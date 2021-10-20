彩虹手錶Top 11推薦　Rolex 、Hublot、Bvlgari工藝珠寶完美結合

「彩紅」象徵「希望」，也代表世界大同之美好及多元愛情的寓意，如今，從Chanel、Rolex、Bvlgari⋯⋯等品牌，亦紛紛透過彩色寶石的鑲嵌裝飾，將這如此絢麗而夢幻的鮮艷色彩，刻劃在腕錶設計中，一同為彩虹喝采。

1. Rolex

即使全球政經局勢不穩、智慧型手錶又強力襲擊，Rolex（勞力士）依舊賣得嚇嚇叫！自1956年問世的經典「Day-Date」系列，排隊名單大概有忠孝東路來回走九遍那樣看不到盡頭的長！難買到就算了，偏偏每年又持續推陳出新，就像這款，以彩色長型切割寶石點綴的數字時標，在鑲滿鑽的錶盤及鍊帶上，真是太吸睛了。

2. Bvlgari

說起Bvlgari（寶格麗）最經典、著名的系列絕對是先想到以蛇為設計靈感的「Serpenti」，無論是寫實或幾何抽象造型、腕錶及珠寶，每一款「Serpenti」作品均交融寶格麗的經典標誌：色彩、材質組合、創新工藝，以及精巧的可佩戴性。就好比這款名為「Serpenti Viper Rainbow」的頂級珠寶腕錶，一如品名中的「彩紅」字義，工匠大師特別將蛇形上的每一個鍊節，鑲崁上彩色寶石，賦予此錶更加靈動，且繽紛的奢華風格。

坊間鑲滿寶石的彩虹手錶琳瑯滿目，而以下11款則是最受買家歡迎的精品品牌。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 40

3. Dior

作為Dior腕錶家族的經典象徵，「La D de Dior」腕錶系列不僅生動融入了珠寶工藝的精髓、完美展現出品牌的創造力，更讓珠寶暨腕錶創意總監Victoire de Castellane徹底發揮對於色彩、寶石、金屬⋯⋯等材質的天生敏銳度。在每一次不同的全新延續款，這系列的腕錶也總以嶄新面貌示人，有閃耀鑽石的無限璀璨；有輝映絢麗光彩的蛋白石面盤；也有耀眼奪目的螢光色彩；抑或運用繽紛的寶石，鑲崁出如彩紅般的夢幻色彩⋯⋯對比鮮明的驚喜效果，無不令人難以忘懷。

4. Piaget

珠寶暨腕錶品牌Piaget（伯爵），在2013年的時後，將一款曾在1960、70年代所推出的古董珠寶錶形狀，重新予以嶄新創意、工藝等詮釋所推出的「Limelight Gala」系列，其最鮮明的標識，莫過於錶盤上形似兩個數字9的不對稱交疊設計，簡練的線條及鑽石鑲嵌，是這系列一眼明識的華麗感。而在最新的系列延伸作中，以一款散發溫婉光澤的18K玫瑰金為底，並在錶圈點綴漸層色的彩色寶石，戴在手腕上，心情就有如雨後彩虹般，一陣舒暢。

5. Chanel

Chanel於今年「Watches & Wonders」錶展上推出的「Electro」限定系列，是品牌腕錶部門的創意工作室總監Arnaud Chastaingt 最新的時髦創作，汲取自80 年代的電子音樂文化，將當年流行的音樂與潮流化作如彩虹般的各色寶石與漸層皮革，與黑或白的錶殼、鍊帶形成強烈對比，透過極富創意的方式，將抽象的音符具體化，別開生面地，闢出不同於Chanel往日優雅以外的另一種動感新風格。從「J12」、「Premiére」、「Boy・Friend」、「Code Coco」⋯⋯等經典錶款一夕「變色」，再次展現讓人意想不到的美學創意。

同場加映：Rolex勞力士Sky-Dweller年曆錶價格懶人包 橡膠錶帶定價比皮帶高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

6. Boucheron

「Quatre」系列，一直都是Boucheron（寶詩龍）非常經典且好入門的主打款，外型簡潔又大方，上頭還刻有4種不同的鮮明幾何圖案，據店員詳細講解後，原來這些不同的刻紋都有著浪漫的學名：「巴黎飾紋」、「雙圈同心圓」、「鑽石圈」和「羅緞直線刻紋」，分別各自象徵著巴黎特色，靈感極具巧思。而這次在全新的「Quatre」腕錶新款上，品牌創意總監Claire Choisne再度發揮她勇於創新的大膽創意，將傳統工藝結合上新穎的科技，特別採用散發如虹彩一般地「全息效果」，注入在錶帶的材質中，賦予變幻莫測的漸層色彩，揮揮手，閃爍又前衛〜

7. Harry Winston

對於許多女性而言，Harry Winston（海瑞溫斯頓）是世上最夢幻的婚戒首選，就好像小孩子進入糖果店一般，難掩興奮之情；而「Winston Candy」腕錶的呈現，便是以甜滋滋的彩色糖果為靈感創作。透過鑽石、霓虹藍色的帕拉依巴碧璽、深綠色沙弗萊石、濃橙色錳鋁榴石、深淺藍寶石、紅色尖晶石到粉紅剛玉⋯⋯等彩色寶石的相互映襯，雖然入不了口，但光看這如糖果般地繽紛錶盤，就已充分療癒儂編近期負面的心情。

8. Hublot

相信對錶有在研究的儂粉們，對於Hublot（宇舶）應該一點也不陌生，尤其經典的「Big Bang」系列，其碩大、中性的超酷外型不要說男生看了過癮，就連女生也都非常愛。品牌每年為該系列發表多款創新、破格的重新詮釋，引起話題之餘，那般突破制式腕錶印象的設計，更被被錶迷們視為最具保值的收藏臻品。就像這款「Rainbow」限定版，鑲嵌上如彩虹般漸層的寶石面盤，並搭配同樣色系效果的鱷魚皮錶帶，或許愈在這個艱困時節，我們就更需要用「色彩」能量療癒身心。

同場加映：Rolex｜OP彩色漆面手錶一年後爆紅 Tiffany Blue男女通殺漲價高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

9. Audemars Piguet

愛彼錶（Audemars Piguet）旗下最熱賣的明星腕錶系列「Royal Oak」（皇家橡樹），自1993年面世推出後，就一直高居錶界熱賣款的前三名，受到不少愛錶者喜愛及收藏，日後也持續推出了不同版本及色彩的延續錶款設計、從鈦金屬、黃金、鉑金，甚至連橡膠這種運動感十足的錶帶材質都用上了，搭配不斷升級的製錶技術，讓品牌站穩高級腕錶界的第一排。

10. Chopard

渾圓、典雅的圓錶造型，讓Chopard（蕭邦）「Imperiale」系列一推出即深受女性腕錶市場的歡迎，每回推出的延續新款也總是充滿精緻的細節、使人玩味，從氣質的玫瑰金、白金鑲鑽、珍珠母貝面盤，又或是如這款有著彩色寶石鑲飾的彩虹錶圈⋯⋯等設計，在在都讓一個簡單的看時動作，變得是如此賞心悅目。

11. Zenith

雖然人們無法抓住時間本身，但卻可以透過錶的形式，陪自己或重要的對象度過每一個值得銘記的精彩時刻。身為錶圈百年俱樂部一員瑞士品牌Zenith（真力時），也開始進軍高級珠寶腕錶的設計，特別將旗下經典的「Defy」系列，結合繽紛的彩色寶石，並以漸層色澤排列，呈現效果就如雨後天晴的一抹彩虹，散發出夢幻的光芒。

同場加映：Rolex勞力士Daytona價格懶人包 包含2021最新隕石面地通拿定價（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 16

同場加映：CHANEL手錶｜香奈兒新推限量彩虹圈 J12 Electro系列寶石顯奢華（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 36

延伸閱讀：

2021腕錶推薦“藍色系”Top 13！香奈兒、愛馬仕、卡地亞到寶格麗…讓你不再Monday Blue

肖戰代言再+1，Tod's之後再拿下Zenith腕錶全球代言人，消息一出按讚秒增300萬

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】