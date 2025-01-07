賀年糕點推介｜經典與新派口味大展現　開心果、無花果、紅棗薑汁

【農曆新年/新年2025/賀年糕點/年糕/蘿蔔糕】乙巳蛇年農曆新年即將到來，家中常備的賀年糕點迎蛇賀歲，近年愈來愈多的口味選擇，在經典與新派口味之間會如何取捨？突顯奢華食材的蘿蔔糕還是口味多樣的新款年糕？

圖片來源：香港瑰麗酒店

賀年糕點的口味固然之重要，但作為送禮佳品包裝也是吸引人的焦點所在。今年香港瑰麗酒店專注於精緻粤菜的彤福軒，繼續推出人氣高企的瑤柱蘿蔔糕以及椰汁年糕，餐廳向來對食材非常講究並使用本地優質材料，今年更從知名作家金宇澄先生備受讚譽的小說《繁花》中汲取靈感，推出一系列以「瑰麗的繁花」為題的應節活動，其中的賀年禮盒亦以此為題推出全新包裝。

圖片來源：香港瑰麗酒店

《繁花》故事以上世紀上海為背景，描繪上海萬花筒般的生活，早前由名導王家衛拍成電視劇成一時佳話。禮盒包括彤福軒椰汁年糕及一級普洱禮盒、彤福軒瑤柱蘿蔔糕及XO醬禮盒以及「瑰意新春」限量新年禮盒，禮盒內含《繁花》萬花筒、金宇澄先生設計的利是封、一級普洱茶葉，以及由十五篇精選的《繁花》短篇故事訂裝成的傳統日曆。此外，包裝禮盒還可以變成走馬燈，展示金宇澄先生為《繁花》所創作的20幅插圖中的其中一幅作品《紅》，寓意令人響往的舊上海流金歲月。

彤福軒椰汁年糕及一級普洱禮盒：528港元

彤福軒瑤柱蘿蔔糕及XO醬禮盒：528港元

「瑰意新春」限量新年禮盒：1,588港元

圖片來源：明閣

明閣

本地米芝蓮星級粵菜食府明閣今年推出精心準備的年糕禮盒，以寓意美好的錦鯉作設計，在食材選用方面突顯匠心，甚至是糕點的食物儲存盒都以百份百全降解天然物料蠔殼粉製造，讓食客品嚐得開心又兼顧環保。明閣是次巧製了6款賀年糕點，包括特別選用本地自種蘿蔔製作的鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕，農場來自粉嶺，蘿蔔為限量耕種的，體現出精緻飲食著重的Farm-to-Table精神，多款上乘材料如特級玫瑰臘腸、鮮製臘肉、瑤柱等，加上寓意「包羅萬有」的原隻鮑魚，在口味上兼顧鮑魚的香濃鮮味以及蘿蔔的清甜。富貴椰汁年糕則以口感取悅食客，入口煙韌軟滑，清甜不膩並富有香濃椰汁味，蒸煮香煎皆宜。女士們定必會喜歡的有具養血補氣和養顏功效的棗皇椰汁糕，以新彊極品紅棗皇及濃郁滋潤的椰汁製成，棗味甘甜醇厚又不失軟滑煙韌。以上糕點在1月10日或之前預訂可享優惠。

鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕：388港元

富貴椰汁年糕：298港元

棗皇椰汁糕：368港元

圖片來源：半島精品店

半島精品店

半島精品店的應節食品向來深入民心，今年推出的應節年糕特意設有傳統和新派口味，迎合更多的食客需求。深受歡迎的紅棗薑汁年糕薑汁風味怡人，甜度恰到好處，如果想品嚐嶄新口味的話亦有無花果合桃蜂蜜年糕，無花果獨特優雅的風味竟與年糕合襯非常，合桃香增添韻味，另有原隻鮑魚XO辣椒醬蘿蔔糕則體現出奢華的美味，後兩者為星級名廚鄧志強師傅監製出品，是為信心的保證。一系列的禮盒以閃爍蛇鱗如意結圖案設計，寄寓新的一年充滿團結、好運與繁榮。

星廚原隻鮑魚XO辣椒醬蘿蔔糕：688港元

星廚無花果合桃蜂蜜年糕：498港元

傳統年糕：238港元

紅棗薑汁年糕：268港元

雙輝年糕-傳統和紅棗薑汁年糕：458港元

圖片來源：香港麗晶酒店

香港麗晶酒店

香港麗晶酒店以盡享維港景而聞名，客人除了可以在農曆新年期間於酒店用餐近距離觀賞維港景甚至煙花匯演，亦可以將酒店自家製作的賀年糕點與精美禮盒帶回家。酒店出品的臘味厚切蘿蔔糕是為奢華傳統之選，以頂級食材搭配傳統烹調方式，蘿蔔的自然甜味及風乾臘肉的濃郁鹹香得以完美融合。如果是鍾情於椰汁風味的朋友，賀年紅糖椰汁年糕特意加入濃郁的椰奶，口味上與紅糖巧妙結合，口感煙韌是為應節佳品。即日起至1月12日期間訂購可享有85折早鳥優惠。

臻貴新春賀年套裝：1,388港元

尊選茗茶組合：1,028港元

喜悅新春組合：888港元

圖片來源：百樂潮州酒家

百樂潮州酒家

植根香港逾半世紀的百樂潮州酒家向來是團年飯的熱門之選，皆因潮州人重家庭的精神能夠體現出農曆新年團圓的意境。酒家的賀年糕點一直都是人氣所在，行政總廚許美德師傅沿用其家鄉潮州的秘製食譜，精選優質食材融會廣東風味製成，兩款糕點包括黃金年糕及瑤柱蘿蔔糕均不含任何添加劑，前者以古法製作，選用上等本地蔗糖突顯香濃的蔗甜，卻甜而不膩，適合切片煎香細味外脆內軟的怡人口感，亦可採用蒸煮方式處理達到入口軟糯細滑滋味。另外的瑤柱蘿蔔糕則著重真材實料，多款鮮美食材如瑤柱、蝦米、臘味及冬菇等襯托出新鮮白蘿蔔的甘甜多汁，入口鹹香軟滑令人回味無窮。

黃金年糕/瑤柱蘿蔔糕：228港元（1.5斤裝）

圖片來源：糕點時光

糕點時光

享用賀年糕點也可以賦予特殊意義，成立於2021年的「糕點時光」向來致力保存傳統糕點文化，是一所聘請金齡婦女以新穎手法製作糕點的社會企業，今個新年繼續沿用一眾金齡（50歲或以上）糕點師傅，自家研製出口味獨特的賀年糕點。出品堅持選用有機無公害本地食材及低糖健康配方，讓食客無顧慮地盡情品嚐。首選的有今年的潮流所在開心果年糕，在傳統的年糕配方之上加入美國開心果仁及純開心果醬，既保留到年糕的口感亦帶有獨特且濃郁的開心果香，是為傳統味道和創新口感之完美結合，開心果富含健康脂肪和蛋白質，有著優質的營養價值。

+ 2

伯爵紅茶年糕選用純正愛爾蘭精品伯爵紅茶以及全天然巴拉圭有機紅糖，是為老師傅傳承下來的年糕秘方，令糕點有著額外的軟糯香甜，賦予馥郁美滿的伯爵紅茶香，並伴隨著淡淡的清新柑橘水果茶香氣。有著富貴寓意的紫米酒釀桂花糕，主打迷人優雅的清甜，上層為金黃桂花糕，選用上乘桂花及杞子，加入台東有機圓糯米釀造的原米純釀，使得桂花糕酒味飄逸、米香甘甜。下層為紫米椰汁糕，糙糯米釀成的紫米釀營養豐富，保留糠層及完整胚芽，為經典桂花糕加添嚼勁口感。還有足料大根瑤柱蘿蔔糕，特意嚴選比普通蘿蔔更爽脆清甜的日本優質大根，加上精選臘腸、頂級瑤柱和蝦米，達到鹹中帶甜、甘香味美的效果，多層口感非常豐富。

伯爵紅茶年糕：148港元

開心果年糕：188港元

足料大根瑤柱蘿蔔糕：168港元