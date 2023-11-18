Google二手名錶搜尋榜Top 10　ROLEX登冠無懸念　PP、AP竟3甲不入

英國鐘錶經銷商Watch Pilot最近針對市場上的熱門二手錶品牌做了一個調查，他們發現一個有趣的結果。先直接說結論，Watch Pilot發現消費者上網搜尋勞力士二手錶關鍵字的次數不僅遙遙領先其他品牌，就連同樣享有盛名的百達翡麗也完全追不上，以總搜尋次數而言，勞力士甚至是百達翡麗的20倍之多！可見大家對於勞力士手錶的關注程度還是最高的。

Watch Pilot對於Google搜尋引擎上的二手錶相關搜尋記錄提出了四種可能的組合（當然內容是針對國外消費者），有的是比較詳細的單字組合，也有的是省略一點的搜尋方式，總之四種組合如下：

■Pre-owned+「品牌名」+watch

■Pre-owned+「品牌名」

■Used+「品牌名」+watch

■Used+「品牌名」

最後還加上前4項加總次數後，歸納出一份排行榜，以下直接帶你看前十名的排行與各項統計數據。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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最終勞力士以總搜尋次數79萬多次高居榜單第1名，緊追在後的依序是歐米茄與卡地亞，至於百達翡麗反而只能排在這份榜單中的第8名，位居GUCCI與HUBLOT兩大品牌之前。

同場加映：最貴綠面手錶二級市場價格排行Top 5 勞力士綠水鬼竟然沒上榜？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這份排行可見勞力士在每一種關鍵字組合的搜尋字數都遙遙領先各品牌，除了在「Pre-owned+品牌名+watch」這個項目的搜尋上，他們出乎意料地以12,000次落後給卡地亞的31,800次屈居第2，其他三項關鍵字組合中都只有他們家每一項的搜尋次數超過十萬筆，所以差距才會馬上拉開，毫無疑問地展現出驚人的品牌聲量。從這份調查中多少可以體認到當前市場提到高級手錶品牌，勞力士往往還是多數人心中最先想到的代表性品牌與目標。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：高級二手錶Google搜尋Top 10排行 “勞力士和百達翡麗差別很大”】