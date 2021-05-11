拍賣｜史上最老威士忌上拍　源自美國內戰前　J.P Morgan送禮佳釀

常言道威士忌好比人生，新酒蒸餾出來強烈而充滿活力，入桶陳年猶如人生的歷練，時間愈長愈是複雜、醇厚，年份愈大的威士忌愈是珍稀難得，年越半世紀的佳釀已非人人可擁有，更莫說是200年前？

圖片來源：Skinner Auctioneers

近日釋出一瓶稀有的陳年美國威士忌即將於6月由Skinner Auctioneers拍賣，通過測試指出該瓶威士忌可以追溯到1850年代，但裝瓶的時間更早至1763年至1803年之間。這個消息相當令人震驚，因為要橫越世紀的威士忌在保存上是非常有難度的，加上威士忌本身會揮發，瓶子及包裝要完好無缺。但是次的佳釀正好證實，入了瓶的威士忌之保存時間是真的可以用世紀來做量度單位。

這瓶「Old Ingledew」威士忌曾經屬於鼎鼎大名的華爾街金融家John Pierpont Morgan，據說是他在一次佐治亞州（Georgia）的旅行中入手的，這瓶酒也揭示了，今天威士忌迷趨之若騖的獨立裝瓶商（IB）早在當時已經存在，因為這瓶酒並非由酒廠裝瓶，而是出自當時的雜貨店兼裝瓶商Evans＆Ragland之手，而本來的酒廠早已在戰爭中被毀。

酒標指出內戰之後佐治亞州並沒有波本威士忌廠，相信是戰前的產物（圖片來源：Skinner Auctioneers）

及後，這瓶酒傳承到John Pierpont Morgan的兒子Jack，並於上世紀40年代贈予James Byrnes，他在二戰前是美國國會議員及最高法院大法官，二戰時應朋友兼總統羅斯福的要求參戰，羅斯福去世之後又應另一位朋友兼總統杜魯門任命為國務卿，據說，羅斯福和杜魯門亦擁有過另外兩瓶同樣的威士忌，只是流傳至今天的只剩下James Byrnes那一瓶，因為James Byrnes最後將酒贈予朋友Francis Drake，後者將這瓶酒保存了三代而沒有開瓶。

追溯到最早的時間介乎於1763年至1803年之間的可能性達到81.1％（圖片來源：Skinner Auctioneers）

在價錢方面，憑這瓶酒的來頭已經價值不菲，但始終確實的年份影響甚大。由於年代久遠，所以是次用上碳14測年法來分析年份，酒瓶的玻璃製造約於1840至70年代，至於Evans＆Ragland亦活躍於1860至70年代，兩者相吻合。在釀造方面，卻估計早於1865年前，因為在1861至1865年期間美國正進行內戰，而內戰之後佐治亞州並沒有波本威士忌廠，相信是戰前的產物，而且亦有可能是先在大型玻璃瓶中保存了幾十年，輾轉之間才到Evans＆Ragland之手再裝瓶。進行液體測試之後，追溯到最早的時間介乎於1763年至1803年之間的可能性達到81.1％，以此年份已經足以成為現存世界上最老的威士忌。