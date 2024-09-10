威迷盛事Whisky Live澳門展開　必嚐傳奇酒廠輕井澤、Port Ellen

【Whisky Live】每年臨近年尾城中都會有大型美酒美食盛事等著各位饕客，當中對於酒迷們亦有各種不同酒類的活動，例如自2016年登陸香港的全球性盛事Whisky Live，今年活動移師澳門舉行，以更大的場地、更多的酒款來滿足酒客的味蕾，其中有些作品實在是可遇不可求。

今年Whisky Live將於澳門上葡京綜合度假村舉行（圖片來源：Whisky Live）

國際年度威士忌盛會Whisky Live過去在全球超過30個城市舉辦，結合頂級威士忌和美食，並提供各種教育和娛樂活動，滿足不同程度的酒迷需要，渴望尋覓稀有威士忌的、飽嚐各國佳釀的、還是由入門到深造汲取威士忌知識，一應俱全。今年盛事首次於澳門上葡京綜合度假村舉行，展覽場地佔地達2萬呎，屆時將會有超過40家參展商參與，包括超過300款來自知名品牌及獨立裝瓶商的威士忌，產地分別來自蘇格蘭、愛爾蘭、英國、美國及日本等，是為一個難得機會與生產商、蒸餾廠和威士忌專家交流。此外，活動還將會設立4個不同主題的展區，包括威士忌和烈酒品嚐、美食搭配、現場音樂表演及雞尾酒花園，特調雞尾酒將由國內及香港多位資深調酒師主理，每晚皆有駐場DJ演出，現場音樂更是每年的重點，今年邀請到香港及澳門的多個爵士樂演出單位，讓美酒與音樂交織出醉人晚上。

今年Whisky Live特別推出的紀念版獨立裝瓶，精選來自北海道厚岸蒸餾所的雪梨桶，合共僅260瓶的限量單桶酒款（圖片來源：Whisky Live）

另一方面，今年活動請來了重量級專家舉行大師班，一共14場的專題大師班以品牌故事、各酒區威士忌品鑑、威士忌釀造、熟成過程以至是威士忌市場等多個深入角度全面解構，專家包括有Suntory全球烈酒中國品牌大使負責人Jacky Zhang、SAKURAO Brewery & Distillery社長白井浩一郎、Mars Whisky海外營業部經理中村弘秋、香港亞洲侍酒及教育中心創辦人Stephen Mack等等，星級講者雲集，酒迷們心中對威士忌有甚麼疑問相信都能被一一解答。

厚岸是於2016年開始營運、座落於北海道的微型生產蒸餾所（圖片來源：厚岸）

Laphroaig Aged 25 Years 2014 Cask Strength Edition 45.1 ABV NV（圖片來源：Sotheby's）

說到這裡，酒迷們最為關心的當然是場上美酒，首先不得不提應屆Whisky Live特別推出的紀念版獨立裝瓶，精選來自北海道厚岸蒸餾所的雪梨桶，合共僅260瓶的限量單桶酒款。厚岸是於2016年開始營運、座落於北海道的微型生產蒸餾所，那裡有著良好的風土，更是蠔的盛產地，厚岸的風土特色與著名的艾雷島相似，出品的威士忌個性獨特，泥煤風味伴隨著清爽柑橘及海洋風味，雖然年輕但現已是令酒迷們趨之若騖的酒廠。另外，喜歡泥煤煙熏風格的朋友不容錯過Laphroaig 25年這瓶匠心獨運的作品，泥煤風味與蜂蜜、香草和柑橘風味完美融合，向來是一瓶值得收藏之作。

Ardbeg Scorch

Sansibar東方命Caol Ila 1997 19年

另外，全球眾多Ardbeg迷都會期待的Ardbeg Scorch，以酒講述一個關於艾雷島英雄和龍的故事，烘烤過的木桶賦予濃郁的煙灰和煙熏香氣，是一款令人印象深刻的作品。鍾愛海島風格的話，除了厚岸的限量單桶還有由德國裝瓶商Sansibar推出的東方命Caol Ila 1997 19年，標誌性的泥煤海風風格伴隨著強烈的柑橘氣味，琥珀酒體顏色有別於一般的Caol Ila出品，顯得出曾在雪莉酒桶中熟成良好，別具個性。

是次將會有超過300款來自知名品牌及獨立裝瓶商的威士忌可供品嚐（圖片來源：Whisky Live）

場上還有兩款佳釀相信定會令威迷眼前一亮，今年有兩家傳奇酒廠重啟，包括曾問鼎「最昂貴日本威士忌」的神話酒廠輕井澤，以及「沉默的釀酒廠」、蘇格蘭艾雷島傳奇Port Ellen，兩家酒廠的佳釀都能夠親身品嚐得到，可謂是值回票價的矚目酒款。當中Port Ellen 37年絕對是備受追捧，於酒廠兩度閉廠前一年生產，帶有甜果香、柑橘、蜂蜜、煙熏等極其複雜的風味。Port Ellen沉寂了41個寒暑，當地盛產泥煤，酒廠用以烘烤麥芽使得酒液富有迷人的泥煤風格，位於艾雷島突顯出這個海島有著得天獨厚的特色，兩大特色交織出獨特的海島風格威士忌，雖然即將重啟的消息令人振奮，但相信新作比起舊作還是有一定的分別，舊作當然是開一瓶少一瓶，珍稀程度急升使得今回品嚐的這瓶作品升值不只十倍。

Port Ellen 17th Release - 37 Years Old

Whisky Live Macau 2024

日期：2024年10月11至13日（星期五至日）