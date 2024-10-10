探究英國畜牧業優質肉品之秘　獨特風味來自大自然營養價值高

早前在香港會議展覽中心舉行的「香港餐飲展2024」上，英國農業與園藝發展局（AHDB）特意來港參展，介紹了當地引以為傲的食材與美食，令不少對飲食有要求的食客大感驚喜。英國向來是畜牧業發達的國家，當中尤以牛肉聞名，不過身處香港的我們較常接觸到的卻是美國、澳洲甚至日本的食材。原來在當局的數據顯示，近年在英國豬肉及牛肉出口市場上香港是為區內之冠，可能與當地極為嚴僅的食物安全和品質監控有關，今回就來探討英國肉的多項獨特之處。

圖片來源：AHDB

英國農業與園藝發展局是由英國畜牧業者及供應鏈中不同機構資助組成的法定機構，服務超過100,000家農務及供應鏈企業，旨在團結畜牧及乳製品業界人士，以提高生產力及推動變革。英國有著極為悠久的畜牧產業，全因擁有廣闊的田野，可以追溯到2,000年多前的歷史。當地大部分的畜牧都以天然資源來孕育，有賴於充沛陽光及連綿雨水這些氣候條件，有些地區的長草時間甚至可達每年300天，故此英國國內65%的土地均可專門用作放牧，所產出的肉品及奶類製品亦以優質、營養價值高而聞名。

（圖片來源：AHDB）

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在環保為大前提的社會進程之下，牧產業經常被垢病，至於英國畜牧業則以可持續發展為最重視的一點。以牛肉為例，其溫室氣體排放量僅為全球平均排放水平的五成，當地的牛羊均以草飼為主，一些畜牧業者堅持採用永續農法，使得肉品也被賦予了崇尚自然的韻味。在營養層面方面，由於有廣闊的土地進行放牧，動物在健康快樂的環境下自然成長，體現在營養、味道及肉質上。

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有別於常見的脂肪豐富肉品，英國肉更突顯出原汁原味的濃郁肉香，肉質通常更為緊緻。此外，無論是肉類或奶類製品，皆富含健康飲食所需的營養，當中的肉類產品是維他命B12的天然來源，主要功效為製作紅血球，草飼方面能夠提升牛隻的維生素E含量，使之成為了高蛋白、富含營養的優質紅肉選擇。至於英國豬肉則著重於維他命及礦物質成分，都有助於增強人體免疫力，英國擁有歐洲最大的戶外豬群，超過4成的母豬在戶外成長並採用草飼，使得豬肉富含Omega-3，有助促進心臟健康。

（圖片來源：AHDB）

近年食客相信會特別留意食物安全，為確保食品安全達最高標準，英國嚴格規範飼養及生產肉品的每一個階段，所有過程全不會使用生長激素，原來英國是全球畜牧抗生素使用率最低的國家之一，天然的味道體現在由農場到餐桌之上。要進行嚴格規範，每一個程序都不容有失，例如每頭小牛在出生後20天內即會被貼上標籤，由最初的養殖階段就已經開始被追蹤，確保出產的肉品及整條生產供應鏈可以做到百分百追溯源頭。此外，當地要求牛隻必須在指定農場養殖至少90天、羊隻則為至少60天，養豬行業的抗生素使用受嚴格規管，符合到這些要求的，方能得到安全認證，登錄在食品安全標章系統Red Tractor。

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雖然英國肉未必是我們最常接觸的肉品，卻可能是最熟悉的味道，因為我們品嚐得最多的安格斯牛其實是原產自英國的。在蘇格蘭的其中一個行政區「Angus」，當地農業發達盛產薯仔和牛肉，當中血緣較為純正的「Aberdeen Angus」則有80%血統來自安格斯牛，以出眾牛味聞名，至於美國安格斯牛僅有25%左右血統，現時「Aberdeen Angus」已產量稀少，大多供應於當地餐廳為主。