布爾岡葡萄酒多面向的迷人風格　發掘潛力新星為酒迷帶來味蕾驚喜

【葡萄酒】香港人對於葡萄酒早已熟悉非常，由於這裡得天獨厚的優勢，讓酒迷們可以隨時品嚐到上佳的葡萄酒。當中尤以法國葡萄酒最廣受認知，其中一大著名產區Bourgogne（布爾岡，舊稱Burgundy/勃艮第）向來極盡口碑。話雖如此，Bourgogne仍然有眾多尚待發現的隱世瑰寶，最近布爾岡葡萄酒業管理局特別為香港的酒迷帶來產區的冒起新秀，從中體驗當地獨一無二及豐富多樣的風味及文化。

布爾岡葡萄產區（圖片來源：Bourgogne Wine Board）

原來中國及香港一向是布爾岡葡萄酒出口的重要市場，於去年香港成為了布爾岡葡萄酒出口貨值第4大的市場，出口貨量達127萬瓶、高達965萬歐元，而且較2022年還有所增長。近年氣候改變愈趨嚴重，由於氣候對於葡萄種植至關重要，不少酒迷對於其影響十分關心。布爾岡葡萄酒業管理局方面指出，氣候改變對布爾岡酒業有明顯的影響，但可幸的是暫時是良性的，例如氣溫升高導致葡萄加快成熟，採收的時期全

要作出調整，當中影響著葡萄酒的風味以至是所有流程勻要作出應對。此外，雖然現時法國並未有法例針對酒業的環保措施，不過產區都正自主地作出改變，特別是針對運輸、涉及機器工序的碳排放等。作為農業的一分子對於大自然更為尊重，因為是以大自然賴以為生的，布爾岡向來亦聞名於貫徹尊重風土為依歸的葡萄種植技術。

圖片來源：Bourgogne Wine Board

布爾岡酒區面積當中有近半為莊級（Village）及村莊級一級莊園（Village Premier Cru），當中有很多聞名於世的知名園區，亦有很多尚待發掘的瑰寶，一些鮮為人知的村莊級產區如Saint-Véran、Viré-Clessé、Givry、Montagny等，品嚐過的大多給予良好評價，再者，品酒向來是很個人化的，是一項由味蕾主導的藝術，所以作為酒迷更希望見到更多未被開發的園區所呈現的無限潛力。再加上近年愈來愈多致力創新的新晉釀酒師嶄露頭角，使得布爾岡葡萄酒變得更多樣化而且價格宜人。別以為布爾岡名聲在外，著名酒莊多不勝數，但價格從來不是門檻，現時布爾岡葡萄酒比以往更為親民普及，不同風格及預算的酒品都能夠滿足酒迷。

Chablis, Les 8, white, 2021, Domaine Louis MOREAU（圖片來源：Bourgogne Wine Board）

布爾岡葡萄酒業管理局特別為香港的酒迷推介9款佳作，易入口且適合配搭餐點的白酒有「Chablis, Les 8, white, 2021, Domaine Louis MOREAU」，酒體豐滿柔順、口感適中，帶有成熟的黃肉水果香氣。至於來自布爾岡南部的「Mâcon-Bussières, white, 2022, Maison Joseph DROUHIN」則口感細緻純淨，反映在清澈明亮的酒色，餘韻悠長，伴隨著迷人的白色花朵芬芳。另一款「Pouilly-Vinzelles, Les Quarts, white, 2021, La SOUFRANDIÈRE」採用了種植在朝東南的石灰質粘土斜坡上最古老Chardonnay葡萄樹，酒體帶有豐富檸檬味及礦物質味，口感平衡且複雜。「Savigny-lès-Beaune Premier Cru, Les Hauts Jarrons, white, 2020, Domaine Françoise ANDRÉ」的葡萄種植在石質山坡，賦予罕見的優雅、牛油般的口感，複雜的香氣和罕見的和諧是為能夠代表到產區的出色作品。

+ 5

在紅酒方面，「Marsannay, Les Longeroies, red, 2020, Domaine Charles AUDOIN」的酒莊地理位置優越，眾望所歸將有能力晉升一級葡萄園，酒體帶有令人印象深刻的濃郁果香，風格輕鬆醉人，甜美多汁。「Santenay, Clos de Malte, red, 2017, Maison Louis JADOT」同樣來自地理位置優越，避風條件甚佳的地區，以石灰質土壤為主，帶有成熟紅色水果、杏仁和泥土的芳香，風格主打優雅和層次豐富，單寧強勁是一款適合陳釀5至10年的佳作。還有一款產自一級莊園的「Givry Premier Cru, Clos du Cellier aux Moines, red, 2020, Domaine du CELLIER AUX MOINES」，葡萄園的位置可追溯到久遠歷史，酒體帶有淡淡的香料味和花香，口感清新優雅，單寧柔順使人著迷。