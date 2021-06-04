當代最具影響力設計師Michael Young　Designer Beer到底賣甚麼？

又來到屬於啤酒的季節，近年香港的精釀啤酒百花齊放，因為飲家的品味提升，本地產的作品也有著相當不錯的質素，而且總是有著炫目的包裝，讓眼睛都清涼一番。不過說到設計，又怎少得最近由享譽國際的設計師Michael Young所出品的啤酒品牌Beer Buddy。

圖片來源：Michael Young

Michael Young是一名英國設計師，相信對於設計有興趣的朋友都曾聽過他的名字，因為他已經被譽為當代最具影響力的設計師之一，向來以極簡主義風格見稱，而且他在英國成立設計工作室MYS之後，再於2006年移師到香港開設工作室，MYS已然成為了一個有口碑的設計品牌，所涵蓋的範疇由工業設計、室內設計、家具設計以至是平面設計等一應俱全，所出品的作品除了得到過不少國際大獎，也已被多家美術館收藏。

圖片來源：Michael Young

是次出自Michael Young之手的Beer Buddy絕對令人引頸以待，原來他是為了現正於上海世博展覽館舉行的Design Shanghai而推出，但卻不只在此限量供應，而是希望可以適用於亞洲各地的活動、展覽等，正正是啤酒可以聯繫人與人的性質，在暢飲談笑之間可以將創意與熱情激發出來。

圖片來源：Michael Young

Beer Buddy不只是外觀設計出眾，所用到的材料都是絕佳的釀酒原料，包括來自荷蘭Kloosterzande有著110年歷史的麥芽廠The Swaen，目前推出的「House」啤酒風格為Pilsener，是香港人向來接受的清爽風格，過去及未來都會推出以音樂類型為題的系列，例如搖滾Wheat Beer、Disco Pilsner、以及迷幻IPA等。Michael Young指出這是一款高質素批量生產的「Designer Beer」，它未必適合甚麼都飲的人，卻適合知道自己想要甚麼的人。