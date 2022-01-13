2022最佳投資手錶系列：Rolex Daytona、Cartier Tank報酬率最高

美國知名二手精品電商公司The RealReal近日公佈一份報告，內容有關於高級手錶市場2021最佳投資標的，並且順便預測了2022年最被看好受到收藏家青睞的投資手錶品牌。

The RealReal在報告中指出，2022年可能會是高級手錶市場史上成長最顯著的一年，這和零售商到貨的數量短缺有關，同時也會導致二級市場手錶的價格繼續飆升。根據該公司的統計資料，2021年投資報酬率鶴立雞群的手錶可以歸納出4枚，它們分別來自3個品牌。

2021年一年中價格增幅最高的前四名，依序為PP金鷹5711/1A、勞力士Daytona和GMT-Master II和AP皇家橡樹。（Source：世界腕錶）

2021年投資報酬率最高的4款錶

首先穩坐第一名的 Patek Philippe 是百達翡麗的Nautilus 5711/1A，因為受到停產、絕版效應的影響，使得市場對於這款錶的需求衝高到歷史巔峰，因此在2021年 Nautilus 5711/1A的市場價格漲幅是誇張的61%。第二至三名都是勞力士的手錶，分別是 Daytona和 GMT-Master II，它們在過去一年中的價格漲幅依序為37%和36%，再來第四名則是Audemars Piguet 愛彼的招牌——皇家橡樹，它在2021年價格的增幅也有22%之多。以上4枚就是2021年高級手錶市場前四大投資標的，若你在一年前甚至更早就已經入手這4款錶，在2021年想必做夢也會笑。

手錶的名氣與問世時間有間接相關，通常歷史愈久的產品，愈讓人有經典雋永的感覺，無形中強化想要擁有的決心。（Source：HODINKEE）

有助提升手錶市場行情兩大要素

The RealReal在報告中也點出這些神錶之所以能成為熱門投資標的並維持優異行情有兩大要素，包括：

1. 經過歲月淬煉的經典價值

以前面提到的4款錶為例，它們問世時間少說都有4、50年以上，隨著時光演進慢慢成為品牌傳統中的重要一份子，甚至在錶壇成為人盡皆知的經典名作，這有助於長期鞏固手錶的保值性。

2. 品相良好

當二手錶需要轉售時，買家最在意的一點就是手錶的狀況好壞，品相保持愈好的手錶，它的價值也會愈高，因此二手錶如果它的拋光打磨情況愈完整無瑕，也都有定期保養維持良好狀態，相對地在市場上的身價也會升高。

現今高級手錶市場的發展與過去相比正在慢慢轉變中，以前收藏家買錶可能純粹出於喜好和鑑賞，但現在有更多的買家將購錶視為一種有利可圖的交易，等待手錶價值漲起來時趁勢脫手以獲得回報。The RealReal指出2022年看起來各品牌還是無法瞬間提高熱門款的產能與產量以滿足市場需求，因此可以預期二級市場的熱門款身價還是會居高不下。

Daytona是2022年最被看好的高級錶投資標的，它在2021年的表現就已經很亮眼。（Source：HODINKEE）

2022年最適合投資的2大手錶品牌

至於有關2022年有哪些值得投資的潛力股手錶呢？The RealReal直指有兩大品牌旗下的兩個系列特別值得關注。首先是深受全球錶迷推崇的勞力士，2021年勞力士的Daytona市場價值持續在堆高，消費者想要在專賣店買到Daytona新錶的機率微乎其微，目前幾乎各種材質的Daytona都很熱門，但其中最多人想要的還是不鏽鋼款的116500LN，此款是The RealReal看好2022年投資高級錶的第一人選。

Cartier卡地亞古董錶在2021年相當受收藏家歡迎，帶動他們家在2022年也被看好成為潛在熱門投資品牌，圖為品牌現役新款Tank Must。（Source：HODINKEE）

另一個品牌有點小小出人意料，因為The RealReal的答案是CARTIER卡地亞，2021年該品牌一些誕生於1960至1970年代的古董錶作品在拍賣會上非常搶手，這顯示出卡地亞手錶的人氣正在起飛階段；另一方面，卡地亞受到喜愛的也不只古董錶，在現役的作品中，The RealReal推薦Tank系列，尤其是Tank Solo更是必敗款式（2021年開始品牌改以Tank Must取代Tank Solo），這款入門型的Tank手錶承襲品牌最具代表性的手錶基因，從Tank系列開始接觸卡地亞手錶會是負擔相對較輕的選擇，因此在新的一年鎖定這款錶會是入手後不易後悔的決定。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2022年最佳投資手錶品牌為勞力士和卡地亞 其中兩個系列特別值得關注】