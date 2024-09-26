葡萄酒｜專營珍稀佳釀平台品味法國精髓　品味推薦探秘酒香之旅

葡萄酒的世界可謂是博大精深，酒迷們視之為發掘無限可能性的寶藏，了解葡萄品種、產地風土、釀造工藝，還有近年頻繁改變的氣候環境影響等，學海無涯，大多數酒迷要全然了解葡萄酒的種種藉此搜羅美酒是非常困難的，專業的經銷平台正是價值所在。

圖片來源：VINOSOPHY

一家成立於2022年專營珍罕酒釀的香港經銷商VINOSOPHY，致力以美酒連繫釀酒匠人與品味客人，不僅提供美酒交易機會，更創造出令人印象深刻的品鑑體驗。品牌由資深葡萄酒界專家Pierre Legrandois所創辦，Legrandois出生於法國有著逾20年豐富酒業經驗，他以侍酒師入行，在全球頂級食府累積了10年經驗後，於2006年移居香港出任文華東方酒店的首席侍酒師，及後在2010年毅然轉入葡萄酒分銷領域。於2022年成立酒業品牌VINOSOPHY積極分享專業知識，專注於大中華市場，品牌客戶群涵蓋知名星級食府、私人會所、零售商及私人藏家，品牌視酒業為工藝而非單純的商業，會提供度身定制的產品及服務有別於一般業界。

「Agnès Paquet Auxey-Duresses Blanc “Les Hoz” 2022」（圖片來源：VINOSOPHY）

「Champagne Siret Frère & Soeur “Réserve Perpétuelle”」（圖片來源：VINOSOPHY）

由於創辦人及品牌與法國酒業的深厚關係，品牌雲集眾多風格多樣水準優異的佳作，涵蓋平易近人到珍稀的作品，於接下來的節慶佳節送禮或自用都能成為焦點。「Agnès Paquet Auxey-Duresses Blanc “Les Hoz” 2022」來自涵蓋布爾岡多個著名法定產區的家族葡萄園，莊園以尊重自然與天地共生為理念，此瓶作品乃是釀酒師在2000年決定重掌父母葡萄園後的心血之作，風格怡人適合不同口味的酒迷，帶有濃郁果香，體現出當地風土精髓。節慶必備的香檳方面，「Champagne Siret Frère & Soeur “Réserve Perpétuelle”」可謂是見證Siret家族復興甚至精緻低糖香檳崛起的作品，品牌的特級園向來為香檳名牌Champagne Krug及Salon Champagne供應葡萄，可見得專門出產優質且適合口味趨勢的葡萄，是次以自家釀造技藝推出的限量精品引來酒迷目光。

「Maison FANG Pernand Vergellesses Les Belles Filles 2021」（圖片來源：VINOSOPHY）

「Maison Antonin Cosnier Corton Charlemagne Grand Cru 2020」（圖片來源：VINOSOPHY）

被譽為「布爾岡新星」的Ming Fang於2009年來到布爾岡Meursault，於2017年創立酒莊Maison FANG，作品流露出匠人的熱誠與專業，Ming Fang以來自中國的根源與法國的土壤交織在一起，體現出當地的釀造精髓以及對完美口味的不斷追求，葡萄園有千年歷史使得每串葡萄都帶有深刻的風土印記，「Maison Fang Saint Aubin 1er Cru Rouge」這瓶美酒正正是風土與技藝之間完美和諧的體現。想品嚐頂級布爾岡佳釀的味道，則可以從「Maison Antonin Cosnier Corton Charlemagne Grand Cru 2020」這瓶出自才華橫溢的年輕釀酒師之手的佳作中體會，酒莊堅守可持續發展理念，以人手耕作、僅以極低產量為精品釀造方式，作品往往帶有優雅的礦物風味並且為味蕾帶來驚喜。

「Coffret Ateliers Drevelle」葡萄酒豪華禮盒（圖片來源：VINOSOPHY）

「Coffret Ateliers Drevelle」葡萄酒豪華禮盒（圖片來源：VINOSOPHY）

「Coffret Ateliers Drevelle」葡萄酒豪華禮盒（圖片來源：VINOSOPHY）

為慶祝今年品牌來到三周年，特意推出「Coffret Ateliers Drevelle」葡萄酒豪華禮盒，限量套裝各自刻有真品標記，6瓶Domaine Prieuré Roch酒釀皆出自同一年份及不同園區，突顯出品牌的匠心，禮盒與法國頂尖工藝品牌Les Atelier Drevelle合作，打造以法國白蠟瘤木匠工巧製的專屬酒箱，並由著名家具製作師Christian Thierry Drevelle操刀、藝術修復大師Bénédicte Rousselot於箱面雕刻的精美布爾岡金箔地圖，酒箱充滿著迷人的細節，是為珍藏逸品還具備優越功能性，採用的紅木材質更能完美保持盒內的理想濕度，享用酒釀後酒盒可作雪茄保濕盒使用，是為一件獨一無二且令人著迷的禮物。