坐擁270度維港景致餐廳　中環海上盛饌品嚐豪華海鮮與和牛滋味

維港的醉人景色構成了世人對香港的印象，可謂是一項得天獨厚的優勢，一個可以盡覽270度維港景致的用餐環境份外具有格調，相信沒有多少場地可以做得到。在中環天星碼頭7號碼頭上層有一家已屹立逾十載的餐廳，最近以全新面貌重新開業，座落海邊當然主打環球頂級海鮮，除此之外還有眾多高級料理可供選擇，是晚宴也是派對的理想聚腳之地。

圖片來源：WATERMARK

圖片來源：WATERMARK

有著廣闊用餐空間的WATERMARK設有三面環海的落地玻璃，在白晝引進充沛日光份外醒神，夜幕低垂時又能映照城市光影，是一個適合任何時分都能飽覽維港天際線的場地，室內設計靈感來自天星碼頭這個地標，予食客一邊欣賞海港的魅力一邊品嚐美酒佳餚，經過安排之後甚至可以舉行同時容納150人的宴會或300人的雞尾酒會。餐廳的廚藝團隊擅長各式海陸美饌，焦點絕對是搜羅自世界各地的時令海鮮，簡單而豪華的海鮮拼盤散發出海洋的氣息，令人食指大動的波士頓龍蝦、大蝦、帶子、墨魚、蜆以及新鮮即開的生蠔，為提升鮮味點綴味蕾，匠心配搭兩款自家製的蘸料，包括有經典雞尾酒醬及以清新為主的蘋果青瓜木犀草醬，作為一頓大餐的開端足以令味覺甦醒。

海鮮拼盤（圖片來源：WATERMARK）

除海鮮拼盤之外，食客可以選擇另外兩款以波士頓龍蝦為主角的菜式，烤波士頓龍蝦有別於一般做法，採用西京味噌調味，在濃郁的風味之下體會龍蝦的甘甜鮮美，特意在烤製時灑上辣椒及海帶賦予更豐富的層次。至於龍蝦意粉結合龍蝦、脆嫩的蘆筍、高菜及車厘茄，是一道主打清新風味的主食，龍蝦口感鮮嫩配以田園風格別有一番滋味。另一道海鮮主食墨汁意大利飯則處處充滿細節驚喜，採用頂級意大利米Carnaroli，有著米中之王的別稱，特色是在燉煮過程中能夠充分吸收湯汁，由於過程中米粒之間的摩擦會釋出澱粉，使得成品呈現出有如奶油般的濃稠狀。是次團隊還特別採用陳年米，在烹調過程中不易分散，在得到理想的濃稠度同時米粒不易黏起並具有彈牙口感。菜式用上口感更為豐富半乾墨魚，香濃的墨汁覆蓋在飽滿彈牙的米粒，來自海洋的鮮味驟然綻放。

墨汁意大利飯（圖片來源：WATERMARK）

M7和牛板腱扒（圖片來源：WATERMARK）

在肉食方面，餐廳備有多款優質食材如乾式熟成牛扒，其中的特選肉眼扒能夠呈現出令人驚喜的醇厚肉香及軟腍風味。喜歡濃厚牛味的朋友必嚐來自澳洲的頂級M7和牛板腱扒，肉味濃郁帶有肉筋，口感細嫩又不失嚼勁愈嚼愈香，配搭舞茸、比利時菊苣、醃洋蔥及法式千層薯仔作配菜，濃稠的自家製牛肉汁能夠襯托得起厚重的肉質。如果是喜歡柔嫩口感的話，則可以選擇多汁細膩的燴牛面頰肉，以慢煮牛面頰肉配奶滑濃郁的牛油薯蓉，綴以蘆筍及椰糖，豐富又細緻的肉味讓人一試難忘。

WATERMARK（圖片來源：WATERMARK）

配襯美食美景，最好還是有一杯精心調配的手工雞尾酒予人小酌片刻，例如酸甜風味平衡的餐廳主打「WATERMARK」、在黃昏時分夕陽西下之際品嚐「T-Sunset」，又或是融會異國烈酒及新鮮本地水果的「Harbour Breeze」。品嚐過後的飽足感當然不少得以甜點作結，這裡的甜點風格輕盈不會令人感到負擔。一道甜美的「芒果椰子蛋白脆餅」別具匠心，在一頓西餐之後竟回歸亞洲風情，椰子、椰子慕絲、柚子及芒果交織出清甜又具有層次的感覺，經典蛋白餅經重新演繹後更見香脆輕盈。「白酒燴梨」更見精巧，以濃甜綿密的拖肥布甸及雲呢拿雪糕突顯啤梨的清香，為扣人心弦的甜美感賦予一抹脫俗優雅。

芒果椰子蛋白脆餅（圖片來源：WATERMARK）

白酒燴梨（圖片來源：WATERMARK）

WATERMARK

地址：中環7號天星碼頭平台L號舖