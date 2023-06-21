CARTIER 2023經典飛行手錶　卡地亞Santos系列錶帶快拆　造型百變

CARTIER卡地亞重點熱門系列Santos de Cartier，2023年最受矚目的作品要屬搭載9629 MC機芯的Santos-Dumont鏤空錶，而在這款作品之外，其實Santos de Cartier系列今年還有不少生力軍加入，包括Santos和Santos-Dumont系列都有多款作品搶市，雖然它們皆為基本功能款式，但是手錶還是藉由不同材質、尺寸以及面盤配色，激盪出吸引人的新氣象。

追上時代潮流的面盤新配色——Santos系列

卡地亞2023年繼青金石藍色面盤後，新開發出綠色面盤的Santos手錶，綠面Santos手錶呈現細膩漸變色彩（面盤由中央往四邊呈現綠-黑的漸層效果），並散發金屬感光芒，能隨著光線照射以及手腕角度變化呈現豐富的光影魅力。品牌在製作過程中是在金屬面盤覆上一層綠色真漆，搭配放射狀太陽紋修飾後，塑造出手錶搶眼的視覺彩度。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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品牌針對綠面Santos分別推出不鏽鋼材質的大型款和中型款，至於青金石藍面也增添中型款，兩種尺寸一律搭載系列招牌基礎機芯1847 MC，手錶亦具備100米防水性能，而且卡地亞會隨錶附上不鏽鋼鍊帶與鱷魚皮錶帶，由於Santos擁有QuickSwitch錶帶快拆系統，這表示佩戴者想要替手錶轉換風格時，可以靠自己輕鬆拆卸與組裝錶帶，任意搭配出適合當天心情與場合的造型。

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致敬經典飛行錶歷史——Santos-Dumont系列

品牌於2023年分別打造出三款分別採用鉑金、玫瑰金和黃金的超大型款Santos-Dumont，三款錶的米白色面盤分別鑲有以碧玉、玉石和藍線石切割而成的羅馬數字時標強化質感，面盤中央還有如水波般的同心圓機刻花紋，至於軌道式刻度、寶璣指針等元素，在在述說Santos-Dumont系列歷史悠久的經典飛行錶身份。注意看三款錶的凸圓形錶冠皆鑲有可與時標呼應的寶石，再貴金屬錶殼的烘托下展現高級製錶的高雅況味。這三款Santos-Dumont皆搭載430 MC手上鍊機芯，實底蓋設計同樣散發早期飛行錶的傳統，搭配皮錶帶演繹濃濃的紳士情懷。

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Santos-Dumont系列另外推出兩款搭載石英機芯的大型款，一款為不鏽鋼錶殼搭配黃金錶圈，另一款則是黃金錶圈，前者配置的是灰色緞面放射狀太陽紋面盤、後者則是搭配海軍藍色緞面放射狀太陽紋面盤，包括錶帶也都與面盤同色調，至於面盤上的羅馬數字時標以及指針都是金色系，展現與Santos陽光豪邁風格有別的雋永雅緻風格。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：卡地亞經典飛行錶Santos 2023新款規格亮點一次看】