船記粵菜兩度獲米芝蓮推介　叉燒皇絕妙風味懷舊手工名菜體驗

【米芝蓮/ 叉燒】香港不乏好餐廳，中西日韓要推介予朋友都有長長的名單，唯獨盡顯本土風味的粵菜往往會收在心中，喜與家人和親密的朋友去品嚐最適合大家味蕾的味道。於灣仔有一家粵菜食府於2023年開業，短短一年多時間已收獲大量人氣，更兩度奪得了《香港米芝蓮必比登推介》，說得上為識飲識食之士必嚐之選，最近這家食府「船記」遷至更大更寬敞舒適的新址，並以新菜單招呼客人，來一睹精彩的新品如何驚喜處處。

船記叉燒皇（圖片來源：船記）

說到驚喜，光顧過的客人都會對這裡的招牌叉燒留下深刻印象，老實說叉燒是粵菜食府的考牌菜式，在各大酒店或上榜的粵菜也會對叉燒及燒味下足功夫，客人自然對其要求甚高，「船記叉燒皇」據悉已售出了超過30,000份，人氣之高可想而知，在米芝蓮推介的頁面上也有介紹，指叉燒皇選用上乘的脢頭肉製作，肥瘦得宜。軟腍口感使人一試難忘，除了因為嚴選食材來源，還會改走外層肉僅留下中心的部分，搭配秘製蜜汁燒製，每件勻有焦脆燶邊效果，半肥瘦均勻口感教人一塊接一塊根本停不下來。

手工豬肚鳳吞官燕（圖片來源：船記）

粵菜有著輝煌傳統多年歷史，可惜多年來有些菜式恐怕會被時間所遺忘，但只要有人會做，便得到口耳相傳發揚光大的機會。在這裡就能找到一道近乎失傳的懷舊手工名菜「手工豬肚鳳吞官燕」，曾於40年代的高級粵菜食府紅極一時，可見得應該是美味至極的，食材方面盡現奢華矜貴，或者才是多年來令人卻步的原因。是次船記以巧手重現這份矜貴美味，將原隻鮮雞去骨並釀入養顏官燕，官燕份量之多與一桌共分每客均有一碗，是為極為重量級的菜式，然後包裹於豬肚內放入高湯燉煮12小時，經過時間與心機的洗煉之後豬肚內的鮮雞與燕窩完美吸收湯頭及食材精華，交融出來的鮮味極之濃郁並富有層次。

順德家鄉碌鵝（圖片來源：船記）

順德家鄉碌鵝（圖片來源：船記）

船記的燒味除了叉燒皇之外，燒鵝同樣份外醉人，不過倒會推介一下經典順德名菜「順德家鄉碌鵝」，兩鵝各具特色，同樣採用鵝味濃重的潮州獅頭鵝入饌，碌鵝則更顯工序繁複，要先將鵝皮煎香至金黃香脆，塗抹上秘製柱侯醬及海鮮醬進行炆煮，過程中反覆轉動鵝身至入味方為「碌鵝」，最後肉身鹹香甘甜兼備，鍋中的配菜芋頭其實更是精髓所在，吸盡醬汁精華使之入口粉糯並帶有迷人鵝香。另一道以繁複見稱的順德名菜「順德花膠絲魚雲羹」，則以鮮魚熬製絲滑濃郁的魚湯，然後將大魚頭剔骨，湯頭充滿著豐富嫩滑的花膠絲，是為一道溫暖心間的滋潤湯品。

鮮馬友蒸肉餅（圖片來源：船記）

喜歡家常菜的則可以一嚐「鮮馬友蒸肉餅」，勝在餐廳嚴選之下的食材使簡單菜式提升至奢華的味道。每日新鮮採購的原條馬友提升地道家常蒸肉餅的美味，馬友肉質清甜細滑，去骨開邊後置於手打新鮮梅頭肉餅上蒸製，魚肉的細膩油脂融入肉餅，肉餅再流露出豐盈肉汁，每一口都是感動味蕾的家常粵菜記憶。接下來的入秋時節，則可以品嚐到時令的「鳳脂乳鴿煲仔飯」，與剛才介紹的菜式一樣，餐廳擅於運用優質食材之間交融出來的味道，使之達到一加一大於二的效果。這道煲仔飯以雞油提升乳鴿的嫩滑質感，肉汁滲透在飯粒之間充滿鮮味，甚至不需要加入醬油提鮮。另一道採用骨細味濃的三黃雞炮製而成的「酒香生煎雞煲」，則以秘製香料醃製的雞件輔以配料爆香，最後澆上辛香醇厚的貴州二鍋頭為菜式增添酒香，與三黃雞的油脂香交織出香濃惹味。

鳳脂乳鴿煲仔飯（圖片來源：船記）

最後不得不提懷舊甜品，濃郁香甜的鮮磨蛋白杏仁茶、傳統菜樓風味的椰汁馬豆糕、濃香幼滑的懷舊芝麻卷、女士們的養顏恩物冰花燉官燕，還有近年少見的金絲脆麻花等，在飽滿富足的一頓飯過後，以甜美的回憶作結，恍如在提醒食客吃的並非單純的奢華或精緻美味，而是一種久違的味道。在現時香港正值時艱，不少有歷史的食店可能都紛紛消失眼前，卻有一家新開的粵菜食府不惜心機工本帶來了驚喜，更令人珍惜。