粵菜養生潮流　夏日消暑絕妙融合養生美饌　體驗國金軒的創意變奏

用外用餐並非只求美味而謝絕健康，中菜向來暗藏玄機，歷史悠久的飲食文化配合營養哲學，例如節氣萬古不變，從中延伸出一套飲食道理。近年年輕一代愈來愈講求養生，已經成為了潮流，座落於尖沙咀的米芝蓮推介粵菜食府國金軒，向來匠心鑽研養生新派粵菜，早前特別為夏日消暑推出的菜單，食材及菜式概念不限於中式元素深受歡迎，體現出經典與創意調和的特色。

原隻鮮蟹鉗錦繡冬瓜盅（圖片來源：國金軒）

松葉蟹玉子酸辣羹（圖片來源：國金軒）

說到消暑，冬瓜盅是為不二之選。國金軒推出的「原隻鮮蟹鉗錦繡冬瓜盅」以田雞及雞腎為主要食材，加上傳統必備的老雞、赤肉及金華火腿配以原隻肉蟹鉗，材料之豐富飽含心意。盛夏容易體力流失，所以需要滋補湯品，「原個椰皇松茸花膠燉竹絲雞湯」精選泰國椰皇，以兩大雞種入饌，竹絲雞的滋陰清熱與龍崗雞的肥美各取所長，配上養顏花膠及濃香四溢的松茸，成就出補而不燥的季節湯品。愛辣的朋友都聽過吃辣會促進排汗有助散熱排濕，一道「松葉蟹玉子酸辣羹」以松葉蟹肉絲、冬菇絲及蛋白絲交織出豐富口感，辛香的白胡椒令酸辣湯底增添韻味。

蠔皇南非十九頭溏皇極品吉品鮑（圖片來源：國金軒）

除了養生現時的飲食潮流亦講求環保，是為嚐得出的身心靈健康，餐廳一向致力推動可持續發展，曾於國際評審權威「永續餐廳協會」推出的全球評鑑指標中獲得「食品可持續性年度大獎三星評級」而備受肯定。印證其實享用豪華食材都可與環保兼得。例如菜單以永續海產入饌的菜式，「蠔皇南非十九頭溏皇極品吉品鮑」採用獲「海洋之友」認證的矜貴南非鮑魚，特別以自家製醬汁調製，口感香糯濃郁且富黏性，盡情享用誘人的溏心滋味。另一道獲海洋管理委員會認證的鱈魚入饌的「棗皇豚肉香菇陳村粉蒸鱈魚」，則以鮮嫩鱈魚配以黑豚肉、花菇、雪棗及每日自家手製的陳村粉，同樣地以秘製醬汁提鮮，風味令人垂涎。

棗皇豚肉香菇陳村粉蒸鱈魚（圖片來源：國金軒）

瑤柱蟹肉桂花炒花膠條（圖片來源：國金軒）

另外，餐廳推出多款新菜式展現過人創意，源自懷舊桂花炒素翅的菜式「瑤柱蟹肉桂花炒花膠條」，特別以花膠取代素翅搭配蛋香濃郁的日本大分縣蘭王蛋及蟹肉，工序極為繁複盡顯廚藝功架，要將雞蛋炒成金黃乾爽如桂花般，是為色香味俱全的佳作。愛辣之士除了有剛才介紹的「松葉蟹玉子酸辣羹」之外，還有一道以法國90日乳羊入饌的「辣子法國乳羊腩」，用上了種類繁多的辣椒及香料將牛肉炆煮至軟腍，最後炸至外酥內嫩，結合優質食材與四川風味還能夠刺激味蕾。

國金軒向來擅長將各地名菜透過創意變奏，江浙名菜中有一道著名的「富貴雞」（又名叫化雞）相傳由乞丐發明，後來發展至近代成為了國宴級的菜式。是次餐廳將之一再昇華，「鹽焗姬松茸荷香富貴雞鮑魚」用上了多款矜貴配料，姬松茸、鮑魚和15年老菜脯釀入文昌雞，再裹上荷葉及粗鹽焗製，口感極為鮮嫩芳香，雞肉保存了豐富的營養與美味令人一試難忘。另一道「港式豬油渣手打墨魚麵線」源自於五六、十年代風靡一時的街頭小食狗仔粉，是次巧妙地以新鮮墨魚自家手打成麵條狀，混合主角豬油渣、乾炸火腩肉及乾蔥，香口與鮮嫩兼備，是為衝擊味蕾形成強烈對比的菜式。

國金軒The Mira