勞力士彩色狂迷延續50年　上世紀「Stella」錶盤配總統錶的震撼力

早前與大家介紹過Rolex勞力士中一些別具識別性的錶盤，例如代表以貴金屬或真金來製錶的「Sigma」錶盤，以及採用羅馬數字時標的「Buckley」錶盤。在上世紀的勞力士錶款還有一個令腕錶生色不少的「Stella」錶盤，留待是次與大家詳細介紹。

圖片來源：Bob’s Watches／Paul Altieri

今年的Oyster Perpetual系列推出了彩色漆面，包括粉紅色、綠松石、黃色、珊瑚紅色及綠色，這款更具飽和度的光亮彩色漆面，令人回想起上世紀的「Stella」錶盤（Stella dials），亦因此而有人稱之為「Stella面」。到底甚麼是「Stella」？有說是來自美國藝術家Frank Stella，其鮮艷色彩作畫風格與Stella錶盤相當一致。但真的是這樣的話就偏向是暱稱，而事實上在七、八十年代的勞力士官方目錄上就出現過「Lacquered Stella」一詞，通常到用Stella錶盤的都是有「總統錶」之譽的Day-Date。

圖片來源：Bob’s Watches／Paul Altieri

Day-Date的變化並沒有像勞力士其他的出位錶款如Daytona、GMT-Master II等來得多，但定位一點都不低，至少在上世紀是專為顯貴人士而設的，而且非常遵從勞力士的品牌風格，不過在一些人看來也是很保守的款式，於是在70年代勞力士決定為它加入一些色彩，貴金屬錶殼、錶款的聲譽加上鮮豔的色彩，使得「Stella」系列Day-Date顯得與眾不同。然後品牌在日內瓦找來一家專門做特殊漆面和亮色顏料的公司，它正正名為「Stella」。

Day-Date 型號1803，黃金鏈帶腕錶，備日期、星期顯示及啡色「Stella」錶盤，約1972年製，成交價：201,600港元（圖片來源：蘇富比）

「Stella」錶款在今天聲價十倍的勞力士家族來看絕對不算貴，但在資深藏家之中卻是一個重要的收藏項目。舉例而言，世界上首家專營勞力士二手錶交易的Bob’s Watches，其創始人Paul Altieri自己就是一位資深的勞力士藏家，他花上多年時間致力找尋已經有五十年歷史的「Stella」系列Day-Date。另外Rare & Fine Vintage Watches的著名藏家Wulf Schütz亦以擁有數百枚「Stella」而聞名。

Day-Date型號1802，黃色「Stella」錶盤，成交價：237,500美元（圖片來源：佳士得）

「Stella」錶盤的顏料是全手工調製的，最常見的有藍色、綠色、紅色和黃色，而最罕見的分別有淡紫色、淡粉紅或珊瑚色，以及淡藍色。不過據Wulf Schütz曾經說過，有些顏色是不會出現的，如果見到橙色就需要仔細鑑定真偽。另一方面，除了Day-Date之外，「Stella」錶盤亦常用於以多變見稱的Datejust錶款，不過當時大多都是用於女士款式，還有Daytona，今年四月就有一款出現在拍賣場上，在香港蘇富比一枚綠松石漆製錶盤鉑金Daytona，最後以24,375,000港元成交，足以入選Rolex家族史最高拍賣成交價的成員之一，物以罕為貴，配搭「Stella」錶盤的Daytona數量很可能不會多於20枚，而且大多都是私人收藏，甚少出現在市場上，因為擁有者很多都是勞力士的前高級行政人員或特殊客戶。

勞力士Cosmograph Daytona 型號16516鉑金計時腕錶，備綠松石漆製「Stella」錶盤，約1998年製，估價：4,000,000 - 8,000,000港元，最後以24,375,000港元成交（圖片來源：蘇富比）

或者有人會將之與琺瑯彩繪相提並論，但「Stella」錶盤正正是擺脫了這些傳統技術而別具開創性，甚至創造出至今都無法取代的色彩、光澤，可惜的是於80年代後期「Stella」已經開始慢慢淡出舞台，雖然在90年代還能見到一些特別要求而出現的錶款，最後在2013年正式停產，不過在同年勞力士亦推出了Day-Date的彩色錶盤款，相信並不是「Stella」來的。但「Stella」的消失並不是市場喜好變化所致，有見於同樣採用「糖果」彩色的錶盤不斷推陳出新，而且價格有升不跌，可見得「Stella」在歷史上的重要性，收藏家對此趨之若鶩不無原因。