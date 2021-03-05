選擇澳洲葡萄酒的原因　推介高分之選世界級巴羅莎Shiraz

對於澳洲葡萄酒，近來的新聞大多是中澳貿易戰之下，澳洲出口到內地的葡萄酒有著高達212％的關稅，自此大受打擊。不過在香港我們並不受影響，卻也是一個好機會了解一下為何澳洲的Shiraz紅酒會如此備受推崇。澳洲酒由於之前享有零關稅之下，向來都是中國市場一個火熱之選，例如非常適合送禮自用的Penfolds，前輩們都說「奔富」夠意頭。不過Penfolds的價格向來水漲船高，例如一瓶Penfolds Grange 2016要價五千大元，又有沒有其他選擇呢？

圖片來源：St Hallett

今回要介紹的兩個酒莊都是來自澳洲Barossa Valley，Barossa Valley是澳洲其中一個最古老和最優質的葡萄酒產區，Penfolds也是紮根於此。首先有成立於1944年的St Hallett，以小規模生產為主，又以Shiraz最享負盛名，向來不乏高分之作，例如2018 Higher Earth Syrah就來自Barossa產區中的Eden Valley，由於氣候清爽所以風格上更為貼近於歐洲的優雅風格，也因此是以Syrah而非Shiraz為名，曾獲95/100的分數以及去年Perth Royal Wine Awards中獲得金獎。

2018 Higher Earth Syrah，建議零售價為$299至$348（圖片來源：St Hallett）

另外就不得不提「Old Block Shiraz」，酒莊向來非常執著於老葡萄藤，也為葡萄藤的年齡制定標準，包括35、70、100以及125年。Old Block Shiraz是酒莊的旗艦款，向來也深受藏家鍾愛，在云云澳洲酒中得到「Excellent」級別的標杆之作，今年推出的2016年份酒就得到97/100之高分。另一方面，在Barossa Valley的西部由於氣候溫暖，所出產的葡萄適合釀造充滿活力、果香豐富的作品，就多用於品牌的年輕酒款Faith Shiraz。

另外一個Barossa Valley名莊Grant Burge是為這裡第二大葡萄酒品牌，自1988年由Grant Burge與妻子攜手創立，擁有自家葡萄園甚至管理一個葡萄供應網絡，當中包括最早來自1920年的著名老藤葡萄園Filsell，為品牌代表作Meshach提供基礎材料。

2018 Fisell Shiraz（圖片來源：Grant Burge）

品牌旗艦之作Meshach威名遠播，甚至能夠媲美Penfolds Grange，Meshach只有在好年份才會生產，故有著品質保證，而且提供不同的價格選擇，豐儉由人都可以品嚐到好酒。今年品牌推出名為「There’s a lot to give」的品牌企劃，旨在讓客人與人分享歡樂及好酒，所以推出的作品都優異非常。

2018 Holy Trinity Grenache Shiraz Mourvèdre（圖片來源：Grant Burge）

2020年發佈的新年份酒以突顯釀酒技藝為本，崇尚自然，展現風土和該年份特色。例如新推出的2018 Fisell Shiraz用上剛提到的百年老藤，酒評家評分96/100，帶有濃郁的朱古力味。此外，同一年份的Holy Trinity Grenache Shiraz Mourvèdre亦被品牌首席釀酒師形容為可能是他們釀製過最好的Holy Trinity，如此讚譽實在值得一試。

2016 Meshach Shiraz（圖片來源：Grant Burge）

澳洲Shiraz紅酒向來出名，在上世紀Grant Burge亦為此作出非常多的貢獻，Grant Burge是為當地相當知名的釀酒師，在1975年，Barossa Valley一班極具影響力的釀酒師成立「巴羅莎公爵」，Grant Burge是其中一員，他深信此地多樣的風土加上溫暖的地中海型氣候就能培育出健康又美味的葡萄，生產出頂尖優質葡萄酒。當中不少得Shiraz，可謂是為Barossa Valley打響世界級旗號。今年大家也能嚐到最新推出的2016 Meshach Shiraz，作品之佳甚至可以納入有史以來最優異三大Meshach，並獲得酒評家予以98之高分。