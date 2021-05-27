【法國酒】不認識會吃虧的隆河區美酒　近年愈來愈多人選擇的原因

法國生產葡萄酒的地方多的是，但要每一處都認識卻大有學問，當中的隆河區近年愈來愈多人選擇，雖然一般大眾對法國酒的認識很多都是波爾多、勃艮地，為何要知道隆河區？這裡有著長達二千年的釀酒歷史，可以追溯到西元前的希臘人與羅馬人種植葡萄的歷史，亦是法國第二大的AOC葡萄酒產區，但以葡萄園種植面積而言卻是世界第一，據說「Rhône」這個字在法文中與「紅色」相似，正是因為隆河自古以來兩邊都種滿了葡萄。

最初橫跨隆河的亞維農橋（圖片來源：Business France）

隆河區1,818個酒莊當中1,727個都是獨立酒莊，葡萄品種方面有多達34個，所出產的酒有75％為紅酒、15％為Rosé，最後的10％為白酒。就算大家未必對隆河區美酒十分認識，也會聽過梵谷名作《隆河上的星夜》（Starry Night Over the Rhone），這裡曾吸引了梵谷、海明威、大仲馬等到此留名，又或者他們都因為這裡的美酒而停留過，而隆河谷南北部的美酒風格截然不同，各有獨特性，例如隆河北部的的隱士山（Hermitage）及南部的教皇新堡（Chateauneuf-du-Pape）都鼎鼎大名。

（圖片來源：Business France）

因為南北氣候不同，其酒產也不同，北部葡萄園大多座落在花崗岩山坡之上，打理艱難，受內陸性氣候影響，卻有著獨特風土令人難以捨棄，唯獨種植Syrah，這裡的「Syrah」與澳洲的「Shiraz」是一樣的，著名產區如Hermitage、Crozes Hermitage、Côte Rotie、St Joseph等，都能生產出潛力驚人的紅酒。不過北部的酒產只佔整個隆河區的5%，酒莊都屬小型及家庭式、葡萄園面積小，卻專注於生產優質葡萄酒，成就獨一無二的美酒，酒體大多濃郁豐厚，充滿辛香口感、單寧優雅而需要陳年柔化，多用舊木桶陳年，而且會用少量白葡萄混釀以增加芳香、賦予獨特的奶油口感。至於常被譽為「隆河之王」的Domaine E. Guigal亦是位於北隆河的Côte Rotie，得到這名譽是因為著名酒評人Robert Parker對之推崇備至，作品多次從他的手上得到滿分100分，當中的Cote Rotie La Mouline甚至在2002年被Robert Parker稱之為「如果只有一瓶酒可喝就選它」。

（圖片來源：Business France）

至於南部，葡萄園面積大得多，受地中海氣候影響，生產簡單酒款為主，土壤多樣化所以可以種植多個葡萄品種，如Grenache、Syrah及Mourvèdre等，最著名的教皇新堡（Chateauneuf Du Pape）又俗稱為「十三太堡」，因為是法國唯一容許十三種法定葡萄混釀的酒款，於十四世紀亞維濃教廷的若望二十二世教皇於這裡興建行宮，所以才有「教皇新堡」之名，亦是1936年法國開始實行AOC制度之後首批成立的產區之一。普遍而言南部的果香較豐富，而酸度比北部低，比較易入口和適合Pairing。此外又有獨特的Tavel區，被稱為「Le Roi des Rosé」（Rosé之王），是法國唯一完全的Rosé產區，主要由Grenache釀成，口感較一般Rosé重，極具果香，口感濃郁而酸度不高，有說連海明威因而被深深吸引。