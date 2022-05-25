CARTIER London Crash古董手錶　以165萬美金拍賣創史上最貴身價

手錶拍賣平台 Loupe This 最近正舉行一場線上拍賣會，不少拍品陸續結標，其中有一款 CARTIER 卡地亞1967年製作的 London Crash 的得標價讓大家開了眼界，因為買主最終以1,503,888美金的價格（未含佣）買下這款錶，如果再加上10%佣金後，那麼錶主全部的花費將上看165萬美金，創下有史以來最貴Crash手錶的紀錄。

卡地亞Crash手錶舊有的身價紀錄是在2021年一場蘇富比拍賣會所締造的，當時手錶的得標價約885,000美金，所以這次在Loupe This拍賣會創下的新紀錄幾乎是原紀錄的1.5倍；事實上創下新紀錄的卡地亞Crash手錶原先的預估價便高達50萬至80萬美金，被看好很有希望能追上原紀錄，只是沒想到這款錶不僅達到了預估價的期待，甚至還一舉把紀錄推進到過往難以想像的新境界。

一探價值165萬美金的CARTIER London Crash古董手錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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雖說創紀錄的卡地亞Crash手錶是一款黃金錶，搭載的手上鍊機芯也是出自名廠 Jaeger-LeCoultre 積家之手，不過不少人還是會對這款二針手錶為什麼可以寫下7位數美金的身價紀錄感到納悶。這款錶之所以會吸引收藏家瘋狂出價（共出價達81次）不是沒有原因，它從一開始被人出價50美金開始慢慢加溫，到了結標時間倒數24小時內，由於競標的人愈來愈多，出價也愈來愈激烈，光在這不到一天的時間內，手錶的喊價金額就提升了幾乎百萬美金之多。

原來是因為這款卡地亞Crash手錶的出生年份很特別，1967年是London Crash剛出道的年份，而它又是第一批London Crash其中的一款，據知當年卡地亞製作的第一批London Crash數量僅幾十枚而已，能被保留到現在，狀況良好且未經過第三方更換零件的原始狀態，這些條件都替這次Loupe This拍賣會中的卡地亞Crash手錶奠定高估價基礎；還有個原因我們之前也報導過，那就是近年卡地亞在20世紀中期所創作的古董錶行情愈來愈好，動輒幾十萬美金的成交價突顯出品牌經典作品的收藏價值，這也讓稀有性相當高的1967年製London Crash有機會衝出高於過往印象的驚人身價。

至於這只Crash手錶締造的紀錄會不會就是此系列的巔峰呢？目前還很難說，因為聽說接下來佳士得拍賣行也會有另一款1990年代的London Crash等著收藏家競標（預估價為18萬至28萬瑞士法郎），到時或許可以參考那款錶的得標價有沒有機會追上甚至超越目前的最新紀錄保持者。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：卡地亞古董錶正夯 一款London Crash近期創下該系列史上最貴價格紀錄】