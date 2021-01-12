Johnnie Walker 200周年四款極致之作　神級酒廠調配經典味道重現

於上世紀，品飲威士忌恍如是紳士的專利，但來到今天，威士忌迷人的魅力不止於粗獷的烈酒精神，複雜的口感成為品味之士的內涵。正如著名的蘇格蘭威士忌Johnnie Walker已經走到200年，原來在兩位世紀之前，這個影響力非凡的品牌竟是源自於蘇格蘭一處鄉郊地的小型雜貨店，而且品牌的創辦人John Walker更加是蘇格蘭調和式威士忌的先驅者，當時他發現單一麥芽威士忌的品質良莠不齊，於是毅然將不同的威士忌調和起來達到穩定的一致性，成為了今天威士忌世界的半邊天，不少朋友最初接觸威士忌，可能也是從調和式威士忌入手。剛走過200周年紀念，品牌最近就推出四款匠心獨運的作品。

Johnnie Walker Blue Label 200周年限量紀念版（酒精濃度40％，750毫升），建議零售價：$1,465（圖片來源：Johnnie Walker）

說到Johnnie Walker的極致之作，當然有Blue Label。是次的周年紀念也有兩款Blue Label作品，包括200周年限量紀念版，吸引眼球的瓶身設計，原來是呈現世界各地知名地標，正是紀念在200年前創辦人John Walker將來自蘇格蘭四個角落的威士忌帶到世界的四個角落。Blue Label之所以是極致，是因為在一萬桶酒之中只有一桶是Blue Label，出色的風味如煙燻、香草、蜂蜜香甜，接續而來的焦糖、榛子和黑巧克力的香味打造迷人的層次感，還有如絲幼滑的口感，當然最重要的就是完美的平衡。

Johnnie Walker Blue Label Legendary Eight絕世八藝限定版（酒精濃度43.8％，750毫升），建議零售價：$2,800（圖片來源：Johnnie Walker）

另一款Blue Label作品又有「Legendary Eight絕世八藝限定版」，「絕世八藝」指的是作品所採用的八家傳奇釀酒廠的佳釀來調和，包括Oban、Blair Athol、Lagavulin、Teaninich、 Brora、Cambus、Port Dundas及Carsebridge，當中還包括Ghost distillery的絕版威士忌，珍稀非常。這些酒廠有些已經獨當一面而且聞名於世，而且他們早在200年前就存在。味道上最引人入勝的莫過於是燉蘋果加上糖果的美妙香甜。

John Walker & Sons 200周年復刻限定版（酒精濃度51％，700毫升），建議零售價：$640（圖片來源：Johnnie Walker）

在威士忌的世界往往都是以絕版為尊，品牌中就有一款源自1860年代推出的第一款商業型調和威士忌Old Highland Whisky，自此開拓了品牌沿用至今的傾斜品牌標籤及方形酒瓶。為了完美復刻經典之作，是次用上了1860年代之前開設的釀酒廠的威士忌調配，體現出當時的蘇威特色。在味道上這款作品比較有復古韻味，除了入口的提子乾、香料和杏仁糕的陣陣香甜，接著的是烤堅果、糖霜的甜味和溫和的泥煤氣息，最後以淡淡的胡椒作結。

John Walker & Sons Bicentenary Blend 200周年紀念版（酒精濃度46％，750毫升），建議零售價：$7,800（圖片來源：Johnnie Walker）

最後，是次周年紀念最奢華之作就要算上「Bicentenary Blend 200周年紀念版」，回顧200年前John Walker開設的小雜貨店的異國風味及氛圍，由調酒大師Jim Beveridge挑選熟成至少28年的私人珍藏，當中Pittyvaich及Cambus酒廠早已失傳，還有即將重開的神枱級酒廠Port Ellen，以完美比例來調配，誓要重製1820年代的極品威士忌。味道相信會令人驚艷，甘草糖漿的香甜、中國熙春茶的清香及牙買加胡椒的辛辣，有著濃厚的異國風味，香甜的香料味持久不散，令人回味無窮。