日本傳奇威士忌輕井澤重開 新生代酒廠在尊重傳統同時超越舊作
/ 2024.04.23
輕井澤新酒廠（圖片來源：dekantã）
輕井澤自2000年停止生產威士忌，從此被稱為「沉默的釀酒廠」。 近年隨著全球對日本威士忌的興趣增長，對於輕井澤僅存的美酒需求急劇增加，逐漸在拍賣行不斷以破紀錄的價格出售。在閉廠24年之後酒廠終於回歸，不過在繼承了不少原有的傳統之外，亦有很多革新之處，包括搬遷了地址，使得輕井澤這個名號得以在新時代開展新生命。舊有的輕井澤釀酒廠位於御代田一座活火山山腳下，新址遷往輕井澤鎮本身，景色甚是優美，夏季是生機勃勃的樹林，冬季則是被白雪覆蓋的山峰，是著名的滑雪勝地。
前輕井澤釀酒師Yoshiyuki Nakazato（圖片來源：dekantã）
此外，新酒廠請來了原有的員工回來工作，因為美酒的基因是來自職人，輕井澤這個名字所承載的是悠久且豐富的遺產，特別聘請前輕井澤釀酒師Yoshiyuki Nakazato回來，還有現任廠長Shigeru Totsuka先生，舊有的輕井澤威士忌大多都經過這二人之手。新酒廠的目標是釀造與舊輕井澤非常相似的威士忌以延續這項傳統，然後再從中研發新品，酒廠從西班牙採購了大量優質雪莉酒桶，輕井澤威士忌向來以標誌性的濃郁雪莉桶風格而聞名，顏色深沉帶有強烈出眾的果香和辛香風味，新酒最少會陳年10年，在此期間將不會推出任何單一麥芽威士忌，確保當美酒最終推出市面時能夠達到最高標準，目標打造出既尊重又超越舊作的美酒。
圖片來源：dekantã
新酒廠是一家擁有嶄新現代技術卻非常簡潔的小型釀酒廠，使得酒廠不會面對過度生產的問題，與以前一樣都只會推出小批次出品。儘管以前的輕井澤向來是日本最小的威士忌生產商之一，但卻能夠享有全球性的聲譽，這一點是需要保持的，因為良好的口碑是來自強調品質而不是數量。新酒廠還會與首屈一指的日本威士忌線上零售商dekantã合作，後者將擁有輕井澤威士忌的獨家銷售權利，在提供瓶裝美酒之同時，亦能提供包桶服務，此為輕井澤忠實客戶夢寐以求地擁有一整桶日本傳奇威士忌的希望。