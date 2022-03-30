疫情無阻Rolex手錶銷售額翻倍創673億新高　佔市場約3成穩坐榜首

摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞士LuxeConsult公司近期發佈了每年例行的瑞士鐘錶產業年度報告，其中大家最關心的大概有幾個重點，一是2021年瑞士鐘錶品牌銷售表現最好的品牌排行榜，再來就是這些菁英品牌推估的銷售額與銷售量為多少（因為通常品牌不會公開切確的營運資訊，因此這些金融機構會搜集各種資料進行估算）。

首先直接就來公佈大家最想知道的答案，2021年瑞士鐘錶品牌銷售排行第一名沒有意外還是連續好幾年蟬聯霸主的ROLEX勞力士，根據摩根士丹利和LuxeConsult的報告，勞力士在2021年銷售額狂飆到80.5億瑞郎，說是狂飆並不為過，因為勞力士2020年整年的銷售額「僅」44.2億瑞郎，你可能會說那年是因為受到新冠肺炎疫情影響，但實際上就算把時間拉回到疫情爆發前的2019年，該年勞力士銷售額估計達52億瑞郎已經寫下歷史新高，所以2021年比疫情前賣得更好，而且還好是一大截，可見勞力士在市場的份量有多大。

2021年勞力士整年的銷售額佔瑞士手錶市場將近3成，持續穩站業界龍頭地位。（Source：LuxeConsult, Morgan Stanley）

而銷售額80.5億瑞郎放在整個錶壇看會是如何，根據同一份報告顯示，這個數字佔據全球豪華瑞士手錶市場銷售額將近29%！超高比例就算把排行2 - 5名的品牌佔比加總起來也沒勞力士一個品牌高。

至於2021年瑞士鐘錶品牌銷售排行榜的前5名名單比起2020年還是有些變動，主要就是AP進榜而將PP擠到第6名的位置，至於2 - 5名的排行依序為 Cartier、OMEGA、Audemars Piguet 與 Longines。其中卡地亞的銷售額衝高到24億瑞郎，比起2020年成漲幅度超過40%，至於歐米茄2021年的銷售額約22億瑞郎雖然也比2020年成長，可是這個數字跟疫情前的2019年比起來也是略為退步。

2021年瑞士鐘錶品牌銷售排行前11大銷售額與銷售量估算。（Source：LuxeConsult, Morgan Stanley）

摩根士丹利和LuxeConsult分析勞力士可以再創歷史新高的銷售額和三個因素加乘效應有關，一是品牌2021年的手錶產量比起前一年提高5%、手錶的定價平均也調漲了7%，再來就是各系列間的貴金屬款式賣得更好，使得每個系列的銷售額整體也都提升，綜合這些原因，使得勞力士可以持續熱賣，賣破疫情前已經很驚人的數字。

AP在2021年的銷售額相當亮眼，因此一舉衝進瑞士鐘錶品牌銷售排行榜的前5名中，表現甚至好過疫情前的2019年。（Source：LuxeConsult, Morgan Stanley）

至於錶界的另兩大巨頭——AP和PP方面，前者的銷售額比起2019年的11.8億瑞郎有感成長至15.8億瑞郎水準，強大的後勁一舉把AP推入年度銷售榜的Top 5之內，至於PP 2021年的銷售額15.3億瑞郎其實也是優於2019年時的14.5億瑞郎，只不過和其他品牌更明顯的成長幅度相較，PP大概就是維持在一定的水準，因此導致他們家的排行小幅滑落。

過去5年內瑞士鐘錶品牌銷售排行榜Top 20，2021年的前5名和2020年的名單相較略有變化。（Source：LuxeConsult, Morgan Stanley）

而在2021年瑞士鐘錶品牌銷售排行榜中還有個表現令人難以忽視的品牌為RICHARD MILLE，根據摩根士丹利和LuxeConsult的估算，他們在2021年已經將銷售額提升到突破10億瑞郎的水準，正式晉升為10億瑞郎級品牌。

這份報告也總結道，2021年瑞士鐘錶產業的銷售量比起2020年增加200萬只之多，但這個水準和疫情前相較還是有大概500萬只的差距，可見瑞士鐘錶產業的產量還在逐漸回到正軌的路上，需要再多一點時間重回疫情前水準。至於瑞士鐘錶產業整體的銷售額相較於2020年絕對是正成長，而且成長幅度還高達31.2%，且由於勞力士這些巨頭品牌帶頭衝刺，因此去年的瑞士鐘錶產業整體的銷售額在銷售量遠低於2019年的情況下，結果銷售額還比疫情前逆勢成長了2.7%，這實在是不容易的成果，也讓人感受到市場的確已經有擺脫疫情陰霾的欣欣向榮氛圍。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士2021年創下有史以來最高銷售額 超車疫情前水準】