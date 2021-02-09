2021新年送禮｜上年最高討論度的威士忌是甚麼？盤點10大送禮首選

度過充滿危機與變數的2020年，除了自己努力不懈以外，莫忘身邊的人一路相伴相挺，無論是親密圈內的家人、好友，還是職場相助的貴人、夥伴，在逢年過節時送上一份禮盒，不僅能聊表感謝之情，在嶄新的一年更加有人緣。春節將近，酒商也針對高年份威士忌精心設計出限定款春節禮盒，讓祝福意涵更加圓滿、隆重又不失面子。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，最高討論度的高年份威士忌，究竟誰才是高年份威士忌的霸主呢？

▼▼▼哪些高年份威士忌最適合新年送禮？按圖看十大最高討論度的威士忌：

+ 8

第一名－約翰走路XR21

年末的慶功、相聚，最適合用威士忌第一大廠Johnnie Walker約翰走路所推出的John Walker & Sons 禮讚系列XR21。因為這是一款適合為了在特別時刻致敬而打造的威士忌。

XR21搭配農曆春節推出《龍吟新歲》禮盒組，不只在瑞金的外裝上刻畫蟠龍端踞之姿，更搭著雕工細緻的「龍吟杯」，就是要取祥龍戲珠之意，有著無限美好的寓意，更有最真摯的祝福感。

這款威士忌窖藏了21年，其風味非常沈穩、平衡且優雅，層次非常多元，口口都能感受到驚喜，微微的煙燻搭上蜂蜜甜味與香草香氣，留在口中後還能感受到柑橘、熟成水果與焦糖的風味，香氣十足。餘韻綿長但不強勁，是相當滑順且柔和的味道。這款酒既複雜又帶點迷人風情，觸發舌腔的每一道細膩都能嚐到強烈的故事感，不只適合搭配年菜、圍爐的相聚時刻，更適合用來商務送禮，既大器又有滿滿誠意。

【相關圖輯：威士忌｜10個酒迷必知Q&A：到底是「Whisky」還是「Whiskey」？ （點圖放大閱讀）：

+ 36

第二名－約翰走路藍牌蘇格蘭調和威士忌

Johnnie Walker約翰走路另一個值得收藏的威士忌，就屬藍牌最為經典。在新年期間推出《牛年典藏》台灣限定版，瓶身以燙金、琺瑯等技法，創造出視覺上相當特別的瓶身。

Johnnie Walker藍牌在一萬桶酒藏中，只有一桶才能呈現出藍牌所要呈現的風味，因此在味道與品質上都是萬中選一的非凡。酒飲入口後有豐富的煙燻風味，不僅能感受到榛果、蜂蜜與橙香，還能感受到薑味、檀木與黑巧克力的香氣，時而濃郁、時而淡雅，餘韻讓人回味無窮，有著精彩的風味及香氣，搭上質感包裝，是相當適合送禮的選擇。

【相關圖輯】9部經典電影、影集中出現過的威士忌 威士忌加熱紅茶可驅鬼？ （點圖放大閱讀）：

+ 17

第三名－皇家禮炮21年

皇家禮炮21年的外瓶一直讓人印象深刻，既優雅又華麗，就像是宮廷中的花器一樣，使人期待內裝物，皇家禮炮這款酒也經常被用在各種歡慶的場合，就是為了向英國21響禮炮的傳統儀式致敬。

皇家禮炮21年除了撲鼻而來的柑橘香氣外，其酒質相當獨特，一如其容器一樣，既輕柔又豐厚，飲下的瞬間就有股濃郁的果香，接著而來還有榛果以及薰衣草的香氣，濃郁的花香提升了橡木的煙燻味，餘韻更帶點甜味，不少網友都認為這款酒因為包裝實在是夠大器，因此相當適合拿來送人，不過真要自己買來喝似乎有點下不了手。

第四名－百富21年波特桶單一麥芽威士忌

百富這款21年波特桶單一麥芽威士忌，較特別的是，他們把陳年21年的威士忌再移到陳年過波特酒的酒桶中再次熟成，風味上帶來了前所未有的層次，不僅口感上有奶油絲綢般的滑順口感，口中更帶著水果與蜂蜜等香氣，優雅的餘韻，吸引不少網友嘗試，更直言是一款適合入門者細細品嚐的酒款，會有意想不到的收穫。

【相關圖輯】葡萄酒入門：紅酒白酒「酒標」解讀方法教學 多國語言也不怕 （點圖放大閱讀）：

+ 17

第五名－大摩18年單一麥芽威士忌

大角鹿浮雕是大摩一貫的核心精神，大摩的18年單一麥芽威士忌對於一些網友來說，開瓶香氣酒精感重了一些，不過還是有人提到香草、柑橘等香氣，入口後的木質味與橙橘的味道讓人更印象深刻，還有人提到味道帶了一點黑巧克力的感覺，有些網友認為酒感較低，不過也網友認為應放置一陣子之後再喝會更好喝。

第六名－響21年調和威士忌

日系SUNTORY家釀造的「響」系列受到不少網友推崇，其中響21造成不少話題，但造成話題的原因無他，就是因為價格真的太高了，讓許多網友都認為性價比逐年降低，認為雖然這款酒喝起來細緻又溫順，但價格實在是過於不親民，直喊可惜。

第七名－麥卡倫18年雪莉雙桶單一麥芽威士忌

麥卡倫這款18年雪莉雙桶單一麥芽威士忌，與其他家酒款不同的地方除了果乾香氣外在於帶了一點太妃糖的感覺，這是讓不少網友印象深刻的地方，不過也有人提到生薑的氣息也相當明顯，是一款在寒冬中飲用的酒款。

【相關圖輯：Lafite紅酒不可不知的7個年份 酒評家都推薦 不止1982年 （點圖放大閱讀）：

+ 5

第八名－威雀18年調和威士忌

威雀對於許多網友來說是一個性價比較高的威士忌品牌，其中綠瓶的18年調和威士忌受到不少討論，入口後的橡木味伴隨著茉莉花香縈繞在口中，有網友認為除了口味親民，其價格也沒有其他酒廠那般讓人畏懼，是一款不會感到心痛的酒飲。

第九名－格蘭菲迪18年單一麥芽威士忌

同樣以鹿頭為品牌識別的格蘭菲迪，在高年份威士忌中，較受到討論的是其18年單一麥芽威士忌，較讓人印象深刻的是濃郁的果香，就像是烘烤過的蘋果一樣，搭上一點肉桂的香氣，給人甜點般的感受，有網友提到，這支酒只能細細的品嚐，若豪飲是沒辦法體驗到其中滋味的。

第十名－蘇格登18年單一麥芽威士忌

蘇格登的高年份威士忌較受到討論的是18年單一麥芽威士忌，入口後濃郁奶油般的甜味，還帶有柑橘的香氣，較特別的是還有隱約的泥煤味，後韻更有花香湧出，尾韻也帶給人一種黑巧克力、肉桂餅乾的甜點感，有網友認為最印相深刻的是奶油般的味道，就好像在吃一些甜點一樣，口感相當特殊。

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月31日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高年份威士忌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

網友熱議的10大高年份威士忌（DailyView 授權使用）

延伸閱讀：

情況越緊急，熱議指數越升級！2020年最夯保健品牌排行大公開

該來的總是會來！過年大掃除最不想面對的10大「魔王」

神回顧／一等就幾hr、甚至排到明年！2020年度排爆也想擁有的東西Top 20

【本文由「DailyView網路溫度計 」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎 」提供。】