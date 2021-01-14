【威士忌】冬日寒流在家必嚐威士忌熱飲　自家調製既感人又暖心

在香港很久沒有嘗過這麼寒冷的天氣，加上疫情未止，大家可能都會待在家中，有時坐著坐著就身體冰冷，最好還是調一杯熱飲。冬天是烈酒的季節，因為濃濃的酒精正好暖暖身子，強烈的口感又可以點亮味蕾，例如威士忌，本身就有著溫暖的木質味道，用來調熱飲就最好不過。

Hot Toddy在坊間向來都有紓緩感冒症狀的功用（圖片來源：Unsplash）

沒有看錯，雖然威士忌大多都是加冰或淨飲，但其實它也可以調熱飲的。例如去年2月就有一單轟動的新聞，在英國一位男子指出靠喝經典雞尾酒Hot Toddy來治好肺炎，雖然後者的醫藥功能有待研究，但它在坊間向來都有紓緩感冒症狀的功用。因為熱的酒精對上呼吸道症狀有緩解功效，而蜂蜜潤喉，至於檸檬也含有大量維他命C，除了治病，起碼能在患病時喝一杯好安睡。Hot Toddy除了威士忌也可以用上其他過桶的深色烈酒，例如Brandy，調配起來，只需要一比二的威士忌與熱水，再加入檸檬汁和蜂蜜即可，簡單又可口。

Irish Coffee（圖片來源：Getty Images）

另一方面，在威士忌的故鄉愛爾蘭，就有一款熱的威士忌雞尾酒遠近馳名，正是「Irish Coffee」。說到這杯經典之作原來也有一段感人的故事：據說一位在愛爾蘭機場一家酒吧工作的調酒師遇上了一位空姐令他深深著迷，於是特別想出一款用愛爾蘭威士忌加咖啡調出來的專屬雞尾酒來吸引她的目光，等到在一年之後她終於點上這杯作品，可惜的是，空姐在不久之後就辭去工作回去故鄉，調酒師知道這是他最後一次為她調配這杯作品，也忍不住問了對方一句：Want some tear drops？最後忍禁不住落下淚來，更拭去淚水在杯口劃上一圈。

Irish Coffee（圖片來源：Getty Images）

原本以為好像其他雞尾酒一樣，杯口的淡淡鹹味是來自海鹽，但萬萬想不到其實是男生的淚，最後那位空姐也恍如喝得出那份淡淡哀愁與思念，回到故鄉之後久久不能忘懷，卻以後都找不到同樣的味道，因為這是調酒師只為她而設計的。調配起來，必須要有原汁原味的愛爾蘭威士忌，別用其他國家的，精心調製的咖啡則可以隨自己的口味，而最傳統的做法也相當考究，既有著獨特的杯子，在調之前也需要烘烤加熱杯子，到了喝的時候不要攪拌而且要趁熱，熱力加上淡淡酒精藏在迷人的咖啡之中，既感人又催淚。