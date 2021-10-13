Hublot聯乘奢華皮具品牌Berluti　全皮革錶殼錶盤新造型限量100枚

Hublot和奢華皮具品牌Berluti合作原來已足足有五年之久，兩個對於設計和品質都有極高要求的牌子，這次以富有魅力的純灰色調，推出限量發行100枚的新作Big Bang Unico Berluti Aluminio，絕對值得留意。

Hublot這次特別聯手Berluti共同研發了一項能夠保持天然皮革色調，使其不褪色的技術。(圖片提供：Hublot)

首要要講的，是Berluti標誌性的 Venezia皮革除了作為核心材料嵌入拋光鈦金屬錶圈，這次也同時被應用於錶盤之上。腕錶的皮革錶面飾有壓花刻度和「Swiss Made」字樣。皮革置於兩塊藍寶石錶鏡之間，通過上面的開口，Unico機芯齒輪的運轉可一覽無遺。Hublot還聯手Berluti共同研發了一項能夠保持天然皮革色調，使其不褪色的技術。

腕錶的皮革錶面飾有壓花刻度和「Swiss Made」字樣。(圖片提供：Hublot)

腕錶提供兩款錶帶，一款是Aluminio Venezia皮革錶帶；另一款則是飾有Scritto文字的Aluminio Venezia皮革錶帶，專為日本市場提供。Aluminio是Berluti標誌性Patina顏色之一，於Venezia皮革上呈現光線照射下的不同色調。

Aluminio是Berluti標誌性Patina顏色之一，於Venezia皮革上呈現光線照射下的不同色調。(圖片提供：Hublot)

至於Hublot所負責的全新錶圈設計由兩部分組成，第一部分為皮革材質，厚約1毫米，通過黏性高的硬樹脂，與作為第二部分的灰色鈦金屬材質相互嵌合，然後以螺絲固定於錶殼之上。正如錶帶一樣，隨著時間流逝，錶圈便會逐漸呈現出一種迷人的氧化色澤。

錶圈設計由兩部分組成，第一部分為皮革材質，厚約1毫米，通過黏性高的硬樹脂，與作為第二部分的灰色鈦金屬材質相互嵌合，然後以螺絲固定於錶殼之上。(圖片提供：Hublot)

為了使Aluminio皮革與腕錶的整體機械裝置保持協調一致，Hublot從品牌現有的大量材料中精心挑選合適材質，分別打造了44毫米鈦金屬錶殼、鈦金屬摺疊式錶扣、樹脂中央錶耳、鎢金屬擺陀以及緞面鍍銠指針。

腕錶將採用獨特的錶盒包裝，並附有旅行錶盒和一枚帶有Berluti品牌標誌的鞋拔鎖匙扣，收藏價值大大提高。(圖片提供：Hublot)

這枚Big Bang Unico Berluti Aluminio腕錶還顯露了部分機芯細節，腕錶採用UNICO錶廠自製自動上鏈飛返計時機芯，提供三日全天動力儲存。兩塊藍寶石錶鏡將皮革固定在錶盤一側，透過錶盤上的開口，機芯齒輪的機械美感顯露無遺。

最後一提，是腕錶將採用獨特的錶盒包裝，並附有旅行錶盒和一枚帶有Berluti品牌標誌的鞋拔鎖匙扣，收藏價值大大提高。

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