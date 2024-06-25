探索高端食材極致滋味　Chef’s Cuts獨家限定牛脂熟成黑安格斯牛

【熟成/ 黑安格斯牛】各位食客在城中尋覓食店，除了看廚藝、菜式、室內設計之外，相信都會著眼於食材，甚至餐廳搜羅食材的能力決定了食物的質素。而說到採購食材，近年大家又會關心環保，希望從中減少廚餘及碳足跡，食得開心又安心。

雜錦海鮮拼盤（圖片來源：Chef’s Cuts）

聞名於環球海陸美食的Chef’s Cuts，自2021年於屯門黃金海岸發跡之後一直深入民心，餐廳由食品加工及分銷公司Food Square創辦，所以有能力從世界各地搜羅可持續發展的優質時令食材，並透過經驗豐富的廚藝團隊巧手創製，特別是傲人的醬汁及調味料，都是由自家手工製作而成的。自取得成功之後餐廳繼續擴展4家分店，最新一家設於港島黃竹坑新開幕的商場THE SOUTHSIDE，為當地帶來更豐富精緻的盛宴體驗。餐廳最大特色是菜式多元，性價比亦高，這歸功於獨有的背景，包羅海鮮、沙律、前菜、西班牙薄餅麵包、肉食、意大利麵、燴飯及甜點，搭配精彩酒單如來自西班牙、意大利、澳洲及紐西蘭的葡萄美酒及招牌雞尾酒。

牛脂熟成黑安格斯肉眼扒（圖片來源：Chef’s Cuts）

為慶祝新店開幕，餐廳推出限定菜式「牛脂熟成黑安格斯肉眼扒」，精選來自美國愛荷華州泰馬縣自家農場牧養的黑毛安格斯牛，向來以油花分佈平均為特色，經過12天的乾式熟成處理，使得內在酵素以分解肌肉纖維，賦予細緻口感以及軟嫩肉質。此外，團隊更會匠心獨運地將肉品浸泡於濃郁的牛脂肪油內，令到油脂均勻地覆蓋於肉身，有如形成一片保護膜，在風乾櫃進行12天的牛脂熟成進一步提升香濃肉嫩的層次。在品嚐時，馬上會體驗到黑毛安格斯牛獨有的濃重牛味，建議簡單地配以香草牛油享用，以突顯食材特質。

烤牛骨髓（圖片來源：Chef’s Cuts）

Chef’s Cuts另一道招牌菜式「雜錦海鮮拼盤」，是吸引眼球又勾引味蕾之作，貝殼造型的華麗碟子內盛載著多款迷人海鮮，包括波士頓龍蝦、精選生蠔、北海道帶子、藍青口、蜆、海蝦及八爪魚，與別不同的是，可以配搭6款精心調製的醬汁以提升風味，包括秘魯黃辣椒醬、柚子菠蘿醬、瑪麗玫瑰醬、紫蘇香草醬、乾蔥醋及是拉差雞尾醬，味道豐富多彩。在海鮮之外，特色前菜如「烤牛骨髓伴紅酒燴牛肋、牛肝菌及多士」滋味無窮，牛骨髓經慢煮一小時再進行烤焗，鋪上牛肋及牛肝菌再烹煮6小時，使得口感滑膩醇香，別具層次，佐以焦糖洋蔥及香脆多士更能夠平衡脂香。

+ 3

主菜方面除了剛才提及的安格斯牛，澳洲和牛腹扒同樣能滿足愛牛之士的飽腹之慾，精選牛隻的橫膈膜上的部位，這裡脂肪相對較少，肉質緊實且牛味出眾。另一道「烤乳豬配紅甜椒、堅果醬、橄欖、車厘茄及薯仔」亦能彰顯功架，來自西班牙的乳豬經慢煮一小時後以猛火將外皮焗至香脆可口，內裡則鮮嫩甘香，一試難忘。菜單設有意大利麵及燴飯選擇，包括洋溢香料芳韻的「招牌辣肉腸海蝦香料燴飯」、以鮮味引領的「北海道帶子海膽醬墨汁意大利麵」，還有專為素食者而設的「牛肝菌雲吞配茄子醬、火箭菜及炸蒜片」。最後還有三道精美甜點選擇，「士多啤梨甜蛋白脆配雲呢拿意式雪糕及蜂巢糖脆」、「拖肥布甸配雲呢拿意式雪糕及蜂巢糖脆」以及「黃豆曲奇配綠茶雪糕、牛乳薄脆及綠茶麻糬」，足以滿足視覺與味覺的雙重享受。

圖片來源：Chef’s Cuts

Chef's Cuts黃竹坑店

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓229-230號舖

查詢：2117 0613