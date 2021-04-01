有種素食連葱蒜都說不　土生花韓國寺廟精緻素食深受知性一族歡迎

崇尚健康的知性一族或會將素食融入生活，素食在香港愈來愈盛行，吃素在一定程度上等同於愛護動物，而且素菜含豐富膳食纖維、含較少脂肪，身心也得以淨化、保持健康。古人有云「食肉勇敢而悍，食谷智慧而巧」，看來素食的確是一種智慧。對素食有興趣的朋友，今回就來看看位於K11 MUSEA一家新派韓式素菜食府「土生花」（Soil to Soul）最新的春日純素下午茶體驗。

圖片來源：土生花

土生花有三大特點，首先是傳承韓國寺廟飲食文化，不少選擇素食的朋友也追求身心靈的平衡，所以餐廳不會選用刺激情緒的五辛類食材如蒜、大葱、韭菜、青葱及洋葱等。此外，正如餐廳的名字，正是貫徹「從農場到餐桌」的綠色概念，選用的食材從種植至烹調都以天然風味為主要考慮。最後，一個下午茶菜單有眾多道菜，乍看之下數量之多可能會嚇怕大家，但菜式都是精巧的一口設計，貫徹了「Eat less, eat better」的精緻飲食文化。

圖片來源：土生花

是次的「Beyond Vegan–Spring」純素下午茶除了以春日為題，更與純素護膚品牌SKIN NEED進行跨界合作。除了將時令植物性食材化為如藝術品般的別致點心，凡點選二人份的下午茶體驗更可獲贈SKIN NEED的原裝護手霜一支以及品牌的購物現金券一張。藉此機會可以體驗一下SKIN NEED貫徹的「奢華卻不奢侈」概念：講求質素、以全天然純素成份製造，也不經動物測試，對於護膚品女士們向來都貴精不貴多，正好與土生花的理念一致。

SKIN NEED CAREFREE無重輕盈護手霜（圖片來源：土生花）

說回餐廳的菜式，特別因應春日清氣息而設計的「時令蔬菜米紙卷」丶口感酥脆的「酥炸粉絲卷」丶經典地道的「韓式海苔飯卷」及「韓式漬物飯團」。至於甜點方面，土生花予人的印象是飯後一口溫暖窩心，例如「栗子紅棗糯米糕」、「韓國富有柿合桃卷」都用上非常養生的食材，一反甜點就是不健康的印象，微甜感覺精緻細膩。最後，餐廳另一個注目點在於設計上，室內設計用上五行概念，感覺舒服而開揚，特別是光線與空間的互動養眼又燒菲林。