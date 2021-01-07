【美酒教學】酒迷必備存酒神器　避免葡萄酒氧化浪費一支好酒

在聖誕、元旦如果大家也有開酒，有否喝不完而剩下不少酒液？對愛酒之人而言當然是一種浪費，那麼就要為各位酒徒推介取酒神器，不用再浪費美酒了。

圖片來源：Coravin

Coravin這個品牌相信大家都也聽過，畢竟在香港也非新鮮事。其設計最大特色是獨特的取酒方式，但真正的用處卻是在於存酒之上。對於葡萄酒，可不能像烈酒一樣開了瓶還放個一兩個月，甚至一兩天都已經大大影響了酒體品質，因為甫打開酒塞，酒液就會與空氣接觸而開始氧化，最初的氧化會為酒體帶來微妙的變化，有時會為老年份的酒清除不良的味道，但氧化得久就會走味，而大部分的酒還是新鮮喝比較好。

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Coravin經典的取酒器無需取出酒塞就可以取出葡萄酒，雖然在酒塞上打了細孔，但木塞本身的彈性就會慢慢合上，這項設計是品牌的主打專利技術。不過，最近品牌又推出Pivot酒塞加Pivot取酒器的組合，這系列就需要到取出酒塞，換上前者之後插入取酒器，此時酒瓶恍如穿上裝甲好好保護了內裡的酒液，按下按鈕酒液就會流出，整個取酒過程都頗為舒暢，甚至避免了不小心大力倒酒而倒瀉的可能。

圖片來源：Coravin

Pivot酒塞可以重用，也適用於不同的酒瓶，至於取酒器就配備了品牌的氬氣囊，事實上這才是存酒神器的重點，因為一旦打開了酒瓶，倒出過酒，瓶內減少了酒液的空間就會被空氣進佔，而取酒器則會注入氬氣，使剩余的葡萄酒甚至可以保鮮數星期。這套新作剛於1月推出，正好迎合了假期後的剩酒問題，於即將而至的農曆新年也能派上用場吧。新作價錢為980元，大概是一兩瓶葡萄美酒的價錢，就可以救回更多瓶的剩酒了，適合對品飲有要求的朋友。