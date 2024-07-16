尖沙咀隱世正宗爐端燒中目黑居酒屋　必嚐和牛創意料理與百年清酒

【日本美食/ 居酒屋】來自日本的居酒屋向來深受港人歡迎，日本料理講求上乘食材，除此之外原汁原味的正宗風味，還有室內環境賦予的氛圍都十分重要。一家位於尖沙咀隱世的「中目黑居酒屋」，是來自東京超人氣居酒屋「なかめのてっぺん中目黑」的首間海外分店，餐廳為本地食客帶來日本總店的限定菜式，體驗夏季時令的海洋鮮味，還有將日本百年酒造的出色清酒進行配搭，熱愛爐端燒的朋友不容錯過。

圖片來源：中目黑居酒屋

「なかめのてっぺん中目黑」本身是日本著名海鮮居酒屋「魚治」UOHARU的姐妹店，擅長爐端燒創意料理，位於九龍酒店地庫分店的室內環境特意設計，將開放式爐端燒吧枱設於中央位置，讓食客可以欣賞到廚師烹調新鮮食材的時刻。餐廳的焦點菜式眾多，當中尤以港人最愛的海鮮與和牛為主。例如前菜「季節刺身他他調色盤」及「刺身三點」，就最能體會到餐廳搜羅日本各地優質食材的能力，前者將新鮮時令的刺身角切後加入味噌及茄乾調味，食用時可以因應口味伴以大葉、香葱及芝麻等配料，魚鮮及食材的芳香瞬間在口腔爆發。

圖片來源：中目黑居酒屋

很多客人都因為爐端燒慕名而來，在等候料理上桌之時，已經受到即場燒製的美食芳香所吸引，例如「帆立貝牛油燒」採用了鮮甜肥美的日本鮮帆立貝，加入牛油以炭火香烤滋味四溢，但說到更令人食指大動的當然有「烤牛肋骨」，火候掌控得宜突顯肉質的鮮嫩，卻又帶有淡淡焦香，配搭美酒令人不能停口。比較獨特的又有「燒空豆」，是為來自鹿兒島的蠶豆，簡單地以幼鹽香烤，迷人鹹香流露出蠶豆純粹的滋味。

圖片來源：中目黑居酒屋

來到主食部分，喜歡和牛的朋友不容錯過招牌菜「和牛三文治」，將之厚切再沾滿薄粉脆炸，配搭牛油多士達致外脆內嫩的層次，一口咬下肉汁四溢啖啖皆是肉香。匠心製作的又有一道「茸香欖油海鮮」，最出色的是餐廳自家製的乾菌欖油，用以烤焗新鮮藍青口及活蜆，菇菌香本身由欖油逼發出來，混合海鮮的滋味無窮。另外「鰻魚批」亦有典故，本來是靜岡縣的零食特產，可能不少朋友都曾購入作手信，造型為有如鰻魚般的千層批，傳統做法是用上鰻魚骨熬製湯汁加入麵團烘焗而成，原作是沒有鰻魚肉的，餐廳卻匠心獨運的用上肥美鰻魚，加入山椒粉再裹上酥皮烤焗，本質上與零食鰻魚批有所不同，口感豐富且濃郁。最後當然不少得有爐端燒必點的明太子飯團，簡單地將飯團香烤至金黃色，流露出內裡明太子的惹味鹹香，體會傳統爐端燒風味。

成立自1865年的月の井酒造多年來一直堅持以手工製作（圖片來源：月の井）

圖片來源：月の井

來到居酒屋怎能夠沒有清酒，餐廳所選用的是來自茨城縣的百年酒造「月の井」，茨城縣向來有著關東第一酒鄉之美譽，成立自1865年的酒造多年來一直堅持以手工製作，每個繁複工序由洗米到榨取酒溢都極為嚴謹，傳承至今已是不可多得的酒造。此外，酒造擁有獨家栽種的酒米「常陸錦」，並且採用天然水釀製，喝得出酒液的味道是由匠人精神與優質原料煉就而成的。於這個時節最適合飲用的有「月の井 夏純米」，是為夏季限定的生貯蔵新酒，選用山羽燦燦米製作，入瓶前一次火入（加熱處理），賦予其沉穩柔和的口感。由於酒精濃度只有13%，加上香氣微甜帶有柔和酸味，冷藏後飲用清涼舒暢，配搭爐端燒最好不過。

月の井 夏純米

另外「純米吟醸 無濾過原酒 月の井」以及「大吟醸 月の井」適合配搭肉食及主食。前者以「酒米之王」山田錦釀造，精米步合為百分之五十的生酒，帶有原始濃厚的風味，口感圓潤堅實、餘韻細膩；後者同樣以山田錦製作，精米步合為百分之四十，特色是入口濃郁，體驗到精緻純粹的風味。最後餐廳還引入了產量稀少的「日本酒仕込み梅酒原酒 紅い恋梅」，酒體帶有鮮豔紅色，原來是以梅李嫁接培育出來的梅果新品種「紅之舞」及「露茜」所釀造，入口清甜帶有清爽微酸風格，滿滿的濃郁梅果香令人心曠神怡，配搭甜點或於節慶場合飲用極具氣氛。

地址：尖沙咀九龍酒店B3樓01號舖