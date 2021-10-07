OMEGA｜歐米茄聯名007海馬手錶限量版開箱 懾人氣派不輸占士邦

第25部007電影《007：生死有時》上映時間因為新冠肺炎疫情影響可以說是一波三折，原本片商預計在2020年4月2日就要上映，結果因為疫情後來一直到2021年都持續延燒，導致片商一延再延上映時間——終於在上月30日在戲院與觀眾見面（整整比一開始計畫要晚上將近一年半！）讓人大嘆真的是久等了。

而《007：生死有時》的周邊產品就早就搶先在電影上映前登場，讓觀眾先行體驗一下身為007特務那種優雅瀟灑的紳士風度。這裡指的周邊也就是007電影中不可或缺的手錶元素，身為一名特務，James Bond佩戴的手錶絕對不是只能用來看時間，更不只是戴好看的配件，而是暗藏其他機關功能，能在關鍵時刻幫James Bond一把的貼身工具。

當然那種猶如暗器般的手錶只會出現在電影情節中，現實生活由製錶品牌推出的007手錶主要還是增添與電影相關的元素為主，並不會像電影一樣還有什麼意想不到的隱藏功能。提到007電影的手錶，自從第五代James Bond皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）接演以來，007就已經和歐米茄建立了密不可分的關係，這個傳統一路延續到現任丹尼爾克雷格（Daniel Craig）身上，而在《007：生死有時》預計要上映的2020年之前那段時間，歐米茄已經陸續推出了數款007聯名錶。

海馬潛水300米「占士邦」限量套錶外盒為英國手工行李箱頂尖老牌Globe-Trotter™所製作，質感相當誘人。（OMEGA官網）

海馬潛水300米「占士邦」限量錶主要是要慶祝1969年第6部James Bond電影《鐵金剛勇破雪山堡》上映50週年，歐米茄最先推出的是限量7007只的不鏽鋼款，後來在2019年11月時又加碼發表一盒裡面同時有不鏽鋼款和黃金款的套組（限量257套），這組海馬潛水300米「占士邦」限量錶讓人印象深刻的地方在於歐米茄替手錶訂製了由Globe-Trotter™打造的手提箱專屬錶盒，外觀看起來超有質感又氣派，即使這組套錶價格不菲，還是很能吸引人的收藏慾望。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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先前網路上有人分享了海馬潛水300米「占士邦」限量套錶的開箱影片，透過影片我們便能把這款錶獨特的錶盒設計看得仔細。首先在打開手提箱之後，會發現裡面還固定了一箱採用鋼琴烤漆鏡面般的矩形錶盒，揭開錶殼上蓋，裡面除了有兩只不鏽鋼和黃金錶殼的海馬潛水300米「占士邦」限量錶，其他配件也很吸睛，包括一條不鏽鋼鍊帶與兩條NATO錶帶、錶帶拆卸工具、放大鏡以及印有歐米茄Logo、槍管圖案或James Bond家徽的隨身錶盒等等，豐富的內容讓人大呼值得。

而在將錶盒拿起來之後，Globe-Trotter™手提箱就可以單獨拿來使用，對於錶主來說這真的是一個額外的好康，畢竟這個英國頂級手工行李箱品牌也是許多男士的夢想，既堅固而且以手工堆砌出的質感拿在手上就是品味的展現，一般來說Globe-Trotter™基本款10幾吋的手提箱就要價上千塊英鎊，雖然和海馬潛水300米「占士邦」限量套錶整組的價格相較只是一小部分，但憑著它身上仿照NATO風格錶帶的黑、灰飾帶隱隱帶出007特別版的味道就夠吸引人的，這或多或少也是收藏家爭相想要入手這組套錶的誘因之一。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：美極了！歐米茄海馬007「占士邦」套錶開箱】