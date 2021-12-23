2021最高端手錶Top 10｜CHANEL、江詩丹頓、CARTIER、VC（下集）

瑞士的製錶工業，就像從不停歇或誤點的火車，總是在每一年的固定時間，往市場駛進一列列滿載驚喜與話題的腕錶車廂。

本篇也從這些充滿創造力的作品選出了10款最值得你注意的款式，無論你是看門道或看熱鬧的愛錶讀者，都能從中找到抓住你眼光的款式，當你擁有它之後，又能再尋找下一只，屬於你、屬於那一年的腕錶。

2021最矚目高級手錶頭10位 - PART 2，CHANEL、PANERAI、VACHERON CONSTANTIN、CARTIER、MONTBLANC，當中以時裝起家的設計亦令人大開眼界！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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CHANEL香奈兒 透明骨感方形秀

高級製錶是香奈兒製錶願景的最終體現，是各種靈感相互交融的場域，這次將藍寶石水晶拓展至Boy．Friend鏤空腕錶，以藍寶石水晶製作錶殼，其剔透質感和鏤空面盤相得益彰。

香奈兒CHANEL在專業製錶道路上的發展可謂突飛猛進，不過短短數年時間。而這每一枚機芯都是專為腕錶系列量身打造的全新設計，不僅極富巧思，還都具有獨立功能，著實讓外界佩服品牌在專業製錶上的研發實力和創意思維。面對高級製錶，香奈兒自有一套定義，不拘泥於「複雜功能」，而是要讓高級製錶和高級訂製服擁有相同的魔力！

在2021新作當中特別吸睛的，當屬使用藍寶石水晶材質製作錶殼，展現純淨魅力的Boy．Friend X-Ray鏤空腕錶。Boy．Friend鏤空腕錶在2018年面世，搭載自製機芯Caliber 3，其除了採用垂直輪系設計以致於能夠相容於著名的八角造型錶殼，基板與錶橋整合一體的鏤空設計更帶來建築式視覺，頗具陽剛美感。

此錶在當年度還獲得了日內瓦鐘錶大賞最佳女錶獎項。延續去年在J12錶款上令人驚豔的大膽採用藍寶石水晶，將其手法拓展至Boy．Friend鏤空腕錶，以藍寶石水晶製作錶殼。其剔透質感和錶款的浮動式鏤空面盤相得益彰。機芯整體結構更加一覽無遺，突顯骨感俐落的機械線條，捨去繁複的特質，被詮釋地更加精彩迷人！

PANERAI沛納海 首推自製萬年曆

這是品牌首款萬年曆腕錶，錶款不僅具有兩地時間功能，同時擁有簡潔的面盤配置，並且將月份與西元年份視窗安置於背面機芯中。

以軍錶起家的沛納海，為了保有錶款的設計風格，並不適合將面盤弄得過於繁雜，這也是沛納海遲遲未能推出萬年曆的原因，但沛納海總算是找到解決方法了！

乍看之下，Luminor Perpetual Calendar就像是一款擁有兩地時間的星期日期腕錶。面盤的中央具有12小時制的兩地時間指針，搭配九點鐘位置與小秒針同軸的日夜顯示指針，可清楚的讀取第二地的時間；而小秒針在錶冠拉至第二段時，指針則會瞬間歸零，並停止擺輪的運作，方便使用者進行時間調校。

另外，沛納海將月份與四位數的西元年份視窗放在錶背，也就是機芯夾板之上，所以使用者在取下錶款時，才能看見相關資訊；但是一般人是不會忘記現在是幾年幾月，所以這樣的設計符合使用習慣，也讓面盤保留原先沛納海所具備的簡潔風貌。

廠方所使用的新款P.4100自動機芯，是大幅改造原先的P.4000微型自動盤機芯，同樣具有雙發條盒與72小時的動力儲存。自動盤面積僅占機芯的三分之一左右，所以夾板上具有更多的空間，厚度適中卻擁有複雜的萬年曆功能。

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VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓 冷冽的白金鏤空

近年江詩丹頓的縱橫四海系列大受青睞，無非是受惠時下運動錶熱潮的追捧，現在繼續追加白金版的鏤空萬年曆，又將再次創造詢問熱度！

2020年，江詩丹頓以Overseas鏤雕超薄萬年曆腕錶獲得日內瓦鐘錶大賞最佳日曆與天文創新錶獎（Calendar and Astronomy Watch Prize），這次則帶來風格帶些冷冽的白金版本。

重新演繹的Overseas以其內蘊的旅行態度，休閒的風格，在近年廣受好評。而此款則結合古典複雜的萬年曆功能與品牌細膩的鏤雕技術，呈現力與美的典範。細看錶款，萬年曆的各項指示在湛藍的鏤空面盤標註，以對稱和諧的佈局呈現。越過面盤，則可見內裝品牌經過鏤雕處理的11230 QSPQ/1自動上鍊機芯。結合鏤空與雕刻的鏤雕工藝，精巧非凡，江詩丹頓的工匠使用多種裝飾打磨技巧，加強機芯層次，展現大匠手藝。

而嚴守日內瓦印記的高規格，所有零件表面的修飾處理、倒角拋光打磨，同時還要兼具運作的穩定與實用性，所有細節一絲不苟，毫無偏廢。

複雜的功能，華麗的結構，而Oveaseas具備錶帶快拆，每款腕錶提供皮帶、膠帶與鍊帶供錶主自由替換。透過此款Overseas鏤雕超薄萬年曆，江詩丹頓的實用美學展露無遺。

CARTIER卡地亞 計時經典再次呈現

延續Pasha復刻的大放異彩，卡地亞2021年為Pasha擴及計時功能，並配置各種進化細節同時，亦搭配新尺寸的延展。

從2020年重新復刻Pasha以來，讓該系列以更好的細節重現，而2021年Pasha de Cartier計時碼錶以現行最大尺寸41mm錶徑呈現，搭載1904-CH MC型工作坊自動上鍊機芯。系列最具辨識度的特殊鍊形錶冠，其位於錶殼右側的雙計時按把也都以相同美感概念製成，包括採用蕈形設計，以及在其上鑲嵌凸圓形寶石。

事實上這也更貼近早期最初的Pasha計時碼錶設計。圓中帶方的造型設計、視覺強烈的阿拉伯數字時標和帶有「巴黎飾釘」線狀錶耳結構等特徵，都能在新款Pasha de Cartier計時碼錶上看到。為了強調計時功能，這款腕錶還配了旋轉錶圈，其上設置有計時刻度。

相當有趣的是，Pasha在1985年正式出道的首只作品，雖然是採三針規格，但也有著相似的設計。從20分鐘計時區段特別採用密集的刻度設計到12點位置的倒三角標記，Pasha de Cartier計時碼錶都如實還原，充分體現出此錶最初以防水為目的而打造。

至於在去年開始在Pasha上全面啟用的Quick Switch快拆系統和SmartLink系統這次也被運用過來，配戴者可自行換搭不同錶帶、亦可快速調節金屬錶鍊的長度，更提升實用上的機動性能。

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MONTBLANC萬寶龍 探險家的選擇

深具原創設計精神的1858 Geosphere世界時間腕錶，其獨特的南北半球地球儀成為錶款的一大特色，而青銅版的限量錶更是每年不可錯過的重點。

萬寶龍2021年推出新款的1858 Geosphere世界時間腕錶，這次萬寶龍從沙漠中獲得靈感，改用棕色的雙向旋轉陶瓷錶圈，以及煙燻棕色至米白色調的面盤，錶背還刻上呈現立體效果的戈壁沙漠圖案，如同照片一般。

之所以選擇戈壁沙漠為主題，是因為萬寶龍與義大利的傳奇登山探險家Reinhold Messner合作，致敬他在2004年以五週時間獨自徒步2000公里橫越戈壁沙漠。本款腕錶重現岩石地帶的色調，底蓋的圖案，則是描繪戈壁沙漠著名的烈火危崖Flaming Cliffs（又名「巴彥扎格」），亦是Messner穿越北亞地區時途經的景點，此地以發現大量古生物化石而聞名。

廠方先以鈦金屬製成錶背，然後以雷射鐫刻圖案，形成浮雕效果，再以雷射技術完成表面處理（霧面與拋光）。色彩由雷射產生的氧化作用形成，最終色彩效果取決於氧化程度，萬寶龍是能在大面積表面上，運用這項技術的品牌之一。

本款腕錶所搭載MB 29.25自動機芯，結合萬寶龍自製的世界時間模組，面盤的6點鐘和12點鐘位置，分別展示南半球、北半球兩個弧面地球儀，讓配戴者可以讀取不同時區的時間。

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