英倫威士忌新秀Bimber隱秘　高分作品背後創辦人竟是潛逃20年罪犯

【威士忌】蘇格蘭威士忌世界聞名，在旁邊的英格蘭雖然同樣愛酒，也有生產單一麥芽威士忌的歷史，可惜在1905年前已經停止。直到21世紀的到來，英格蘭開始重新出現威士忌蒸餾廠，其中一家紮根於倫敦的Bimber Distillery，以採用罕見的傳統方法生產具有特色的高品質單一麥芽威士忌而聞名，是為倫敦百年來唯一新成立的威士忌蒸餾廠，首批作品甫推出便在數小時內售罄，後來在不同的評分平台上都得到高分評價，確實是名符其實。

Bimber Distillery是威士忌界的未來新星，亦傳承了歷史悠久的英格蘭威士忌傳統，本來潛力可期，可惜的是，在近日釋出新聞指酒廠的創辦人原來是潛逃了長達20年的罪犯，被捕後已馬上解除了一切酒廠的職務，不知道會否對酒廠帶來致命的打擊。

酒廠以直火加熱進行蒸餾（圖片來源：Bimber Distillery）

大麥由當地單一農場種植，採用傳統的地板發麥（圖片來源：Bimber Distillery）

Bimber的首批作品於2016年入桶，三年之後的2019年推出市面，「The First」是酒廠的首款單一麥芽威士忌，僅限量發行1,000瓶，特色是風格平易近人，充滿濃郁果香，隨後在Whiskybase等指標性平台獲得87以上的高分。此作是由5桶直接從西班牙直送的Solera PX雪莉桶陳年而成，酒廠釀酒的原材料及過程皆在當地進行，大麥由當地單一農場種植，採用傳統的地板發麥、手工搗碎等工序，再在酒廠手工製作的木製發酵槽中發酵，最後以直火加熱進行蒸餾。

「The Spirit of the Underground Series」（圖片來源：Bimber Distillery）

「The Spirit of the Underground Series」Release No. 6（圖片來源：Bimber Distillery）

酒廠對其出品充滿自信，在2018年甚至高調推出蒸餾新酒（New Make Spirit），新酒指的是二次蒸餾完取得的高酒精度生命之水，威士忌在入桶之前，需要經過兩次蒸餾才能取得足夠精純、70%以上的酒精度，此時的新酒已經具有酒廠風格特色。這款Bimber New Spirit Batch 01後來甚至在「Whisky Bible」中得到95.5之高分。酒廠最近的標誌性新作是與歷史悠久、成立自1863年的倫敦地鐵合作，推出6個版本的「The Spirit of the Underground Series」，倫敦地鐵是世界最古老的地鐵系統，象徵了倫敦是一個新舊交會的熔爐，一個充滿活力的多元文化創意和商業中心，新系列採用美國和歐洲橡木桶陳年，巧妙地將兩種木桶風格編織在一起，以釋放出令人難以忘懷的嶄新的芳香和口感，前5個版本早已售罄。

「SHOULDERS OF GIANTS」系列（圖片來源：Bimber Distillery）

本來自酒廠成立以來僅僅9年已取得極佳成績，甚至得到了倫敦首家單一麥芽威士忌蒸餾廠之名號，未來相信只會備受追捧，而且酒廠的創辦人Dariusz Plazewsk再下一城，於威士忌之鄉蘇格蘭再建立另一家Dunphail酒廠，於去年已正式投產。不過Dariusz Plazewsk被發現有另一個身份，本來是波蘭國民、本名為Lucasz Ratajewski，早在20年前因為持有槍械並捲入謀殺案逃離波蘭，然後來到英國憑著從父親和祖父學到的私酒生產知識，開啟了英國威士忌行業的職業生涯，酒廠Bimber的名字在波蘭語中意為「私酒」。

酒廠現時交由酒廠的聯合創辦人、威士忌釀造總監以及經驗豐富的團隊處理（圖片來源：Bimber Distillery）

直到上月波蘭要求引渡Ratajewski，罪名為共謀謀殺和供應毒品，據悉他提供了一把AK47步槍和彈藥作為凶器，不過最後並沒有發生命案。雖然他交出了20萬英鎊作為保證金，但最後不能保釋，由於他早已是潛逃罪犯並一直使用虛假身份，證明他不值得信任。現時Ratajewski已經放棄了對兩家釀酒廠的所有職責，交由酒廠的聯合創辦人、威士忌釀造總監以及經驗豐富的團隊處理。無疑地Ratajewski的案件會引起擔憂，但酒廠作出保證業務將繼續全面運營，不會對服務或產品品質造成影響，作為酒迷，都不希望這家有潛力成為傳奇的酒廠就此沒落。