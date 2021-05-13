酸菜肉腸是德國還是法國菜？　米芝蓮重鎮阿爾薩斯的最著名菜式

相信大家對於名滿世界的法國菜的印象應該頗為深刻，但是酸菜腌肉香腸鍋這道菜式就會令人質疑到底是否法國菜⋯⋯

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酸菜醃肉香腸鍋 （Choucroute）既有酸菜又有香腸，乍看之下就會覺得是德國菜，但其實是一道法國名菜。原來因為這道菜來自法國東北部的阿爾薩斯（Alsace），這裡與德國接壤，但並不只是從旁邊汲收到德國的文化，而是在阿爾薩斯的歷史上曾經被不斷易手、分別屬於過普魯士、德國及法國，所以在這裡的人們不少都操法、德兩種語言及文字，在建築、文化及飲食歷史中都糅合了德法各自的特色，所以酸菜醃肉香腸鍋甚至豬手等傳統被認為是德國菜的菜式，才會在這裡普及和發揚光大。

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阿爾薩斯的飲食文化相當豐富，除了是著名的白葡萄酒出產地，還有在香港無人不曉的啤酒Kronenbourg 1664都產自這裡，另外亦是米芝蓮星級餐廳重鎮，盛產名廚，就連著名水晶品牌Lalique的總部都在這裡，Lalique向來以出產藝術級水晶製品聞名，例如烈酒的酒瓶和各式酒杯，正好配合到這個以白酒為傲的著名產區。

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阿爾薩斯的地區Logo是這裡的傳統小食蝴蝶卷餅（Bretzel），是一種外脆內軟的鹹點，可見這裡對飲食文化的重視。此外，剛說過的酸菜醃肉香腸鍋更成為了阿爾薩斯的法定地理產區標識，所以對於烹調的方法與食物的品質都非常嚴謹以及備受保護。這道菜的靈魂是本地生產的酸菜，與醃肉、香腸以及其他食材再加入白葡萄酒炖煮而成，本來源自於德國，在阿爾薩斯成為地道菜式之後再流傳到法國各地，所以在法國的大小餐館都經常見到這道菜。

阿爾薩斯傳統小食蝴蝶卷餅（Bretzel）（圖片來源：Unsplash@pear）

既然有著德國的血統，酸菜醃肉香腸鍋配上啤酒非常合襯。阿爾薩斯亦是啤酒的重鎮，這裡的風土特性十分適合種植啤酒花，法國有三分之一的出口啤酒都在這裡生產。另一方面，阿爾薩斯最著名的白葡萄品種有Riesling、Schoenenbourg、Gewurztraminer及Sporen，一半以上的葡萄田為特級田，這裡的葡萄酒風格清爽平衡，出產的美酒在世界各地都能見到，用於配美食最為適合，特別是阿爾薩斯的美食。