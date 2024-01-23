農曆新年｜4大賀年腕錶彰顯龍年心思　亦可作情人節禮物表達愛意

【龍年】農曆新年將至，傳統上過年都會添置新衣物，對於錶迷而言則有來自各大錶廠品牌推出的賀年錶款琳瑯滿目，今回就來盤點這些藉著農曆新年發揮創意與工藝的作品，總有一款讓錶迷心動。

Breguet Classique Double Tourbillon Dragon 5345腕錶農曆新年限定版（圖片來源：Breguet）

寶璣先生於1801年創製出陀飛輪開創先河，使得錶芯和零件變成了肉眼可欣賞的藝術品。寶璣（Breguet）品牌今年推出的Classique Double Tourbillon Dragon 5345腕錶農曆新年限定版，既擁有588N1型機芯這個迷人的機械裝置，亦將傳統的中式祥龍元素融入設計，以呼應今年的甲辰龍年，由外觀、設計到功能都完全體現出工藝的精妙之處。全手工雕刻的金質祥龍盤旋於兩個陀飛輪之間，龍爪緊握著由珍珠母貝製成的龍珠，另外鍍銠金質旋轉夾板飾有手工機刻雕花及扇形圖案，而金質錶橋則經過碳灰色電鍍處理並飾有「巴黎釘紋（Clous de Paris）」機刻雕花圖案。此外，是次品牌特意推出個人化定製服務，可以據個人喜好選擇祥龍的造型和顏色，還有時標、指針和錶帶可以從多個設計中配搭，打造出專屬於自己獨一無二的錶款。

FRANCK MULLER Cintrée Curvex金田涼子龍年限量版腕錶（圖片來源：FRANCK MULLER）

以桶形錶而聞名於世的FRANCK MULLER，為了與錶迷們同慶新春，特意與日本藝術家金田涼子合作設計出時尚的Cintrée Curvex金田涼子龍年限量版腕錶，有別於一般的祥龍設計總是突顯龍這種傳說生物的威嚴與氣勢，藝術家匠心地將之化身為可愛俏皮的小女孩圖案，在時標上展現不同的動作，與突顯古典優雅的Cintrée Curvex弧形錶殼形成對比，卻又增添玩味一反傳統。金田涼子向來擅長以擬人手法呈現大自然事物深受歡迎，加上綠松石色錶盤和錶帶亦是時尚配色，亞太區限定款式僅限量500枚，是次的合作相信會使腕錶炙手可熱。

LANGE 1（圖片來源：A. Lange & Söhne）

LANGE 1 TIMEZONE（圖片來源：A. Lange & Söhne）

貴金屬腕錶向來更具收藏價值，特別是在農曆新年配搭一枚黃金腕錶就更符合賀年氣氛。今年朗格（A. Lange & Söhne）特意呈獻出兩款18K黃金材質的LANGE 1系列作品，LANGE 1是品牌的標誌性系列，早在1994年面世，作為經典與創新的融合之作，作品多年來不斷推陳出新象徵著永不止步的理念。LANGE 1和LANGE 1 TIME ZONE兩枚黃金錶，前者有著獨特的錶盤設計和大日曆顯示功能，18K黃金錶殼搭配實心銀香檳色錶盤，賀年味道濃厚。至於LANGE 1 TIMEZONE則設有清晰易讀的環形日夜顯示以及實用的夏令時間，偏心錶盤設計顯示兩個時區，沿用了可調校的城市圈讓用家可以設定第二時區，實在是功能與美學兼備之作，特別適合優雅之士。

OMEGA全新Mini Trésor腕錶系列（圖片來源：OMEGA）

今年緊接著農曆新年而來的是情人節，所以在物色賀年腕錶之時亦可同時以情人節禮物作考慮。例如OMEGA今年推出全新的Mini Trésor腕錶系列，則非常適合贈予愛侶，系列共有五個款式，各具特色之餘亦配搭不同名貴材質製造，配合到新年的華貴氣氛。Mini Trésor向來是品牌女裝錶之中最備受推崇的款式，由於僅26mm的尺寸小巧玲瓏，設計上纖巧的線條亦流露出優雅脫俗的氣質，能夠突顯女生的迷人個性，襯有多顆美鑽的標誌性的羅馬數字刻度別具貴氣，每款作品的鏡面底蓋均綴飾「Her Time」圖案，3時位置錶冠則有著紅色液態陶瓷的品牌花朵圖案，中央鑲飾單顆美鑽，著重精巧細節更見心思。為配合作為情人節禮物，是次每款系列作品均配搭一款品牌華貴珠寶系列的手鏈或手鐲配飾，與腕錶一起佩戴更具品味。