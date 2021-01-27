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冬天必喝Mulled Wine 關於熱紅酒的4件事：原來煮沸是不對？
/ 撰文 GQ Taiwan
/ 2021.01.27
/ 2021.01.27
經過幾次的暖冬，這次的冬天真的冷了起來！而為此，許多基本的「熱酒」配方都被挖了出來，例如將威士忌混著熱水、檸檬、蜂蜜的「Hot Toddy」，再來就是大名鼎鼎的「熱紅酒 Mulled Wine」了！熱紅酒主要是用紅葡萄酒加入香料、水果、糖一起熬煮而成，但問題來了，所謂的「香料」到底有哪些香料？那麼多種的香料中有沒有哪幾項是不可或缺的？再來「湯底」葡萄酒的選酒又該怎麼選？最後就是該「怎麼煮」？很多人會煮沸是不對的，但到底又該煮到什麼程度才可以呢？
天氣冷了，想喝「湯底」葡萄酒？按圖先看關於熱紅酒的 4 件事▼▼▼
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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：關於熱紅酒的 4 件事！該怎麼選酒？要加哪些香料？該怎麼煮才正確？】