王敏德專訪　自家魚子醬品牌追求極致奢華　哪款酒是他眼中絕配？

在眾多款奢華食材之中，要選最高級的，魚子醬定必在其列。它又有黑色珍珠之美譽，但高級的魚子醬貴比黃金，恐怕比起珍珠有過之而無不及。最近大家都無法出外用晚餐了，或者會想親手下廚，有著無窮鮮香的魚子醬可能是好選擇，今回就來說說魚子醬的正確品味方法，而且原來香港也有魚子醬牌子，正是有著多重身份如著名影星、機師兼商人的王敏德，早前以自己的名字Michael Wong的首字母來命名、自家創立的品牌「MW CAVIATOR」。 攝影：黃卓敏

首先，魚子醬怎樣為之上佳？老實說，不少朋友們初嚐魚子醬都未必一見鍾情，Michael也誠言，魚子醬的味道並非人天生就懂得欣賞的，後天養成、長大後味蕾慢慢改變，就會發現到魚子醬之鮮美以及品嚐的方法。可能有些朋友會覺得魚子醬腥、鹹，其實這也非上佳的作品。魚子醬之所以價格高昂，除了特定的鱘魚種、獨特的取卵方法、重要的天然養成環境，還有當中重中之重的就是運送與保存。

圖片來源：MW CAVIATOR

鹽就是保存新鮮不二法則，但用過多的鹽也非上佳之品，用得少就令到儲存日期短暫，但卻不會遮蓋鮮美，而且外表大顆飽滿，令人垂涎欲滴。正如MW魚子醬不會過鹹，只用純天然地下泉水，製作時也只有加入天然海鹽調味。值得一提的是，MW魚子醬取自推崇環保及可持續發展的農場，獲A級認證，而且製造過程也謹遵國際規例，或者因為Michael認為魚子醬不只是一種美食，更加是一種生活態度，一切取之平衡和自然，享用起來身心也舒服。

圖片來源：MW CAVIATOR

選擇好的魚子醬之後，又該如何享用？大家常見到盛起魚子醬會用水晶盤、貝殼匙，原因為何呢？正如剛才所言，魚子醬是極之鮮味之物，也非常容易被影響，所用的器具需要講究，最需要避忌的是銀器，因為銀的氧化作用會大大破壞魚子醬本身的海水香甜鮮味。至於有時見到會把一小勺放在手背上一口吃掉，主要也是避免任何器具帶來的氧化作用。此外也要留意，盡量避免魚子在輸送、盛起時被壓碎，完整大顆地送入口，來自海洋的鮮味瞬間爆發，才是魚子醬珍貴極致的美味。

圖片來源：MW CAVIATOR

除了直接享用，又能否配搭其他東西？Michael認為魚子醬配香檳是天作之合。魚子醬配以液體會更得到更全面的體驗，而香檳迷人的酸度和微妙的果香可以令魚子醬更鮮甜，突顯出海洋的風味，MW魚子醬的特點，帶有一絲果仁、Creamy的口感，更加與香檳互相提升。

MW CAVIATOR 魚子50克：HKD$850 MW CAVIATOR 魚子100克：HKD$1,660