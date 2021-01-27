冬天必喝Mulled Wine　關於熱紅酒的4件事：原來煮沸是不對？

經過幾次的暖冬，這次的冬天真的冷了起來！而為此，許多基本的「熱酒」配方都被挖了出來，例如將威士忌混著熱水、檸檬、蜂蜜的「Hot Toddy」，再來就是大名鼎鼎的「熱紅酒 Mulled Wine」了！熱紅酒主要是用紅葡萄酒加入香料、水果、糖一起熬煮而成，但問題來了，所謂的「香料」到底有哪些香料？那麼多種的香料中有沒有哪幾項是不可或缺的？再來「湯底」葡萄酒的選酒又該怎麼選？最後就是該「怎麼煮」？很多人會煮沸是不對的，但到底又該煮到什麼程度才可以呢？