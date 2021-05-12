戶外配酒｜注目包裝罐裝葡萄酒　純素賣點性價比高　即開即飲佳作

天氣漸佳，每天陽光明媚令人馬上就想衝出戶外享受陽光與海灘、露營或野餐，享受假日生活態度當然不少得美酒。去戶外要開酒其實也不費事，例如最新引入香港的南非葡萄酒Lubanzi，從包裝與口味上都是非常適合帶出街飲用的Everyday Wine，甚至不用帶開瓶器了。

選用可重用的木塞，一開即飲（圖片來源：Lubanzi）

Lubanzi的包裝十分奪目，可見得非常著重設計。而且特意選用可重用的木塞，一開即飲，除此之外亦同時推出罐裝版。對啤酒有認識的朋友定會知道業界大力推動罐裝，因為罐裝不論運輸還是保存都比瓶裝更佳，又不怕陽光的照射。但對於葡萄酒而言卻有著頗大的難度，因為葡萄酒有酸度，過去都曾見過罐裝版的葡萄酒，很容易會有侵蝕鋁罐後出現金屬味，老實說不用考慮了。然而Lubanzi因為特別想讓酒客享用到罐裝的方便，所以酸度上既做到平衡，又不會輕易侵蝕到鋁罐，可謂是匠心獨運。

（圖片來源：Lubanzi）

Lubanzi是由兩位美國年輕人成立，品牌的故事在酒標上的圖案可見，一次到南非旅行冒險受到一隻名為「Lubanzi」流浪狗帶路幫助，同行穿梭南非各地，當中了解到當地的風土與萄葡種植的優勢。也因為了解到當地的風土人情，所以在發展葡萄酒業務同時，亦秉持公平貿易及可持續性原則，在生產過程中致力減少碳排放，利潤的一半直接回饋社區，幫助當地農民社區。此外，品牌亦以「純素」為宗旨，純素概念在全球風行，但在酒界卻未普及。原來葡萄酒在過濾沉澱物上向來會用蛋白質來進行，不過Lubanzi卻寧願以繁複的過程來取代。

Chenin Blanc，世界酒評家James Suckling評分: 91/100（圖片來源：Lubanzi）

Red Blend，世界酒評家James Suckling評分: 90/100；Tasting Panel Magazine 評分：90/100（圖片來源：Lubanzi）

是次推出有三款作品，分別是Chenin Blanc、Red Blend及Rosé Bubbles。先說Chenin Blanc，是南非主打的白葡萄，因為世界上三分之二的Chenin Blanc都產自南非。不過Chenin Blanc予人的印象向來都是非常清淡，雖然在炎夏飲用非常合適，但品牌的作品卻特別帶有豐富礦物及牛油口感，令人眼前一亮。至於Rosé Bubbles方面，氣泡持久而細緻，入口是清新的紅果如野莓芳香，用來野餐就適合不過，更突顯罐裝版的合適之處，價錢上亦算是坊間普遍Rosé的中低價，卻有著不錯的風味，性價比頗高。

（圖片來源：Lubanzi）

品牌的Red Blend，以法國南部Rhône Valley的風格釀製，帶有辛香的Shiraz、混入Cinsault、Mourvedre及Grenache，各自的特性相配合下，有著超越價錢應有的複雜性，配餐方面，與酸甜美食、甜辣椒以至是紅肉都能輕鬆配搭。

Rosé Bubbles，Tasting Panel Magazine 評分：90/100（圖片來源：Lubanzi）

最後值得一提的是，Lubanzi由新成立的本地酒類平台Barlove引入，除了葡萄酒亦有烈酒、啤酒等，選擇引入香港的酒款亦著重於設計、背後的故事等等，其理念竟然是打造稀奇古怪酒品平台，為枯燥的生活中帶來調劑，頗全面地顧及酒客的全感官感受同時亦不失玩味。Lubanzi三款酒價錢均一：$135（750毫升）、$45（250毫升／罐裝）。