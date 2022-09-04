OMEGA海馬手錶007占士邦特別版行情創新低 二級市場平過定價9折
/ 2022.09.04
其中最受矚目的是便是丹尼爾·基克（Daniel Wroughton Craig）在2019年拍攝《007：生死交戰》期間佩戴的 OMEGA 歐米茄海馬潛水300米特別版，這款錶因為曾被荷里活巨星親自戴過，在名人加持效應下，使得手錶的估價落在15,000至20,000英鎊（折合約HKD 137,960 - 183,940），大致而言高於手錶的定價約一倍，然而如果不是巨星戴過的版本，目前在二級市場的價格又如何呢？
這款海馬潛水300米手錶據說丹尼爾·基克本人也有參與手錶的設計過程，OMEGA採用米黃色Super-LumiNova夜光塗料塗在刻度、時標與指針等部位，打造出Tropical復古風格。另外包括錶圈部分，現在的海馬潛水300米幾乎都是使用陶瓷錶圈了，唯獨這款007限定款反而是回到比較舊式的鋁圈，用意想來也是為了配合復古主題。這款007限定款還有個不一樣的地方在於它捨棄透背改用實底蓋，底蓋上刻了一些奇妙的數字，一一解讀的話分別是：「0552」是海軍人員的獨特代號、「923 7697」是潛水錶的代號。字母「A」是手錶採用旋入式錶冠的代號，而007當然就是占士邦經典的探員編號，數字「62」代表第一部占士邦電影上映的年份。各種細節都傳達出手錶不同於一般版海馬潛水300米、專屬於007情報員占士邦的風格。
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高級手錶市場調查研究機構WatchCharts觀察這款錶於2020年上市後的行情變化，手錶的國外定價為9,200美金（折合約HKD 72,210），而它在上市後多數時間行情大致維持在定價水準，有時稍高於定價，也有時會跌落到定價下面一點點，這種情況一直到2022年上半年也都還差不多。
不過2022年高級手錶市場遭遇價格撞牆期，包括OMEGA也無法置身事外，像是Seamaster Diver 300M Co-Axial Master Chronometer 007 Edition雖然挺過了2022第二季，得以維持行情小幅下滑，但是經過2022年6月底再到現在，價格比起過去兩年來就有明顯改變，目前已經降至8,400美金（折合約HKD 65,930），大概就是定價9折左右，因此如果對這款錶感興趣，現在已經是近年最適合出手的時間點；考量到手錶本身具有特殊主題性，能用低於定價的金額購入感覺上相當划算，應該是會讓不少人感到心動。
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：歐米茄海馬300米「007龐德特別版」價格創新低 最新行情揭曉】