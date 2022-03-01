要手錶持續保值的5個關鍵要素　買Rolex、PP、AP只賺不賠真的嗎？

通常人們買手錶的用意是為了平常要戴——可能是拿來看時間，也可能是作為身上配件的一環；而現在市場上還有另一類人，因為部分熱門錶的行情不斷攀升，所以他們反而是希望靠著投資在對的錶身上，逢高賣出賺一筆。

然而不管買錶的目的是什麼，假如我們花了大錢買高級錶，往往都會希望它的價值不要掉太快、掉太多，畢竟當你買了一款商品回去後沒多久發現它的市場價格直直落，任誰都會覺得心情藍藍的。不過有時候很奇妙的是，平平是高級手錶，有的錶確實有折舊率的問題，買回去後手錶的價值隨著擁有時間愈長而往下降，但又有些錶因為對了市場胃口，平常一錶難求，這時候手錶的價值反而不會降低還有可能上漲，那麼究竟是什麼原因促成一款錶擁有良好的保值性呢？知名二手錶交易網站Chrono24統整了他們網站蒐集到的大數據資料，從中找出那些高保值性手錶所具備的五個共通條件。

1. 知名品牌和型號

如果你真的很重視手錶要有高保值性這點，那麼絕對要把目標鎖定在具有悠久歷史的品牌和他們的人氣系列，以當前市場風向而言，Rolex水鬼、Patek Philippe金鷹和Audemars Piguet皇家橡樹是近年價值上升最顯著的錶壇超級巨星。這三款錶都是經典中的經典名作，問世時間少說都有40年以上，加上它們出自大品牌手錶，包括紮實工藝、可靠機芯與細膩品質等，在在賦予手錶一種隱性的光環，全球政商名流都難以抵擋這三巨頭的魅力。一般而言，高人氣和高知名度的手錶產品表示它們不太會有過氣的疑慮，這點有助於維持手錶的市場需求性。根據Chrono24的資料，很難找出其他款式能擁有像這三款錶一樣既穩定而且還在持續成長的保值潛能。

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2. 產量少且市場需求高於品牌供貨量

如果你一心追求大品牌的經典款式，這的確可以確保手錶的保值性處於高峰，但是像前面提到勞力士、PP或AP的明星產品由於人人都想要，因此現在循正常管道想要拿到這些手錶的時間往往是以年為單位。當一款產品的需求爆高、品牌的貨量又相對有限（不一定是限量發行，而是跟品牌年度的產量有關），這就會導致手錶在二級市場上的價格飛漲。

近年百達翡麗Nautilus 5711/1A可以當作一個參考範例，由於品牌在2021年初宣佈停產這款錶，使得消費者產生一種「以後就買不到的」心理，所以反而更刺激了市場追求這款錶的動機，結果就是造成手錶的二級市場價格不斷漲上去。不過要達到像Nautilus 5711/1A這種程度的作品還是少數中的少數，通常手錶不會在短時間內就有明顯的價格漲幅，要找高保值性手錶不建議追這種極端案例，只要手錶的二級市場價格不要低於定價太多，這就算是良好保值性的表現，與其去追難以到手的目標，不如把眼光放在更實際的對象上。

3. 外型接受度高且設計風格雋永的手錶

雖然每個人的審美標準都不一樣，但是長得愈特別的事物愈容易招來兩極的評論這也是肯定的，高保值性的手錶往往外形設計並不會讓人覺得太花俏或奇特，甚至第一眼看也不會覺得太起眼，每個人看起來都覺得很OK，其實這反而也會是手錶高保值性的要件——設計不用追求特別而是要經典耐看，像上面提到的勞力士水鬼、PP金鷹和AP皇家橡樹都很符合風格雋永的條件，近年市場也很哈Cartier卡地亞的Tank這款發展超過百年的名作。雙P那兩款運動錶剛推出時即使飽受非議，但是隨著時間演進，它們的美早就普遍被市場接受，也成為錶迷心中一致認可的經典款。至於勞力士更不用說了，他們家的手錶常常讓人有一種以不變應萬變的感覺，每個系列的發展歷史幾乎都很久，就算過程產生調整變化，但是主要的設計精髓並不會被大改，這種相對安穩、平實的設計，成了手錶高保值性的要點。

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4. 品牌自製機芯

有的收藏家不只手錶外觀，連內部核心的血統他們也同樣重視，比起搭載通用機芯的手錶，由品牌獨立自製的機芯往往會被認為工藝高度更高，綜觀市場上的幾款長青自製機芯，像是歐米茄的321機芯、真力時的El Primero機芯等，又如積家所生產後來也提供給AP和PP使用的920機芯在錶迷心中評價也很高。還有一種受收藏家歡迎的自製機芯則是要求具有高複雜性、華麗的裝飾工藝抑或絕妙的創意，像是朗格或是RICHARD MILLE這兩個品牌的機芯就符合前述條件，機芯夠有設計感與技術實力的手錶，它的價值也更能隨著時間發展而維持在一定水準。

5. 手錶品相是否良好&原廠附件是否完整

保值性也會牽涉到二手價值，一般來說手錶的狀況愈好，買方願意付出的代價就愈高，而如果打算脫手的錶主又都有好好保存原廠提供的錶盒、證明書與保證卡等附件，這種盒單俱全的產品放到二級市場上，身價往往都會比只剩單純手錶的產品要好賣，而且價格也會更漂亮。根據Chrono24的資料，一只錶若是盒單都還在，市場的需求量平均會比只有手錶單品要高出20%，所以如果你買錶之初就已經預想到以後可能再轉手的話，建議盡量維持手錶狀況，並且要好好保存錶盒和裡面的文件。

如果一只錶可以同時滿足以上的五個條件，在此要先恭喜準備脫手的賣家，因為這表示手錶的轉售價值不會太差，就算不一定可以像Nautilus 5711/1A那樣價格猛爆式成長（這種例子也實在是可遇不可求），但至少絕對能確保你在轉手時，價格不會比剛買到時掉得太離譜。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：維持手錶高保值性的5個關鍵條件】