【咖啡】Red Dot獎得主最新磨豆器　一機兩用變出120種研磨方式

如果咖啡對你來說只是用作提神的飲品，那以下介紹Goat Story的咖啡用具對你來說或許只是多此一舉；但若然你對咖啡的要求比其實際作用更高，講求其香氣、味道、溫度和口感的平衝，或開始想嘗試學沖泡一杯更有質感的咖啡，那麼這個設計品牌的作品，應該會令你發現原來沖泡一杯完美的咖啡可以是這般簡單而又有格調。

Goat Story咖啡機外型設計簡約又時尚（Goat Story）

有留意Goat Story的朋友，相信會記得為品牌打響名堂的山羊角咖啡杯，獨特且辨識度極高的外表，精密的號角狀設計更能讓最後一口咖啡順著孤度流出，不會浪貴任何一滴好咖啡；加上它細心的配件，包括可把杯扣在袋上的扣帶，把杯斜揹起來的長帶，還有讓杯可以立在枱上的杯套，都令它的知名度直線上升，成為不少潮人的日常必備品。

在2017年推出的GINA咖啡壺同樣在設計界中牽起一番新浪潮；這款獲得2018年Red Dot設計獎項的智能咖啡濾杯與咖啡壺組合，主打重量感應功能，只要配合自家APP，再你選擇好你喜歡的口味，GINA就可以計算出你所需的咖啡豆量；在沖泡時，濾杯更可以感應到水量是否太多或太少，精準調配出一杯屬於你的咖啡。對於初入門、想多試幾款咖啡的朋友，GINA也能製作浸泡式咖啡（immersion）或冰滴咖啡（Cold Drip），APP亦內置教學和影片，相信可以令大家更易上手。

繼GINA之後，品牌今年再帶來更智能化的咖啡用具－ARCO 2-in-1 Coffee Grinder，現在正於Kickstarter進行眾籌中，至今已超額完成目標金額，相信除了有一班忠實粉絲支持外，更是Goat Story在過往的眾籌項目中都能按承諾，為大家實現理想中的咖啡產品。

今次這款咖啡豆研磨器主打一機兩用，無論想在家中按一下鍵讓咖啡豆自動研磨，還是到郊外Camping時一邊看著山與海，一邊手磨咖啡豆，它都可以滿足兩種生活態度；只要除下其中一邊主體，就能便攜外出；當中更備有120 種手動和自動研磨方式，令每一種咖啡豆都能發揮它最好的味道，帶出當中的層次。加上一貫的極簡設計，黑色的外型俐落又充滿格調，不佔地方之餘更為家居增添時尚感。有興趣的朋友，可以到Kickstarter支持一下它們，現在更有早鳥優惠，讓大家可以享受更相宜的價格。