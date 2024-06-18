灣仔新開灘五郷串燒爐端燒 以清酒聖地為名體驗清酒與燒物的絕配
/ 2024.06.18
圖片來源：NADAGOGO
灘五郷由資深的日籍主廚下地敦先生及高橋恒規先生主理，除了有地道東京及博多串燒，亦有正宗的爐端燒以及多種時令的刺身及海鮮料理，例如盛夏當季的真鯛、海鰻及竹莢魚等。 餐廳為了營造出原汁原味的日本酒食文化，室內設計以沉穩的木系設計為主調，加入實木及石材等天然元素，配合柔和的燈飾及日本注連繩，在鬧市中步入餐廳恍如轉眼間置身於異地居酒屋。
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在串燒方面，餐廳結合東京地區常見的雞肉燒鳥以及福岡博多的串物特色，以豚肉搭配九州時令蔬菜，如「生菜豚肉卷」、「日本韭菜豚肉卷」、「日本芫荽豚肉卷」等，都凸顯出清新鮮味的風格。當中的食材相當考究，時令蔬菜由日本空運到港，豚肉方面採用由日本四大最佳豬種結合而成的北海道夢之大地豚肉，特色是肉質鮮嫩甘甜。
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至於雞肉主要採用三大日本雞種，包括岡山縣的特產森林雞，養飼時特別講究，以混入樹皮木炭及木醋液的飼料為食，用處是可以加強排毒效果，使得雞味更為鮮嫩。另一款德島縣的阿波尾雞遠近馳名，是為日本產量第一的地雞，據說是當地花上十年時間培育出來的成果，飼養天數需達80天以上方能成就出低脂味濃的風味。最後來自鹿兒島的薩摩地雞則在於含有豐富氨基酸，脂肪比例佳賦予其與別不同的甜香。除了傳統的雞隻部位，餐廳還會不定期推出罕有的部位及內臟，如「雞背頂天」、「雞掌中寶」、「雞冠」及「雞提燈」等。另一方面，不得不提餐廳特意從日本定製一款專利高溫電燒烤爐，可以在90秒內迅速升溫至850度，有助食材保留原汁原味，同時賦予淡淡焦香。
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在串燒之外，餐廳的爐端燒亦出色非常，由來自沖繩有著超過20年經驗的下地敦先生主理，嚴選來自世界各地的時令食材以及匠心挑選調味料作配搭，例如意大利松露醬、墨西哥辣椒粉、日本精製的柚子胡椒醬及炭鹽等，使得菜式與別不同，風味令人難忘。爐端燒源自50年代日本仙台市漁民在爐邊烹調漁獲的文化，必嚐的魚產有來自北海道的季節魚鮮「鹽燒喜之次」，特意挑選約500克重的喜之次，以其豐富魚脂在燒製時散發濃厚魚香，肉質味道細緻鮮美。愛牛之士則有一系列澳洲頂級M7和牛，如橫隔膜肉排源自橫膈膜近背位置，特點是肉脂平衡，口感軟嫩。另有「是日廚師推介和牛牛排」及「燒牛肋條配生菜韓風辣汁」都各具特色。
最後，致敬餐廳「灘五郷」之名，酒單內除了提供包羅萬有的日本啤酒、燒酎、Highball等，當然有一系列優質日本清酒，尤其是日本秋田縣新政酒造旗下備受推祟的「NO.6系列」，以祖傳的6號酵母釀造，擁有華麗香氣和充滿日本風味的淡麗口感。另外有來自長野縣的小布施，酒造主打釀造有機法式葡萄酒，在冬天才會釀製清酒，所用到的限量酵母配合古法全手工生產過程，向來以珍罕而聞名，配搭同樣優質稀有的食材及料理最好不過，體驗清酒與串燒的絕配。