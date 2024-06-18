灣仔新開灘五郷串燒爐端燒　以清酒聖地為名體驗清酒與燒物的絕配

【日本美食/ 串燒】香港人熱愛日本料理，當中尤以串燒貼近我們的地道飲食文化，識飲識食的食客總是總是樂於見到更多由日籍主廚主理的餐廳進駐城中，例如最近在灣仔一家新開的半露天開放式日本串燒料理居酒屋，以神戶市東灘區一處清酒聖地「灘五郷」（NADAGOGO）來命名，看來要將東瀛居酒屋情懷帶給香港的食客們。

圖片來源：NADAGOGO

灘五郷由資深的日籍主廚下地敦先生及高橋恒規先生主理，除了有地道東京及博多串燒，亦有正宗的爐端燒以及多種時令的刺身及海鮮料理，例如盛夏當季的真鯛、海鰻及竹莢魚等。 餐廳為了營造出原汁原味的日本酒食文化，室內設計以沉穩的木系設計為主調，加入實木及石材等天然元素，配合柔和的燈飾及日本注連繩，在鬧市中步入餐廳恍如轉眼間置身於異地居酒屋。

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在串燒方面，餐廳結合東京地區常見的雞肉燒鳥以及福岡博多的串物特色，以豚肉搭配九州時令蔬菜，如「生菜豚肉卷」、「日本韭菜豚肉卷」、「日本芫荽豚肉卷」等，都凸顯出清新鮮味的風格。當中的食材相當考究，時令蔬菜由日本空運到港，豚肉方面採用由日本四大最佳豬種結合而成的北海道夢之大地豚肉，特色是肉質鮮嫩甘甜。

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至於雞肉主要採用三大日本雞種，包括岡山縣的特產森林雞，養飼時特別講究，以混入樹皮木炭及木醋液的飼料為食，用處是可以加強排毒效果，使得雞味更為鮮嫩。另一款德島縣的阿波尾雞遠近馳名，是為日本產量第一的地雞，據說是當地花上十年時間培育出來的成果，飼養天數需達80天以上方能成就出低脂味濃的風味。最後來自鹿兒島的薩摩地雞則在於含有豐富氨基酸，脂肪比例佳賦予其與別不同的甜香。除了傳統的雞隻部位，餐廳還會不定期推出罕有的部位及內臟，如「雞背頂天」、「雞掌中寶」、「雞冠」及「雞提燈」等。另一方面，不得不提餐廳特意從日本定製一款專利高溫電燒烤爐，可以在90秒內迅速升溫至850度，有助食材保留原汁原味，同時賦予淡淡焦香。

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在串燒之外，餐廳的爐端燒亦出色非常，由來自沖繩有著超過20年經驗的下地敦先生主理，嚴選來自世界各地的時令食材以及匠心挑選調味料作配搭，例如意大利松露醬、墨西哥辣椒粉、日本精製的柚子胡椒醬及炭鹽等，使得菜式與別不同，風味令人難忘。爐端燒源自50年代日本仙台市漁民在爐邊烹調漁獲的文化，必嚐的魚產有來自北海道的季節魚鮮「鹽燒喜之次」，特意挑選約500克重的喜之次，以其豐富魚脂在燒製時散發濃厚魚香，肉質味道細緻鮮美。愛牛之士則有一系列澳洲頂級M7和牛，如橫隔膜肉排源自橫膈膜近背位置，特點是肉脂平衡，口感軟嫩。另有「是日廚師推介和牛牛排」及「燒牛肋條配生菜韓風辣汁」都各具特色。

最後，致敬餐廳「灘五郷」之名，酒單內除了提供包羅萬有的日本啤酒、燒酎、Highball等，當然有一系列優質日本清酒，尤其是日本秋田縣新政酒造旗下備受推祟的「NO.6系列」，以祖傳的6號酵母釀造，擁有華麗香氣和充滿日本風味的淡麗口感。另外有來自長野縣的小布施，酒造主打釀造有機法式葡萄酒，在冬天才會釀製清酒，所用到的限量酵母配合古法全手工生產過程，向來以珍罕而聞名，配搭同樣優質稀有的食材及料理最好不過，體驗清酒與串燒的絕配。