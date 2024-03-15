獲獎無數南澳老牌酒莊今年進駐港澳市場　帶來備受肯定紅白美酒

【葡萄酒/ 紅酒/ 酒莊】澳洲葡萄酒一向都能夠為酒迷帶來驚喜，當地一家創立自1969年的老牌酒莊Wakefield Taylors Family Wines，向來屢獲殊榮與肯定，曾獲資深酒評家James Halliday出版的權威刊物《葡萄酒指南》冠以紅色五星傑出酒莊的榮耀，多年來更在世界各地的業界比賽中奪得一萬多個獎牌或獎盃，這個驚人的數字背後，是酒莊掌舵人三代以來不懈努力的成果，對於酒迷的喜訊是，今後將會更容易品嚐到這家享負盛名的南澳酒莊的作品。

Wakefield Taylors Family Wines酒莊

今年Wakefield Taylors Family Wines與捷成酒業合作拓展香港和澳門市場，將更多美酒帶到酒迷眼前。酒莊對於熱愛葡萄酒的朋友並非陌生的名字，因為是現時澳洲三大紅葡萄酒品牌之一，也是世界百大葡萄酒莊評鑑《WAWWJ》當中獲獎最多酒莊。在南澳Clare Valley一帶擁有超過300公頃葡萄園，種植了12款不同品種的葡萄。原來在創立品牌之初，當時的澳洲葡萄酒並無現時的名氣，大多酒迷僅對「舊世界」的紅酒感到興趣，於是酒莊決意生產可以媲美「舊世界」的頂級佳釀，直到現時新舊世界已經不再有明顯高低分野，而是在突顯產地風土的情況下展現各異的風采，酒莊亦獨當一面成為酒迷們趨之若鶩的品牌。

「The Legacy」系列（圖片來源：Wakefield Taylors Family Wines）

當年酒莊為了增加競爭力，在Wakefield河岸建設全澳洲最大的赤霞珠葡萄園，這裡出產的優質葡萄為酒莊打下基石，至今一直用來釀造旗艦酒款Legacy Cabernet Sauvignon。「The Legacy」是酒莊六個系列中最高級別的作品，每年僅限量生產1,080瓶，除了剛才提及的優質赤霞珠之外，還會混入梅洛和少量品麗珠，賦予獨特香氣，最後於橡木桶陳年36個月。另一個系列The Estate最初推出的赤霞珠和西拉紅酒被形容為「正宗的舊世界風格」，酒體帶有多汁的紅莓水果、布冧及香料味道，絲絲的朱古力氣息以及由橡木桶陳年帶來的鹹香特徵份外迷人。

「The Estate」系列（圖片來源：Wakefield Taylors Family Wines）

另一款旗艦酒款「St. Andrews」是採用西拉釀造的作品，旨在完美展現Clare Valley當地的風土條件及手工釀酒工藝。系列於1999年面世，不過並非每年皆有出品，因為只會在最佳年份推出，可遇不可求，呈深紅寶石色的圓潤酒體，芳香濃郁撲鼻，黑車厘子、布冧和熟透的莓果風味引人入勝，會經過美國橡木桶陳年賦予其香草、雪茄、咖啡和烤麵包的味道，在果香之外增添成熟迷人的風味。

「St. Andrews」系列（圖片來源：Wakefield Taylors Family Wines）

還有一款「The Pioneer」是形容創辦人Bill Taylor的先鋒精神，此款佳作是每年限定生產的，特色是會放入紋理細密的美國橡木桶中發酵12個月，使得酒體具有出色的層次感，味道呈現出紅布冧、車厘子混合了肉桂和香草味，淡淡的紫羅蘭花香及濃厚朱古力味糅合其中，既豐盈圓潤又細膩動人。除了以上必嚐的紅酒之外，其實品牌的白酒亦都相當聞名，例如同在Clare Valley生產的雷司令白葡萄酒，口感清新、餘味悠長，帶有典型的柑橘水果風味。另外小量生產的長相思往往驚艷到酒迷，個性清爽活潑，帶有熱帶風情氣息，熱情果和番石榴的味道點亮味蕾。