尖沙咀14萬元失竊名酒價值被低估　酒莊來自世上最富有家族之一

正當早十年前炒iPhone都可以發達，但到了今天賊人偷奢侈品的事件依然屢見不鮮，近日就有一單以聲東擊西手法於尖沙咀一家洋酒舖偷走法國名莊Chateau Mouton Rothschild 1945年的紅酒，昨天集團主腦終於落網，結果竟是栽於經社交媒體以75折轉售之際，據說此酒約值14萬元，但實際價值卻恐怕不止於此。

是次失而復得的名酒Chateau Mouton Rothschild 1945（黃偉民攝）

波爾多一級名莊

Chateau Mouton Rothschild（下稱Mouton）貴為法國波爾多「五大一級名莊」，說到法國名酒，衝口而出的定必是Lafite（Chateau Lafite Rothschild），原來Mouton竟然是Lafite的兄弟。波爾多一級名莊起源自1855年的巴黎世博，當時拿破崙三世為了向世界宣傳波爾多葡萄酒就特意定下了五級評級，被評為一級的最高榮譽當時共有四間，分別是Chateau Lafite Rothschild、Chateau Latour、Chateau Margaux和Chateau Haut-Brion，曾經Lafite與Margaux為了爭第一而掀起風波，不過這就是另一個故事了。朋友們在這裡會發現，最初的一級名莊當中就沒有Mouton，的確，當時它只排在第二級的首位，要直到1973年才升為一級，排名一直至今。

與Lafite同屬兄弟

眼利的朋友，早就發現Chateau Mouton Rothschild與Chateau Lafite Rothschild實屬同姓兄弟，而事實上，Mouton才是哥哥，在1853年被羅斯柴爾德家族（Rothschild）收歸旗下，Lafite則在15年之後才加入。所以他們的標誌都有羅斯柴爾德家族家徽的五支箭，象徵令家族發揚光大的五名兄弟。這個家族赫赫有名，如果說是世界上最有影響力甚至最富有的家族之一也不為過。以銀行業起家，在戰爭上發財，至今後人的產業多不勝數，例如擁有最多鑽礦的De Beers也是他們的。

標誌性的1945年

是次被偷的紅酒年份為1945年，曾被評為100分，品質不容置疑，但收藏的比起開來喝的更多，因為這一年的作品買少見少，而且因作為二戰完結紀念作，更加別具意義。除此之外，原來在1945年起，酒莊每年都會用不同的圖案作酒標，熟悉酒莊的朋友更加會知道，其後酒莊常與著名藝術家合作設計酒標，例如Marc Chagall、Dali甚至Andy Warhol，無一不是名震全球的，他們之所以會答應，因為報酬相當吸引——五箱不同年份、陳年10年以上的作品，果然名酒打人牙骹軟。

各藝術大師操刀的酒標：

1973年的酒標（畢加索《酒神祭》）（圖片來源：Chateau Mouton Rothschild）

藝術提高收藏價值

不過也不是人人都受誘惑的，例如一等一的大師畢加索，他曾在1959年畫下一幅名作《酒神祭》，靈感取自希臘神話中酒節狂歡，是為畢加索狂野畫風代表作，酒莊一直都渴望得到此作作為酒標使用，但畢加索向來並不「Commercial」所以不賣帳，直到1973年，這一年是Mouton榮升一級的重要時刻，同時亦時畢加索不幸離世之年，酒莊再次拜訪畢加索家，終於得到其家人的應許可以使用《酒神祭》，以茲紀念。

1945年的酒標（圖片來源：Chateau Mouton Rothschild）

說回1945年之作，酒標設計是為紀念同盟國在二戰的勝利，表現出對重歸和平與美好生活的慶祝之情，最後請來一位於當時還是名不經傳的畫家執筆，創作了代表勝利的作品《V》，V字象徵二戰勝利，繞着橄欖枝和葡萄藤，這位年青畫家正是後來的著名藝術家Philippe Jullian。所以如果要說Mouton諸多作品中，最具有收藏價值的，可能就非1945以及1973年莫屬。

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