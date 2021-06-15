【香檳界勞斯萊斯】Krug兩世紀香檳工藝　第169版今月登場

有一種不論是配餐、招呼、慶祝還是小酌對飲都十分合適的酒就是香檳，香檳本身無論是產區、釀造方法還是品質上都有著嚴格的規定，所以一直以來都深受大人物們的鍾愛。例如今回要介紹的Krug就被譽為香檳界的勞斯萊斯，亦都是大文豪海明威最愛的香檳品牌。

圖片來源：Krug

可能Krug的大名已經深入民心，不過藉著在這個六月，品牌在香港及澳門推出第169版的作品，可以從中了解一下Krug獨有的歷史與特點。品牌成立自1843年，差不多兩個世紀以來，每一年Krug都會推出一個新版本陳年香檳，而第169版的作品大部分用上2013年收成的葡萄釀製而成，這一年的葡萄有著獨特的魅力，因為經過了漫長的冬天之後是雨量多的春天，接著的夏天卻陽光普照，所以葡萄所賦予的酒體有著完整而富有表現力的風味。

圖片來源：Krug

Krug的魅力可謂男女通殺，它是Coco Chanel舉辦Fashion Show指定選用的香檳，芳香優雅無出其右，為了突顯第169版的獨特個性，首席釀酒師Julie Cavil更加挑細選橫跨11個不同年份以及不同葡萄園，總共結合了146款由2000年至2013年的作品，再於酒窖經過七年陳年，達到最佳表現時再現身於大家眼前。

Krug是Coco Chanel舉辦Fashion Show指定選用的香檳（圖片來源：Wiki）

品飲方面，第169版有著誘人的淡淡金黃色澤，氣泡活潑而散發出盛放的花朵的香甜氣息，另有成熟水果、乾果、柑橘類水果，以及杏仁糖和薑餅的氣味。入口則帶有榛子、鳥結糖、大麥糖、柑橘、杏仁、牛油麵包和蜂蜜的味道，如果作為餐前酒可以大大提升食慾，不過如此香甜的芳香配襯甜品或芝士亦是上佳選擇。

I only drink Champagne on two occasions, when I am in love and when I am not. Coco Chanel

Krug最引人入勝之處是產量低以至能夠保持到絕佳的水準，而且每一瓶作品的背部標籤都會有獨立編號。自2011年起，大家已經可以透過品牌官方網站以及手機應用程式等去尋覓該瓶佳釀的獨特故事，第169版當然不例外。