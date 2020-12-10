【聖誕節2020】奢華創意點心　限定白松露菜式與魚子醬金箔蝦餃

聖誕節來了，除了應節的西餐外，別忘了創意中菜。要數中式菜餚中最考功夫的菜式，筆者認為一定不少得粵式點心。一件精緻作品不但能讓客人一口就嚐到不同食材的味道，點心的外表亦非常考師傅的手藝。香港瑰麗酒店之彤福軒最近就帶來多款全新點心，以頂級食材配合創意和雅精緻的造型和擺盤，相信對點心有高要求的食客一定不會失望。

傳統點心也可以充滿創意（彤福軒）

由中菜行政總廚李志偉帶領的團隊，今次帶來多款充滿順德特色的點心，包括順德拆魚餃與帶著家鄉風味的五彩炒魚麵。其中的拆魚餃的外貌更如一條逼真的錦鯉，上面的花紋都是師傅以全人手勾畫的，非常細緻。

每當資深的食家們論及中式點心的高低，他們都會以蝦餃的質素來斷定師傅的火喉，只因一顆好的蝦餃，蝦肉要夠爽脆之餘餡量要令人一口滿足，同時皮要薄而不穿，真的一點也不簡單！彤福軒的黑魚籽龍蝦餃相信是上上之作。它除了把蝦肉升級成龍蝦，每一隻都以人手用外皮緊緊包起龍蝦肉，再配上奢華魚子醬和金箔；內裡多汁鮮甜次餘，外表非常奢華，是必試的點心之一。

黑魚籽龍蝦餃（彤福軒）

冬天正值白松露豐收的季節，總廚更為大家帶來矜貴白松露菜式，每款都最少用上5克從意大利Piemonte Alba出產的白松露，配上多款鮮甜海鮮，以西方鑽石級的食材融入精緻的粵式菜餚，值得一眾饕客。

冬天正值白松露豐收的季節（彤福軒）

今次季節限定的菜式包括白松露蟹肉燴伊麵，滿滿的蟹肉伴著濃濃的白松露，感覺像西式的蟹肉白松露意粉，今次配上中式伊麵，口感更加順滑豐富。

白松露蟹肉燴伊麵（彤福軒）

黑松露炒蛋一向是大家喜愛的松露菜式之一，只因蛋香更能襯托出松露的香味；同樣地若要仔細品嚐 Alba白松露的獨特味道，筆者會推介這次菜單中的白松露滑蛋炒帶子，每一口都能嚐到融入滑蛋中的白松露香味與帶子的清甜。特別喜歡海鮮的朋友就要試試白松露芙蓉龍蝦球及白松露金湯蟹鉗翠豆腐，兩款都充滿海鮮鮮味。

如果你自問是白松露的超級粉絲，想要盡情品嚐白松露的美味，彤福軒特別讓大家以$60/克的優惠價錢來為你選的菜式加配白松露，任性地奢華一次。（彤福軒）

INFO

彤福軒 尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓