英倫威士忌新秀Bimber隱秘 高分作品背後創辦人竟是潛逃20年罪犯
/ 2024.07.02
Bimber Distillery是威士忌界的未來新星，亦傳承了歷史悠久的英格蘭威士忌傳統，本來潛力可期，可惜的是，在近日釋出新聞指酒廠的創辦人原來是潛逃了長達20年的罪犯，被捕後已馬上解除了一切酒廠的職務，不知道會否對酒廠帶來致命的打擊。
酒廠以直火加熱進行蒸餾（圖片來源：Bimber Distillery）
大麥由當地單一農場種植，採用傳統的地板發麥（圖片來源：Bimber Distillery）
Bimber的首批作品於2016年入桶，三年之後的2019年推出市面，「The First」是酒廠的首款單一麥芽威士忌，僅限量發行1,000瓶，特色是風格平易近人，充滿濃郁果香，隨後在Whiskybase等指標性平台獲得87以上的高分。此作是由5桶直接從西班牙直送的Solera PX雪莉桶陳年而成，酒廠釀酒的原材料及過程皆在當地進行，大麥由當地單一農場種植，採用傳統的地板發麥、手工搗碎等工序，再在酒廠手工製作的木製發酵槽中發酵，最後以直火加熱進行蒸餾。
「The Spirit of the Underground Series」（圖片來源：Bimber Distillery）
「The Spirit of the Underground Series」Release No. 6（圖片來源：Bimber Distillery）
酒廠對其出品充滿自信，在2018年甚至高調推出蒸餾新酒（New Make Spirit），新酒指的是二次蒸餾完取得的高酒精度生命之水，威士忌在入桶之前，需要經過兩次蒸餾才能取得足夠精純、70%以上的酒精度，此時的新酒已經具有酒廠風格特色。這款Bimber New Spirit Batch 01後來甚至在「Whisky Bible」中得到95.5之高分。酒廠最近的標誌性新作是與歷史悠久、成立自1863年的倫敦地鐵合作，推出6個版本的「The Spirit of the Underground Series」，倫敦地鐵是世界最古老的地鐵系統，象徵了倫敦是一個新舊交會的熔爐，一個充滿活力的多元文化創意和商業中心，新系列採用美國和歐洲橡木桶陳年，巧妙地將兩種木桶風格編織在一起，以釋放出令人難以忘懷的嶄新的芳香和口感，前5個版本早已售罄。
「SHOULDERS OF GIANTS」系列（圖片來源：Bimber Distillery）
本來自酒廠成立以來僅僅9年已取得極佳成績，甚至得到了倫敦首家單一麥芽威士忌蒸餾廠之名號，未來相信只會備受追捧，而且酒廠的創辦人Dariusz Plazewsk再下一城，於威士忌之鄉蘇格蘭再建立另一家Dunphail酒廠，於去年已正式投產。不過Dariusz Plazewsk被發現有另一個身份，本來是波蘭國民、本名為Lucasz Ratajewski，早在20年前因為持有槍械並捲入謀殺案逃離波蘭，然後來到英國憑著從父親和祖父學到的私酒生產知識，開啟了英國威士忌行業的職業生涯，酒廠Bimber的名字在波蘭語中意為「私酒」。
酒廠現時交由酒廠的聯合創辦人、威士忌釀造總監以及經驗豐富的團隊處理（圖片來源：Bimber Distillery）
直到上月波蘭要求引渡Ratajewski，罪名為共謀謀殺和供應毒品，據悉他提供了一把AK47步槍和彈藥作為凶器，不過最後並沒有發生命案。雖然他交出了20萬英鎊作為保證金，但最後不能保釋，由於他早已是潛逃罪犯並一直使用虛假身份，證明他不值得信任。現時Ratajewski已經放棄了對兩家釀酒廠的所有職責，交由酒廠的聯合創辦人、威士忌釀造總監以及經驗豐富的團隊處理。無疑地Ratajewski的案件會引起擔憂，但酒廠作出保證業務將繼續全面運營，不會對服務或產品品質造成影響，作為酒迷，都不希望這家有潛力成為傳奇的酒廠就此沒落。