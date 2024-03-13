來自墨西哥最頂級奢華龍舌蘭酒Don Julio　進駐本地推出調酒盛宴

以前烈酒予人的印象是成熟的表現，往往要有一定的年紀或資歷才能體會到烈酒之美。但隨著潮流的帶動之下，愈來愈多酒迷發掘出烈酒引人入勝之處，例如時興的威士忌、本地出產的Gin酒、還有愈趨年輕化的中國白酒等等。對於龍舌蘭酒，酒迷往往會在調酒中接觸，但較少去細味原酒的味道，原來這種歷史悠久的烈酒既代表到發源地墨西哥的文化，亦有精品之作供酒迷細心品嚐。

酒吧Bar de Luxe調配的「Plantae Garden」（圖片來源：Don Julio）

來自墨西哥地道的精品龍舌蘭酒Don Julio，由種植到釀造階段都崇尚工藝，產於哈利斯科州洛斯阿爾托斯地區內，這裡的風土特色有著富含礦石風味的肥沃黏土，植物得以茂盛生長，以人手採摘最高質量的「藍龍舌蘭」作為釀造原料。頂尖的品質可以追溯到已故的品牌創立人Don Julio González的嚴謹的種植方法，González早在年少時已騎馬遊走當地的偏遠高地，以售賣小木桶承載的龍舌蘭酒為生，後來於1942年僅以17歲之齡開設了自己的酒廠，其後長達60年的職業生涯中引入嶄新的農業技術，並會以人手修剪每株龍舌蘭周圍的草地，此舉可以保護作物免受疾病影響，每株龍舌蘭需生長7年到10年才可收割，最後以人手收穫。

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透過龍舌蘭酒可以展示墨西哥人神秘的生活方式，酒迷向來對於這種來自遙遠之地的烈酒並無太多深入的認知，有見及此González畢生致力於向世界展示墨西哥的文化，透過酒體去突顯當地人對土地、社區和工藝的愛，提升酒的品質來展現追求完美的精神，他的種種舉動革新了整個龍舌蘭酒行業，並且樹立了頂級龍舌蘭酒的標準，使得其出品備受公認為世界上頂級的奢華龍舌蘭酒，每瓶酒均有著編號以標示出引以為傲的龍舌蘭產地。

酒吧Caprice Bar運用「Don Julio 1942」調配的Oaxacan Old Fashioned（圖片來源：Don Julio）

Don Julio龍舌蘭酒有著與別不同的風味，以品牌最高規格的作品「Don Julio 1942」為例，是酒廠於2002年剛好踏入60周年時推出的重量級酒款，僅以小批次方式釀造，並且會在美國白橡木桶熟成長達30個月，每批次只有3桶的產量，極為珍稀，由於經過了長時間的陳年熟成，賦予酒體迷人的朱古力及焦糖香，入口順滑帶有香草甜香，還帶有熱帶水果和肉桂香料風味，別具層次與複雜度。這樣形容起來，是否會誤以為在介紹威士忌？Don Julio就是這樣與別不同。

酒吧Plaisance Lounge調配的Dom Spiclio（圖片來源：Don Julio）

品嚐Don Julio除了可以純飲，亦適合冷藏後配搭香檳杯或聞香杯飲用，以體驗極致奢華的撲鼻芳香。此外，如此難得的基酒又怎少得調製雞尾酒，不過由於酒體微妙的複雜性，所以要調製得宜很考調酒師的功力。現時城中有多達10家知名餐廳和酒吧合作推出 「Por Amor」香港雞尾酒酒單，包括位於中環區的AOAO、Bar de Luxe、Caprice Bar - 四季酒店、Gishiki Lounge、La Suite at Clarence、Liberty、Plaisance Lounge、Quiero Mas，以及尖沙咀的Room 3和Nanhai No 1 - Eye Bar，活動將舉行至3月30日，有興趣的酒迷要把握時間一嚐這趟充滿異國風情的味蕾體驗。