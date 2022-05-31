Apple Watch變身Rolex水鬼手錶　經典外形配上智能化功能簡直無敵

錶迷們有時候若想追求獨特和個性，原廠提供的產品相對來說比較不容易使人滿足，這也是為什麼改錶品牌會有商機，因為如果你放心／願意將自己的手錶交給改裝品牌進行改造，雖然如果手錶還在保固期內就會失去原廠的保固權利，但相對來說你可以換回比起一般市售產品更稀奇的新風格新造型。

拜現在的網路發達所賜，想要改錶不見得要有多專業的技術和工具，甚至也不需要對原廠零件進行結構性的修改變更，只需要找到相應的改錶配件，一只手錶就可能會呈現判若兩錶的差別。像是國外有3C科技部落客就在IG分享了一段Apple Watch改錶短片，原本比較像是穿戴裝置而「錶味」較淡的智能錶，在經過簡單的DIY組裝過程後，立馬讓手錶蛻變出神似勞力士水鬼的樣貌，佩戴在手上的感覺整個不一樣了。

Apple Watch改裝成勞力士水鬼手錶全過程（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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部落客在影片中首先準備好改裝需要的材料，包括一個拆下錶帶的Apple Watch錶頭、一副Apple Watch錶頭的矽膠保護套，加上用來套在Apple Watch外部的不鏽鋼錶殼與鍊帶零件等，再加上改裝要用到的螺絲批，一切就緒後就可以開始進行改裝。

首先拆開不鏽鋼錶殼組件的保護膜，接著可以先調整一下錬節以符合自己的腕圍尺寸，等到確定好鍊帶自己戴起來剛剛好之後，就可以準備把Apple Watch「置入」到錶殼零件中。部落客先把底蓋零件取下，然後幫Apple Watch錶頭套上矽膠套，以免錶頭直接放進錶殼後兩者會彼此摩擦，等到哪一天你不想裝殼後，會發現錶殼佈滿大小刮痕那就得不償失了。

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放入錶頭後接著要把底蓋裝上，並在四個邊角鎖上固定螺絲，鎖好螺絲後，這個簡易的改裝工程就差不多快結束了！是不是很輕鬆又快速呢。而且現在網路上可以找到的Apple Watch桌面千百種，部落客特別幫手錶找了個模擬勞力士黑水鬼的面板，這樣整個改裝套組搭起來更有水鬼味。

裝好錶殼後部落客當然也是要測試一下操作手錶有沒有問題，從轉動錶冠到按壓按把看來使用上都沒問題，而由於錶殼零件並沒有額外加上鏡面，所以你要觸控手錶面板使用更是通行無阻。測試完成後把手錶戴上手，一款非常有特色的Apple Watch改錶就完成囉。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：這次真的心動了！Apple Watch改勞力士水鬼全記錄】