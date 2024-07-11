2024月餅｜經典×時尚新口味驚喜不斷　榴槤麻糬、手作即焗、早鳥

【中秋月餅】傳統月餅經歷了數百年的發展，已經成為了傳統節慶中不可或缺的應節食品，不過人們的飲食習慣和需求也在不斷變化，要想在新時代繼續保持月餅的魅力，必須緊貼潮流滿足消費者的新需求，今回為大家介紹的幾款月餅各具特色，不單只在口味上作出變代，包裝設計、以至是概念上都作出革新，而且還有早鳥優惠等著大家。

龍景軒全新玫瑰冬蓉月餅

香港四季酒店龍景軒

香港四季酒店龍景軒的月餅系列向來有不俗口碑，今年強勢回歸，在包裝設計上呈現圓月概念，有著多重質感紙材，可配合LED摺合燈籠增添節日氣氛，配搭全新的口味令食客耳目一新。今年系列經典月餅經過行政總廚陳恩德師傅及其團隊匠心操刀，融入全新獨特口味，例如玫瑰冬蓉月餅用上了中式酥餅中常見的冬瓜蓉，與馥郁芬芳的玫瑰交織出嶄新味道，既有傳統特色卻又不凡。至於酥香崧子奶黃月餅則傳承奶黃的柔滑蛋香，配合酥脆崧子的果仁香使人回味無窮。

龍景軒精裝月餅禮盒

同樣是從中式酥餅中變奏而來的子薑皮蛋月餅，帶有甜脆子薑口感提升味道層次；匠心獨運的還有將傳統白蓮蓉月餅中融入奢華的黑松露，與油香蛋黃極為配襯，將傳統風味一再超越。以上4款新作除了提供6件裝，還設有精裝禮盒包含所有，使食客不用選擇全部嚐新。

全新玫瑰冬蓉月餅 （六件裝；628港元）

酥香崧子奶黃月餅（六件裝；628港元）

黑松露單黃白蓮蓉月餅 （六件裝；668港元）

精裝月餅禮盒（六件裝；668港元）（包括子薑皮蛋月餅、玫瑰冬蓉月餅、及黑松露單黃白蓮蓉月餅，各兩件）

圖片來源：明閣

明閣

明閣自2009年起連續榮獲米芝蓮星級食府殊榮，是為本地粵菜的代表之一，實力可見一斑。今年精心研製的全新月餅系列主打精緻，配方至用料均經過精心挑選，匯聚了傳統及現代口味以迎合不同客人的喜好。首先必定有傳統和人氣之選的雙黃白蓮蓉月餅，用料地道講究，功力體現在口感幼滑細膩的白蓮蓉以及甘香油潤的鹹蛋黃，另一必嚐的款式迷你流心奶黃月餅，特點在於皮薄鬆軟，奶黃香濃細滑，都是令人一試難忘的佳作。

迷你錦繡月餅拼盒

今年特意推出的迷你錦繡月餅拼盒當中，有三款嶄新口味帶來驚喜，首先有迷你流心芝麻月餅，嚴選上品黑芝麻再經多重工序秘製而成，芝麻香氣極之濃郁；迷你鳳梨月餅採用新鮮鳳梨製成，果味濃郁帶有酸甜鳳梨香，一反月餅向來的膩感，最後有迷你陳皮豆沙月餅以香甜綿滑的紅豆沙餡勾引味蕾，嚴選陳皮賦予悠長幽香，甜蜜又富有特色。

雙黃白蓮蓉月餅（四件裝；438港元/早鳥優惠：338港元）

迷你流心奶黃月餅/迷你錦繡月餅拼盒（六件裝；438港元/早鳥優惠：308港元）

早鳥優惠由即日起至2024年8月18日

萬豪金殿即焗月餅

香港JW萬豪酒店萬豪金殿

米芝蓮中菜廳萬豪金殿今年的革新之作為首次推出限量即焗的手工月餅，萬豪金殿認為月餅誘人的香氣能夠連繫食客的記憶，於是在餐廳前庭特設即焗專櫃，出品新鮮出爐的應節月餅。港式餅家散發的烤焗香氣，是組成香港獨有味道的一部分。是次推出的手工月餅特別採用本地麵粉工場的優質無添加麵粉，天然麥香更為濃郁，人手搓皮及包餡後於專櫃即場焗製，出爐後香氣撲鼻，而且餅皮酥脆鬆化、餡料柔軟濕潤是新鮮出爐才有的特色，更是以往難以在月餅中找到的味道。

萬豪金殿即焗月餅

即焗月餅包含4款不同口味，以精美甜點為靈感，包括甜而不膩的夏果冬蓉小月餅，加入夏威夷果仁提升口感層次；可可芋蓉小月餅在餅皮中加入了可可粉增添風味，芋頭蓉滑順綿密味道天然；玫瑰金腿棗蓉小月餅採用頂級雲南火腿配搭紅棗和雲南玫瑰，由鹹香與清雅花香和棗香交織出與別不同的獨特味道。最後有經典的陳皮紅豆小月餅，選用35年新會陳皮，賦予了醇厚芳香風味十足。

萬豪金殿即焗月餅（四件裝；188港元）

於指定時段在餐廳前庭限量供應，售完即止

供應期：2024年7月12日至9月15日，逢星期五及星期日

出爐時間：星期五下午1時30分及3時；星期日下午1時及3時

圖片來源：港島香格里拉夏宮

港島香格里拉夏宮

對於榴槤愛好者，中秋月餅近年是一個嚐味機會，今年港島香格里拉連續十年獲得米芝蓮一星殊榮的夏宮，推出了一系列潮流口味新品，當中尤以夏宮流心貓山王榴槤月餅為焦點。新作口感濃郁綿密，散發誘人芳香，流心質感有如忌廉般順滑，定會令人一嚐愛上。此外，亦有全新的夏宮皓月麻糬月餅主打軟糯細滑口感，選料上乘以幼滑芳香的芋頭搭配香濃酥脆開心果，豐富細膩層次鮮明。

夏宮流心貓山王榴槤月餅

夏宮皓月麻糬月餅

在經典款式方面，夏宮迷你奶黃月餅是為匠心秘製之選，奶黃餡柔軟酥潤，配合香口的酥皮形成迷人對比，如果特別鍾情於奶黃口味，還有升級版的夏宮特級流心奶黃月餅可以選擇，流心奶黃增添濃豐富風味，在口中慢慢融化、齒頰留香，值得細味。

夏宮流心貓山王榴槤月餅 （六件裝；408港元）

夏宮皓月麻糬月餅（六件裝；408港元）

夏宮迷你奶黃月餅/夏宮特級流心奶黃月餅（八件裝；508港元/528港元）

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