CARTIER Tank Chinoise復古手錶回歸　回紋錦面盤寓意福壽吉祥

CARTIER卡地亞不僅是歷史悠久的高級珠寶品牌，其創作腕錶的起點也比現今多數品牌更早，如卡地亞於1904年便創作出Santos de Cartier這款飛行錶，被視為今日腕錶的濫觴之一；而在Santos系列之外，品牌旗下尚有多款作品皆擁有豐富資歷，像是與Santos同樣採用矩形錶殼的Tank系列，也是卡地亞早期腕錶代表作之一。

卡地亞百年經典腕錶

時間回溯到20世紀初，當時品牌第三代掌門人路易·卡地亞先生（Louis-François Cartier）決定創作出跳脫傳統懷錶圓殼造型，並能用錶帶繫於腕間的新潮腕錶作品，在經過Santos系列一鳴驚人的嘗試後，接下來他著手開發的Tank腕錶延續矩形路線，同時還加上「時標與錶帶線條對齊」以及「將錶耳與錶殼造型整合」等兩大新特色，於1917年左右研發完成。從腕錶的命名對照品牌的文獻記載，當時路易·卡地亞先生是從軍用Tank的俯視圖獲得靈感，繼而設計出狀似Tank履帶的錶殼兩側直線，而錶冠則有點模擬Tank砲塔的意味——Tank系列的錶冠通常採用圓珠形或圓角形兩種造型，品牌還會在錶冠鑲上藍寶石提升操作觸感以及替腕錶外型加分。

獨樹一幟的Tank腕錶面盤格局

Tank腕錶能傳承超過百年不單只是因為錶殼造型的大膽創意，卡地亞在面盤格局的鋪陳也融入品牌千錘百鍊的美學素養，例如此系列大部分作品皆採用環繞面盤的放射狀羅馬數字時標，加上典雅的軌道式分鐘刻度，這兩大經典特徵共同賦予功能偏向二、三針基本形式的Tank腕錶耐看且雋永的優點，發展至今仍是系列不可或缺的核心設計要素。

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路易·卡地亞先生創作出Tank腕錶後直到1919年底才正式發表，當時品牌首批製作的數量不多，不過市場很快就被腕錶的獨特造型創意吸引，創下在短時間內售罄的好成績。此後Tank系列若依半世紀為界線，約可分成三大發展階段，包括：

（一）20世紀上半葉

在Tank系列發展的第一個50年中，品牌先於1921年衍生出長矩形錶殼的Tank Cintrée腕錶，其錶殼線條更為修長且略帶弧形，徹底放大系列的特色造型；隔年卡地亞受亞洲寺廟門楣造型啟發，增添Tank Chinoise 中國Tank腕錶，其錶殼上、下方浮凸垂直於錶殼側邊直線的設計樹立起腕錶同中求異的個性。

接著在1928年和1936年時，卡地亞再新創Tank à Guichets和Tank Asymétrique（舊稱Losange「菱形Tank」），前者受到裝飾藝術風格影響，加上當時以數字顯示富有現代化形象，激發卡地亞設計出錶面以大範圍金屬覆蓋，僅露出時、分視窗的獨特設計；而後者則是卡地亞勇於突破傳統束縛的另一明證，腕錶的矩形錶殼右側被拉升約30度角，連帶影響面盤上的時標順時針旋轉30度，同時品牌也一改過往形式，將時標從羅馬數字改為阿拉伯數字，並在上下錶耳中央增設鑲條提升錶帶的穩定性。這兩款風格前衛不羈的Tank腕錶帶給卡地亞更多創作上的信心，也替系列現今作品奠定「創新」的形象。

（二）20世紀下半葉

在1970年代石英風暴席捲錶壇時，卡地亞順應時代趨勢開發出Must de Cartier這類搭載石英機芯、採用銀材質錶殼並鍍上金色外觀的入門型作品，其造型基礎正是源自Louis Cartier Tank腕錶，面盤簡潔的設計加上Must de Cartier時期品牌慣用的雙C標誌，反映出卡地亞深諳與時俱進的靈活創作思維。

接著到1980年代末～1990年代中，Tank Américaine美國Tank腕錶和Tank Française法國Tank腕錶相繼問世，前者的兩側直線被修改得帶有圓角，更加上卡地亞當時首見的設計如弧形防水錶殼、全新摺疊錶扣等，開創系列的新紀元；後者一改系列搭配皮革錶帶的習慣，嶄新換上金屬鍊帶，卡地亞採用斜切直條與圓角鍊節造型，使錶殼與鍊帶彷彿一體成型般契合，尤其鍊帶側面的凹槽設計更是強化Tank履帶的設計主題。

（三）千禧年至今

發展到近代，卡地亞於2012年開發出Tank Anglaise英國Tank腕錶，其與法國Tank腕錶皆是搭載鍊帶為主的作品，不過品牌在這款作品中更徹底達到精簡線條的整合概念，其將錶冠融入錶殼右側直線中，讓腕錶看起來更一氣呵成之餘，也強化了錶冠的耐用性。

2017年CARTIER Privé系列重新演繹的Tank Cintrée腕錶結合卡地亞高級製錶工坊的工藝精髓，將9917 MC這枚長條形鏤空機芯挹注經典的長矩形錶殼中，一改Tank系列簡約風格樣式，改以弧形串連、更強調立體結構感的複雜機芯呈現Tank系列的現代樣貌。

屹立不搖超過百年的卡地亞Tank系列之所以能一路長紅，自成一格的錶殼造型固然是主要原因，綜觀品牌在不同年代積極嘗試求新求變的靈活風格也很關鍵，從中國Tank、菱形Tank、美國Tank、法國Tank再到英國Tank等，每一款Tank腕錶都代表一種獨特個性，彷彿靈感無窮無盡般，卡地亞總是有辦法在相同的矩形錶殼架構下，持續進化延伸出更多采多姿的作品樣貌。

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中國Tank自2004年後首度回歸

2022年CARTIER Privé系列繼Tank Cintrée和Tank Asymétrique等作品後，第三度從Tank系列尋求靈感創作新品。CARTIER Privé系列是品牌連結過去與現在的一大媒介，其創作模式大致是從卡地亞經典古董腕錶中精選里程碑式的傑作加以重新詮釋，其中既有偏向純粹復刻的作品，也有以經典款為基礎，結合當代先進複雜工藝激盪出的創新腕錶火花。今年品牌藉由CARTIER Privé系列重現於世人眼前的是屬於系列元老之一的Tank Chinoise腕錶，此款式於2022年適逢問世100週年紀念，因此卡地亞分別開發出復古版與現代版的Tank Chinoise腕錶，一方面向系列歷史致敬，同時也賦予腕錶前所未見的新穎樣貌。

結合中式傳統建築風格——CARTIER Privé系列Tank Chinoise復古版

復古版的Tank Chinoise腕錶緊抓中國Tank腕錶的設計初衷，當年路易·卡地亞先生在不斷探索各國文化風采時，深受中式廟宇建築風格所吸引，他特別觀察到寺廟門廊擁有鮮明的幾何造型結構，於是他將原始的Tank腕錶加以改造，特別強化錶殼上下方線條（與錶耳垂直處），猶如門廊結構濃縮進腕錶讓人發出會心一笑。

2022年復古重現的Tank Chinoise腕錶分別推出黃金、玫瑰金與鉑金款式，錶殼尺寸皆為39.49x29.2mm，卡地亞重新調整了錶殼線條比例，使其看起來較為修長，並將錶冠改為圓角形再鑲嵌刻面藍寶石，此外有別於1920年代原版的拋光錶殼設計，2022年的Tank Chinoise復古版錶殼經過拋光與拉絲雙重修飾有助於強化外觀質感。面盤上的軌道式刻度由原本位處羅馬數字時標內緣被移植到面盤外側，同時時標內緣還是保留一枚矩形邊框，同時腕錶的藍鋼指針造型也調整為較現代的劍型，搭配面盤的放射狀飾紋，設計趨於精緻洗練，但同時還是充滿強烈的Tank Chinois招牌印象。至於腕錶內部搭載卡地亞當代最纖薄的430 MC手動上鍊機芯，確保腕錶錶殼厚度保持在6.09mm的水準，佩戴上手顯得輕盈優雅。

傳統窗櫺藝術與鏤空機芯的巧妙結合——CARTIER Privé系列Tank Chinoise現代版

Tank Chinoise現代版設計重點在於突顯中國風主題，其錶殼尺寸比復古版略長一些（39.5mm），不過整體造型與修飾則有異曲同工之感，卡地亞分別打造出黃金、鉑金與鉑金鑲鑽款式，其中黃金款額外於錶殼上下方線條採以黑色真漆裝飾，並於錶冠鑲嵌刻面藍寶石；而鉑金款則沒有另外加上真漆飾面，且錶冠改鑲刻面紅寶石，至於鉑金鑲鑽款於錶殼上下左右連貫至錶耳處鑲上161顆鑽石，包括錶冠也鑲上1顆圓形明亮式切割鑽石展現奢華貴氣。

Tank Chinoise現代版搭載的9627 MC機芯再度融合鏤空工藝露出手動上鍊機芯的立體構造，同時機芯在鏤空後保留的支撐橋板別具意義，原來卡地亞是從中式傳統窗櫺獲取繆思，其對稱造型讓人想起「回紋錦」圖案，這種圖案寓意福壽吉祥，且線條彼此相近卻又找不到交合點的設計也帶有無限美好之意。卡地亞分別在機芯的鏤空橋板上施以紅／黑色真漆（黃金款）與藍／紅色真漆（鉑金款），營造出更華美且生動的視覺感受，細看面盤的橋板經過不同顏色真漆的勾勒後，隱隱現出一個埋藏在腕錶的「中」字，具體而微地將Tank Chinoise的設計概念細膩詮釋至系列史上首見的新高度。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：卡地亞經典Tank百年回歸 2022 Tank Chinoise二大爆款必知亮點】