【咖啡】Red Dot獎得主最新磨豆器 一機兩用變出120種研磨方式
/ 2021.01.16
Goat Story咖啡機外型設計簡約又時尚（Goat Story）
有留意Goat Story的朋友，相信會記得為品牌打響名堂的山羊角咖啡杯，獨特且辨識度極高的外表，精密的號角狀設計更能讓最後一口咖啡順著孤度流出，不會浪貴任何一滴好咖啡；加上它細心的配件，包括可把杯扣在袋上的扣帶，把杯斜揹起來的長帶，還有讓杯可以立在枱上的杯套，都令它的知名度直線上升，成為不少潮人的日常必備品。
在2017年推出的GINA咖啡壺同樣在設計界中牽起一番新浪潮；這款獲得2018年Red Dot設計獎項的智能咖啡濾杯與咖啡壺組合，主打重量感應功能，只要配合自家APP，再你選擇好你喜歡的口味，GINA就可以計算出你所需的咖啡豆量；在沖泡時，濾杯更可以感應到水量是否太多或太少，精準調配出一杯屬於你的咖啡。對於初入門、想多試幾款咖啡的朋友，GINA也能製作浸泡式咖啡（immersion）或冰滴咖啡（Cold Drip），APP亦內置教學和影片，相信可以令大家更易上手。
繼GINA之後，品牌今年再帶來更智能化的咖啡用具－ARCO 2-in-1 Coffee Grinder，現在正於Kickstarter進行眾籌中，至今已超額完成目標金額，相信除了有一班忠實粉絲支持外，更是Goat Story在過往的眾籌項目中都能按承諾，為大家實現理想中的咖啡產品。
今次這款咖啡豆研磨器主打一機兩用，無論想在家中按一下鍵讓咖啡豆自動研磨，還是到郊外Camping時一邊看著山與海，一邊手磨咖啡豆，它都可以滿足兩種生活態度；只要除下其中一邊主體，就能便攜外出；當中更備有120 種手動和自動研磨方式，令每一種咖啡豆都能發揮它最好的味道，帶出當中的層次。加上一貫的極簡設計，黑色的外型俐落又充滿格調，不佔地方之餘更為家居增添時尚感。有興趣的朋友，可以到Kickstarter支持一下它們，現在更有早鳥優惠，讓大家可以享受更相宜的價格。