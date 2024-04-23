日本傳奇威士忌輕井澤重開　新生代酒廠在尊重傳統同時超越舊作

【日本威士忌/ 日威】一些威士忌之所以讓酒迷傾慕，甚至成為別具潛力的投資品，除了因為好酒難得，每一批次都近乎獨一無二，而且喝一瓶少一瓶，稀有性只會愈來愈高。於2000年一家傳奇日本酒廠輕井澤關閉了，自此輕井澤的美酒成為了酒迷趨之若鶩的寶藏，身價水漲船高，於2020年一瓶輕井澤52年以36.3萬英鎊成交，成為了當時最昂貴的日本威士忌。為延續輕井澤這個神話，於2021年酒廠計劃重開，並且會在不久的將來推出新生代的輕井澤威士忌。

輕井澤新酒廠（圖片來源：dekantã）

輕井澤自2000年停止生產威士忌，從此被稱為「沉默的釀酒廠」。 近年隨著全球對日本威士忌的興趣增長，對於輕井澤僅存的美酒需求急劇增加，逐漸在拍賣行不斷以破紀錄的價格出售。在閉廠24年之後酒廠終於回歸，不過在繼承了不少原有的傳統之外，亦有很多革新之處，包括搬遷了地址，使得輕井澤這個名號得以在新時代開展新生命。舊有的輕井澤釀酒廠位於御代田一座活火山山腳下，新址遷往輕井澤鎮本身，景色甚是優美，夏季是生機勃勃的樹林，冬季則是被白雪覆蓋的山峰，是著名的滑雪勝地。

前輕井澤釀酒師Yoshiyuki Nakazato（圖片來源：dekantã）

此外，新酒廠請來了原有的員工回來工作，因為美酒的基因是來自職人，輕井澤這個名字所承載的是悠久且豐富的遺產，特別聘請前輕井澤釀酒師Yoshiyuki Nakazato回來，還有現任廠長Shigeru Totsuka先生，舊有的輕井澤威士忌大多都經過這二人之手。新酒廠的目標是釀造與舊輕井澤非常相似的威士忌以延續這項傳統，然後再從中研發新品，酒廠從西班牙採購了大量優質雪莉酒桶，輕井澤威士忌向來以標誌性的濃郁雪莉桶風格而聞名，顏色深沉帶有強烈出眾的果香和辛香風味，新酒最少會陳年10年，在此期間將不會推出任何單一麥芽威士忌，確保當美酒最終推出市面時能夠達到最高標準，目標打造出既尊重又超越舊作的美酒。

圖片來源：dekantã

新酒廠是一家擁有嶄新現代技術卻非常簡潔的小型釀酒廠，使得酒廠不會面對過度生產的問題，與以前一樣都只會推出小批次出品。儘管以前的輕井澤向來是日本最小的威士忌生產商之一，但卻能夠享有全球性的聲譽，這一點是需要保持的，因為良好的口碑是來自強調品質而不是數量。新酒廠還會與首屈一指的日本威士忌線上零售商dekantã合作，後者將擁有輕井澤威士忌的獨家銷售權利，在提供瓶裝美酒之同時，亦能提供包桶服務，此為輕井澤忠實客戶夢寐以求地擁有一整桶日本傳奇威士忌的希望。