農曆新年｜兔年主題高級腕錶　蒔繪、大明火琺瑯工藝各顯功架

聖誕過後，又是時候準備過農曆新年。每年各大高級製錶品牌都會因應農曆新年推出匠心獨運的吸睛佳作，並以當年的生肖或中式元素作為設計，今年當然也不例外。

L.U.C XP兔年蒔繪腕錶（圖片來源：Chopard）

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來自瑞士的高級製錶品牌蕭邦（Chopard），於1860年由創辦人Louis-Ulysse Chopard成立，最初是以專門生產懷錶和精細計時器而聞名的，對於時計的傳承與執著可見一斑。今年推出的賀年新作，L.U.C XP兔年蒔繪腕錶採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金錶殼，直徑39.5毫米，錶盤是一輪皓月以及中國神話中出現的靈獸玉兔。值得留意的是作品融入金粉與珍珠母貝微粒的蒔繪錶盤，由日本工藝大師以百年歷史古老技藝「蒔繪」製作，搭載L.U.C 96.17-L型錶廠自製機芯，動力儲存達65小時。

Happy Sport兔年腕錶（圖片來源：Chopard）

品牌的另一枚新作是由經典之作——Happy Sport腕錶再披上寶石紅色新裝，設計上體現出運動時尚的流行趨勢，錶殼直徑33毫米，珍珠母貝錶盤上的兔年生肖圖案配合五顆活動鑽石更見兔子的靈動，配搭採用紅色皮革錶帶以及錶廠自製Chopard 09.01-C型機芯，動力儲存42小時。兩枚作品皆限量88枚，取中式傳統的好意頭。

伯爵Altiplano腕錶（圖片來源：Piaget）

接下來介紹這一枚作品，是來自伯爵（Piaget）的Altiplano腕錶。原來品牌於過去11年，即是自2012年開始每年都會推出限量作品來慶祝農曆新年，至於今年則來到第十二枚，如果過去有收藏的話今年迎來最後一枚。每枚作品皆採用大明火掐絲琺瑯來展現該年的生肖，今年是象徵希望與長壽的兔子，由琺瑯大師Anita Porchet操刀，兩隻兔子發出迷人光芒，作品直徑38毫米，錶殼以18K白金打造而成，並且鑲嵌78顆（約0.71克拉）的明亮式圓形切割鑽石，矜貴優雅。機芯方面搭載了品牌的超薄手動上鏈430P機芯，配備黑色鱷魚皮錶帶，限量38枚並僅限於品牌專賣店出售。

寶璣兔年限定版女士腕錶（圖片來源：Breguet）

至於寶璣（Breguet）今年亦會慶賀農曆新年，並限量發行僅8枚的兔年限定版女士腕錶，該款作品是為Classique系列腕錶，融合琺瑯工藝與鐫刻技藝將今年生肖兔子展現出活靈活現的自由姿態，六隻兔子姿態各異，賦予了女性睿智與機敏的特質。吸睛奪目的18K白金錶盤之上所有圖案皆以手工雕刻出來，中央圖案鐫刻於琺瑯表層下方，至於兔子則以浮雕形式鐫刻於琺瑯之上，最後拋光使之更為閃亮。

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這枚新作展現了品牌經典的琺瑯工藝，工序非常複雜而且嚴謹，先將錶盤塗上多層琺瑯並以800°C高溫燒製，再連續塗覆多層透明琺瑯和不透明的白色琺瑯，這個程序並不能出現任何瑕疵，非常考琺瑯師的上色技巧，並要留意不同顏色在不同溫度下的變化，幸得品牌擁有瑞士寥寥可數的琺瑯師。是次作品搭載手工潤飾的591C型自動上鍊機芯，機芯由171件零件組成，設有矽質直線型瑞士槓桿擒縱裝置和矽質扁平擺輪游絲，振頻為4赫茲，動力儲備為38小時，配搭天藍色鱷魚皮錶帶。如此突顯難得工藝的作品實在值得收藏，整體設計不單止適合用來慶賀新春，女士們日常配戴亦能展現個性。