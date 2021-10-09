AP愛彼皇家橡樹全新霜金計時錶　黃金白金兩色各顯對比美態

每個人喜愛愛彼（Audemars Piguet）的理由都可以很不一樣，有人喜歡皇家橡樹那八角形的造型夠易認，有人喜歡品牌的機芯夠出色，我則對於他們所製作的「霜金」修飾念念不忘。

錶殼及錶帶皆經霜金裝飾與亮面拋光倒角打磨，會隨著光源的變化而呈現不同的閃亮美感。(圖片提供：Audemars Piguet)

品牌剛剛為其皇家橡樹霜金自動上鍊計時碼錶增添了兩款全新版本，直徑41毫米的錶殼共有18K白金及18K玫瑰金兩種版本，分別搭配黑色及藍色「Grande Tapisserie」大型格紋錶面。

直徑41毫米的錶殼共有18K白金及18K玫瑰金兩種版本，玫瑰金款以藍色錶面烘托玫瑰金色計時器。(圖片提供：Audemars Piguet)

經過精心設計的錶殼、錶帶及格紋錶面上的計時器採用同一色調。白金款以黑色錶面襯托銠色調計時器，玫瑰金款則以藍色錶面烘托玫瑰金色計時器的優雅造型，鮮明的對比效果更加醒目易讀。

工匠開發出獨特製錶錘擊技藝，利用鑽石頭錘具輕輕擊打錶殼及錶帶，令其閃耀「鑽石星塵」光芒。(圖片提供：Audemars Piguet)

螢光塗層白金立體時標與皇家橡樹指針，皆以錶殼同色的18K金打造。分鐘計時器與小時計時器的位置經過調整，日期顯示窗依附著內錶圈，錶面更顯開闊。

計時按鈕的操作十分靈活，專利無須重置機制則確保每個計時器的指針都在瞬間歸零。(圖片提供：Audemars Piguet)

重點在於錶殼及錶帶皆經霜金裝飾與亮面拋光倒角打磨，會隨著光源的變化而呈現不同的閃亮美感。霜金工藝源自歷史悠久的佛羅倫斯黃金錘擊技術，經Carolina Bucci重新演繹，用來妝點她所設計的當代珠寶。在其協助下，製錶廠工匠開發出獨特製錶錘擊技藝，適用於皇家橡樹系列的錶殼及錶帶。他們利用鑽石頭錘具輕輕擊打錶殼及錶帶，令其閃耀「鑽石星塵」光芒。要在尺寸不一、角度各異的表面上鑿出微小凹陷，即可達到和寶石一樣璀璨閃耀的效果，殊不容易。

白金款以黑色錶面襯托銠色調計時器，鮮明的對比效果更加醒目易讀。(圖片提供：Audemars Piguet)

腕錶搭載最新的4401愛彼自製自動上鍊機芯，可透過藍寶石水晶玻璃底蓋一覽無遺。這款一體式計時碼錶機芯配備導柱輪與飛返功能，無需先按下停止或歸零按鈕，即可重新啓動計時。導柱輪與垂直離合機制偕同運作，確保計時指針在計時碼錶啟動或停止時立即平穩回應。此外，計時按鈕的操作十分靈活，專利無須重置機制則確保每個計時器的指針都在瞬間歸零。

透過藍寶石水晶玻璃底蓋，機芯的22K玫瑰金自動盤，以及日內瓦波紋、粒面畫圈打磨、霧面畫圈打磨、亮面拋光倒角等細膩的精修裝飾，可盡收眼底。