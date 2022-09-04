OMEGA海馬手錶007占士邦特別版行情創新低　二級市場平過定價9折

2022年9月底佳士得拍賣行將舉行的「Sixty Years of James Bond: Live Auction」，其中的拍品都來自英國製片公司Eon Productions（007電影系列的推手），所以很多占士邦電影系列的珍貴周邊道具都可以在這場拍賣會中有緣一睹它們的真面目。

其中最受矚目的是便是丹尼爾·基克（Daniel Wroughton Craig）在2019年拍攝《007：生死交戰》期間佩戴的 OMEGA 歐米茄海馬潛水300米特別版，這款錶因為曾被荷里活巨星親自戴過，在名人加持效應下，使得手錶的估價落在15,000至20,000英鎊（折合約HKD 137,960 - 183,940），大致而言高於手錶的定價約一倍，然而如果不是巨星戴過的版本，目前在二級市場的價格又如何呢？

這款海馬潛水300米手錶據說丹尼爾·基克本人也有參與手錶的設計過程，OMEGA採用米黃色Super-LumiNova夜光塗料塗在刻度、時標與指針等部位，打造出Tropical復古風格。另外包括錶圈部分，現在的海馬潛水300米幾乎都是使用陶瓷錶圈了，唯獨這款007限定款反而是回到比較舊式的鋁圈，用意想來也是為了配合復古主題。這款007限定款還有個不一樣的地方在於它捨棄透背改用實底蓋，底蓋上刻了一些奇妙的數字，一一解讀的話分別是：「0552」是海軍人員的獨特代號、「923 7697」是潛水錶的代號。字母「A」是手錶採用旋入式錶冠的代號，而007當然就是占士邦經典的探員編號，數字「62」代表第一部占士邦電影上映的年份。各種細節都傳達出手錶不同於一般版海馬潛水300米、專屬於007情報員占士邦的風格。

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高級手錶市場調查研究機構WatchCharts觀察這款錶於2020年上市後的行情變化，手錶的國外定價為9,200美金（折合約HKD 72,210），而它在上市後多數時間行情大致維持在定價水準，有時稍高於定價，也有時會跌落到定價下面一點點，這種情況一直到2022年上半年也都還差不多。

不過2022年高級手錶市場遭遇價格撞牆期，包括OMEGA也無法置身事外，像是Seamaster Diver 300M Co-Axial Master Chronometer 007 Edition雖然挺過了2022第二季，得以維持行情小幅下滑，但是經過2022年6月底再到現在，價格比起過去兩年來就有明顯改變，目前已經降至8,400美金（折合約HKD 65,930），大概就是定價9折左右，因此如果對這款錶感興趣，現在已經是近年最適合出手的時間點；考量到手錶本身具有特殊主題性，能用低於定價的金額購入感覺上相當划算，應該是會讓不少人感到心動。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：歐米茄海馬300米「007龐德特別版」價格創新低 最新行情揭曉】